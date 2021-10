Minnesota Timberwolves envió a Bolmaro a su equipo filial de la G-League

El cordobés Leandro Bolmaro fue enviado este jueves por su equipo de la NBA, Minnesota Timberwolves, a su filial de la G-League, Iowa Wolves, con el objetivo de que siga sumando experiencia.

Bolmaro, que firmó con Minnesota el pasado 18 de septiembre procedente de Barcelona, de España, jugó apenas cuatro minutos ante Houston Rockets en lo que va de la temporada de la NBA.

Cordoba🇦🇷➡️Barcelona🇪🇸➡️Minny➡️Des Moines



Welcome to the pack, @BolmaroLeandro#RaisedByWolves pic.twitter.com/IGTVZKmFyE