La penúltima fecha de la San Martín dejó la tabla al rojo vivo

San Jorge ahora es líder absoluto. Se treparon al lote de cuartos de final Sastre y La Emilia. General y Americano le pelean el último lote de clasificación directa a El Expreso, que quedará libre en la fecha final.

San Jorge ahora es líder absoluto. Se treparon al lote de cuartos de final Sastre y La Emilia. General y Americano le pelean el último lote de clasificación directa a El Expreso, que quedará libre en la fecha final.

Por Francisco Díaz de Azevedo

Tras jugarse la 14º fecha de la Liga San Martín, el pasado miércoles por la noche, San Jorge quedó como único puntero, La Emilia y Sastre son sus escoltas y General alcanzó a El Expreso en la lucha por el ingreso directo a cuartos de final. El "Verde" de El Trébol queda libre en la última fecha.

Americano sumó de a tres y busca el milagro, Trebolense ganó su cuarto partido al hilo y se aseguró localía en octavos de final. San Martín dejó pasar su gran oportunidad de local y perdió ante Mitre.

La tabla quedó al rojo vivo, entre los clasificados para los cuartos de final - clasifican 4 directos - y los que van a la ronda play off de octavos.

Serán 12 los equipos que clasifiquen, de los cuales, 4 entran directo a cuartos de final y esperan ganador de los otros 8, que se eliminan en partido único.

El domingo, la fecha final del campeonato regular "Apertura" será crucial para que los equipos se jueguen la clasificación directa a los cuartos y las localías de octavos.

Los resultados de la 14º fecha: El Expreso 1-Sastre 2; Unión de Sastre 0-Trebolense 1; San Jorge 4-Piamonte 3; San Martín 0-Mitre 2; Unión Los Cardos 1-Americano 2; Susanense 0-La Emilia 1; JURC 0-General 1. Libre: Guadalupe.

Las principales posiciones son las siguientes: San Jorge 28; La Emilia y Sastre 26; General y El Expreso 25; Americano 23; San Martín 21; Trebolense 19; Piamonte y JURC 15, puntos.

La última fecha (domingo 31): Sastre vs. San Martín; Mitre vs. San Jorge; Piamonte vs. JURC; General vs. Susanense; La Emilia vs. Unión (Los Cardos); Americano vs. Unión de Sastre; Trebolense vs. Guadalupe. Libre: El Expreso.