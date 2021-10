https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Jueves 28.10.2021 - Última actualización - 22:36

22:03

La iniciativa presentada por el presidente de la Cámara baja, Sergio Massa, que condona deudas de cooperativas, bomberos voluntarios, bibliotecas, clubes de barrio y organizaciones de pueblos originarios logró el apoyo de todos los bloques.

Por decisión unánime El Senado convirtió en ley el alivio fiscal para entidades sin fines de lucro La iniciativa presentada por el presidente de la Cámara baja, Sergio Massa, que condona deudas de cooperativas, bomberos voluntarios, bibliotecas, clubes de barrio y organizaciones de pueblos originarios logró el apoyo de todos los bloques. La iniciativa presentada por el presidente de la Cámara baja, Sergio Massa, que condona deudas de cooperativas, bomberos voluntarios, bibliotecas, clubes de barrio y organizaciones de pueblos originarios logró el apoyo de todos los bloques.

Por unanimidad, el Senado convirtió este jueves en ley el proyecto de "alivio fiscal" que apunta a condonar deudas de entidades sin fines de lucro, clubes de barrio, bibliotecas, cuarteles de bomberos y sociedades de fomento.

La iniciativa presentada por el presidente de la Cámara baja, Sergio Massa, que el martes pasado había recibido media sanción de Diputados y este jueves cosechó 49 votos afirmativos en la Cámara alta, tuvo un tratamiento exprés y ni siquiera había pasado por comisiones.

Pero fue incorporado al temario por insistencia del Frente de Todos, que logró los dos tercios necesarios pese a que el senador de la UCR Julio Cobos anticipó que Juntos por el Cambio no iba a acompañar la inclusión del expediente en el orden del día. "Es un tema importante que merece estudiarlo bien porque habla de muchas condonaciones. Queremos estudiarlo con más tiempo y detalle. Nuestro bloque quiero un tiempo para estudiar el proyecto", advertía Cobos.

Con 49 votos afirmativos queda aprobada, por unanimidad, la ley sobre alivio fiscal para fortalecer la salida económica y social a la pandemia generada por el Covid 19 — Senado Argentina (@SenadoArgentina) October 28, 2021

No obstante, una vez que el tema fue puesto en tratamiento en el recinto, la totalidad de los senadores de la oposición votaron favorablemente, al igual que los del oficialismo. "Tenemos la suerte de que hay comprensión en este tema. No hay otra, si no nos ayudamos entre todos nosotros, la verdad que la cosa va a estar muy dura. Me alegro mucho que podamos tratar este tema y lo podamos convertir en ley", celebraba el jefe del bloque oficialista, el formoseño José Mayans.

La iniciativa condona deudas tributarias, aduaneras y de la seguridad social por un monto total inferior a 100.000 pesos vencidas hasta el 31 de agosto de 2021. Además de condonar deudas de las entidades que conforman el Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios y toda otra entidad sin fines de lucro, el mismo beneficio alcanza a MiPyMES y contribuyentes de Ganancias e IVA.

Según estimaciones, existen 3 millones de contribuyentes (sin considerar los 4,1 millones de monotributistas): de ese universo hay cerca de 900.000 que acumulan deuda liquida y exigible con AFIP, de los cuales 600.000 tienen deudas inferiores a los 100.000 pesos. Esos 600.000 contribuyentes que se verían beneficiados acumulan una deuda total de 13.000 millones, que es el costo fiscal estimado de esta iniciativa.

En otro orden, la iniciativa propone una ampliación de la moratoria para deudas vencidas entre el 1 de agosto de 2020 y el 31 de agosto de este año. En este caso se proponen planes de pago que tendrán un plazo de hasta 36, 60 y 120 cuotas, según el tipo de deuda o contribuyente. En la actualidad, la deuda corriente pospandemia asciende a 290.000 millones de pesos y está concentrada en MiPYMES, un monto equivalente al 36% de la recaudación mensual promedio.