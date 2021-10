https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Sábado 30.10.2021 - Última actualización - 21:56

21:54

En medio del duelo ante Alavés por la liga española, el delantero “culé” cayó al césped y pidió el cambio tras un extraño síntoma en el pecho. Aún se desconocen las certezas de su estado de salud.

Preocupación en Barcelona Agüero sintió un "malestar torácico" y tuvo que someterse a estudios En medio del duelo ante Alavés por la liga española, el delantero “culé” cayó al césped y pidió el cambio tras un extraño síntoma en el pecho. Aún se desconocen las certezas de su estado de salud. En medio del duelo ante Alavés por la liga española, el delantero “culé” cayó al césped y pidió el cambio tras un extraño síntoma en el pecho. Aún se desconocen las certezas de su estado de salud.

Este sábado por la tarde se vio una imagen que inicialmente preocupó a todos, ya que Sergio Agüero quedó tendido en el piso en el primer tiempo de Barcelona-Alavés y se tomó el pecho.

Inmediatamente, compañeros y rivales se acercaron a ver qué le pasaba y hasta se pidió una camilla. Pero el Kun se paró y dejó la cancha caminando, en su reemplazo ingresó Philippe Coutinho. El incidente ocurrió cerca del final de la etapa inicial.

El Barcelona comunicó de forma oficial luego de que ya estaba en un sanatorio local tras dejar el estadio en ambulancia: "Kun Agüero ha referido un episodio de malestar torácico y ha sido trasladado al hospital para realizarse un estudio cardiológico.”

Apenas cayó, luego de un salto común con el zaguero Laguardia, el Kun mostró dificultades para respirar y, por ende, se tocó la zona del pecho y el cuello. Tras ser atendido inicialmente por los médicos del club, se puso de pie y se fue rumbo a los vestuarios por sus propios medios, tomó un trago de agua antes de dejar la cancha y saludó al brasileño que ingresó en su lugar.

Foto: Gentileza

Luego de recibir asistencia en los camarines del Camp Nou, durante el segundo tiempo del partido el delantero argentino se fue del estadio en ambulancia para realizarse estudios más específicos en un hospital de Barcelona. Después del lógico susto inicial, Agüero se sintió mejor ya sobre la medianoche europea, a la espera de los distintos estudios que le practicaron.

Sergi Barjuan, el entrenador interino del Barcelona, comentó en conferencia de prensa: "A Sergio le he preguntado y me ha dicho que estaba mareado. Me he enterado que lo han llevado al hospital. A ver qué tiene. No puedo decir nada. He entrado a animar y no he podido saber más”.