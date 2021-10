Solicitan la emergencia agropecuaria por sequía en la Rural de Tostado

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El presidente, Jorge Mercau, dijo que elevaron el pedido a Carsfe para que lo traslade al gobierno provincial. Para la ganadería "prácticamente es un desastre", dijo, y anticipó pérdidas a futuro.

La sequía en el departamento 9 de Julio impulsó a la Sociedad Rural de Tostado a solicitar a su entidad madre, Carsfe, que tramite ante las autoridades provinciales la declaración de Emergencia Agropecuaria.

El presidente de la entidad, Jorge Mercau, refirió que desde abril no hubo más lluvias en la zona y para la ganadería "prácticamente es un desastre". Y también lo sufren los agricultores, excepto algunas excepciones donde cayeron lluvias aisladas, que están trillando trigo con rindes de quebranto y no pueden avanzar con la campaña gruesa.

"Estamos atravesando un período de sequía muy grande, enviamos una nota a Carsfe para que sea remitida al Ministro de la Producción para pedir la emergencia agropecuaria para esta zona", remarcó en diálogo con una emisora santafesina.

Mercau describió que las fuentes de agua se están salinizando y algunos productores comenzaron con el acarreo de bebida para los animales hacia sus campos. "Pasturas naturales, ya prácticamente no existen; las sembradas como melilotus en un 90% no han venido; tenemos mal estado corporal en la hacienda y estamos en plena parición; y tenemos miedo por el futuro de la preñez, salvo que esto se revierta mañana mismo y se pueda sembrar porque no hemos podido sembrar ni pasturas ni nada para el verano", alertó.

En su opinión, indefectiblemente habrá una caída en los índices de preñez por debajo de la media estadística mencionada en el Programa Carnes Santafesinas 2030 del 60%. "Es una lástima, tanto esfuerzo, tanto anhelo de los productores de poder mejorar y no poder hacerlo", lamentó.

En materia agrícola afirmó que "las cosechas son muy malas". Quien pudo trillar trigo -dijo- está obteniendo entre 800 y 1.000 kilos y "no cubre ni los gastos". Y protestó: "pero el gobierno se sigue llevando su retención, ellos ganan en las buenas y en las malas".

En el algunas zonas puntuales sí llovió, "pero no hacen al total, será un 10%" donde tuvieron buena cosecha y hasta pudieron sembrar girasol. "El resto no se pudo sembrar girasol; no pudimos preparar para cosecha gruesa y perdimos (la oportunidad de sembrar) el maíz de primera; esperemos que llueva para hacer maíces y sojas de segunda", resumió.

Puesto a estimar la humedad que necesita el agro en el zona -"como para poder empezar a trabajar, no para sembrar", aclaró- dijo que precisan una lluvia de -por lo menos- 50 milímetros, o 100 para recargar los perfiles.

El tema lo llevó a recordar que es un tema "muy pendiente" en las entidades del sector, que "tienen que luchar mucho por eso". Justamente, porque "no puede ser que en años como estos, que tenemos una sequía espantosa, nos estén cobrando todavía cuando vamos a pérdida con nuestro propio bolsillo".

En relación a esto, el dirigente indicó que entre los aspectos prioritarios que la rural de Tostado plantea en Carsfe se encuentra impulsar "un impuesto, como tienen todos los gremios para hacer gremialismo". Al respecto sostuvo que "el productor es muy reacio a poner algo para el gremialismo, pero sin plata hoy no se hace nada". Explicó que los sectores "con fondos" pueden elaborar trabajos técnicos con información "y nosotros no podemos publicar nada para defendernos". Además, el gremialismo ad honorem sólo puede dedicar "uno o dos días a la semana y esto se hace muy lento". En su opinión, "debiera ser compulsivo como lo hace el IPCVA". Incluso "para formar futuros dirigentes, que tengamos una dirigencia política; inclusive que a futuro nos puedan representar en el Congreso".