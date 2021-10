https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Sábado 30.10.2021 - Última actualización - 18:49

18:47

En la campiña de Damasco

Siria acusa a Israel de bombardear su país y matar a un militar

"Nuestras defensas aéreas rechazaron los misiles y derribaron algunos de ellos", según las fuentes militares, que al saldo de víctimas sumaron "daños materiales" no especificados. Mientras, como es su costumbre, Israel no comentó sobre la denuncia.

Crédito: Reuters



Crédito: Reuters

El Litoral en en

En la campiña de Damasco Siria acusa a Israel de bombardear su país y matar a un militar "Nuestras defensas aéreas rechazaron los misiles y derribaron algunos de ellos", según las fuentes militares, que al saldo de víctimas sumaron "daños materiales" no especificados. Mientras, como es su costumbre, Israel no comentó sobre la denuncia. "Nuestras defensas aéreas rechazaron los misiles y derribaron algunos de ellos", según las fuentes militares, que al saldo de víctimas sumaron "daños materiales" no especificados. Mientras, como es su costumbre, Israel no comentó sobre la denuncia.

Siria denunció hoy que Israel bombardeó posiciones militares en la provincia donde se encuentra su capital, Damasco, y mató a un militar, una acusación que no fue respondida por el Gobierno israelí. Fuentes militares informaron a la agencia de noticias estatal SANA que ataque con misiles golpeó lo que se conoce como la campiña de Damasco, en las afueras de la capital, y causó un muerto y tres heridos, todos militares, según reprodujo la agencia de noticias Europa Press. "Nuestras defensas aéreas rechazaron los misiles y derribaron algunos de ellos", según las fuentes militares, que al saldo de víctimas sumaron "daños materiales" no especificados. Como es su costumbre, Israel no comentó sobre la denuncia. "Israel no comenta sobre las informaciones publicadas en la prensa extranjera", sostuvo un vocero del Ejército, según publicó la prensa israelí. Según la organización pro opositora con sede en Londres, el Observatorio Sirio para los Derechos Humanos, los muertos en el ataque fueron cinco y el objetivo no fueron posiciones de las Fuerzas Armadas sirias, sino de la milicia libanesa Hezbollah, uno de los aliados externos del Gobierno de Bashar al Assad, que combatieron en la guerra interna en la última década y, junto a Rusia, le ayudaron no solo a sobrevivir, sino especialmente a imponerse en gran parte del país. Después de más de 10 años de una guerra que comenzó con la represión masiva de protestas opositoras pacíficas que pedían reformas, la ONU estima que más de 350.000 han muerto -una cifra que la misma organización considera como muy conservadora- y más de la mitad de la población tuvo que abandonar su hogar y buscar refugio dentro y fuera del país.

Con información de Telam