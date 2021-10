https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Viernes 29.10.2021

Fuerte respuesta

Mirabella sobre los asesores de Losada en seguridad: "Son los que nos llevaron a esta situación"

El senador nacional atacó a la candidata de Juntos por el Cambio y afirmó que es probable “que no conozca” la grave situación “por qué no vive hace más de 20 años en la provincia de Santa Fe.

El senador nacional por Santa Fe Roberto Mirabella le respondió con firmeza a la candidata a senadora de Juntos por el Cambio, Carolina Losada, de quien afirmó que es probable “que no conozca” la grave situación que estamos viviendo en temas de seguridad “por qué no vive hace más de 20 años en la provincia de Santa Fe, con cuál la puedo llegar a entender, pero los asesores que tienen esta materia son los que nos llevaron a esta situación” y explicó que “los policías que conducían la provincia de Santa Fe hasta diciembre del 2019 están investigados o procesados en causa federales o imputados o condenados”. Al respecto, Mirabella remarcó: “Voy a poner solo un ejemplo, Druetta en marzo este año fue condenado a 10 años de prisión en una causa federal y era la mano derecha del ministro de seguridad de 2015 al 2019, que también fue candidato y hoy es asesor de la candidata ganadora de Juntos por el Cambio. Con lo cual, nosotros no escondemos lo que pasa, damos la cara. Enfrentamos al delito y enfrentamos todo lo que hay que enfrentar”. Fue durante la sesión ordinaria de la Cámara Alta de la Nación, donde pidió una cuestión de privilegio porque “se atacó la institucionalidad de mi provincia” ya que la candidata Carolina Losada “dijo que el gobierno nacional y el gobierno provincial empatizan más con los delincuentes que con los ciudadanos”. El senador detalló que “la situación en la provincia de Santa Fe se ha agravado profundamente en los últimos 15 años” y que el día que asumió el Gobernador Omar Perotti tomó el juramento de “cortar todos los vínculos que existan con el delito''. “Hay sin duda sectores que no les cae bien la decisión de cortar los vínculos con el delito, sectores de la política, sectores judiciales, sectores policiales, las bandas de narcotráfico”, agregó. En ese sentido, agregó que “está habiendo un profundo cambio en la policía de la provincia de Santa Fe, que se desnaturalizó o que se corrompió producto de quienes la condujeron durante los últimos 15 años” y afirmó: “Es grave que frente a esta situación se diga que empatizamos más con los delincuentes que con los ciudadanos. No ayuda a la institucionalidad santafesina, no ayuda a resolver el problema”. Además, sostuvo que “no es ningún demérito pedir ayuda como lo hemos hecho y hemos recogido el eco del actual ministro de seguridad de la nación para enfrentar un tema como el narcotráfico, que como bien dice el ministro y el presidente, no es un problema de Rosario o de la provincia de Santa Fe, es un problema de toda la Argentina” y recalcó que “esto se debió haber hecho mucho antes. El demérito fue no haberlo hecho antes y esto es la consecuencia que hoy estamos pagando”. Asimismo, Mirabella enfatizó que “no hay vuelta atrás, la señal estamos dando es concreta Es concreta en la calle, concreta con la formación y con una nueva institución de formación policial, descentralizada, es concreta la compra equipamiento de tecnología, de armamento y es concreta con la persecución criminal frente a las bandas que delinquen y a los cómplices que están insertados en diferentes instituciones del estado”, que “hace 30 años o más que ponemos la cara y ayer el gobernador puso la cara como corresponde” . Al respecto destacó la reunión que mantuvo el primer mandatario “con toda la justicia federal que opera en la provincia de Santa Fe, jueces federales, camaristas y fiscales” y resaltó lo que “dijo el presidente de la cámara Federal de Rosario” que "es un día histórico porque es la primera vez que la justicia federal se reúne con un gobernador para atacar este problema”. Por último, apuntó que es “sumamente triste que la dirigencia política en mi provincia esté planteando estas cosas cuando debería estar ayudando de otra manera, como si lo hace el intendente de Rosario, Pablo Javkin” y concluyó: “Solamente quiero recordar que la actual candidato a primer diputado, que era parte del gobierno hace varios años atrás, decía -es vergonzante utilizar la inseguridad para hacer campaña- Pero ahora se ve que cambió de opinión”.

