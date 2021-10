"Esta vez, la final de Colón en Santiago tendrá dinero en juego"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Eduardo Spinosa, presidente de Banfield y mano derecha de Marcelo Tinelli, asegura que "no se puede demorar más la llegada del VAR a la Argentina". Admite que los clubes "chicos" deben cobrar más por el rating de la TV y anticipa que "vamos a un torneo con sólo 22 equipos".

Eduardo Spinosa, actual presidente de Banfield y Director General de la Liga Profesional de Fútbol (LPF), recibió en exclusiva en las oficinas de Puerto Madero a El Litoral y "En El Área TV". Recibió la invitación y estará presente este miércoles en la Fiesta Provincial del Deporte en los Salones del Puerto: "Se lo importante que debe ser en el marco de esa gran Fiesta del Deporte de Santa Fe el fútbol y puntualmente este año lo que consiguió Colón por primera vez en su historia".

-¿Cómo recibió, hace algunos pocos meses, el fútbol argentino en general este logro de Colón?. Fue como pasó, en su momento, con Banfield: romper la hegemonía de los clubes grandes.

-Me tocó estar en el Bicentenario de San Juan esa noche de la consagración de Colón. Lo vemos como algo muy merecido que lo haya podido lograr. Siempre Colón, durante tantos años lo buscó y estuvo tan cerca, que esta vez se dio. Espero que no se enojen por lo que digo mis amigos de Racing (risas)...Lo digo mirándolo imparcial, como dirigente del fútbol argentino: muy merecido lo de Colón.

-¿Por donde pasan hoy las preocupaciones del fútbol argentino, en tu caso como Director General de la Liga Profesional, siempre en la misma sintonía con Marcelo Tinelli que es el Presidente?

-Acá Marcelo sigue siendo el Presidente; es cierto que tomó licencia en San Lorenzo de Almagro: tenemos una comunicación diaria y nos reunimos de manera permanente. Nosotros vemos que hay mucho por hacer. Es cierto que la pandemia nos hizo retroceder. Tuvimos, en ese momento, y aclaro que estuve de acuerdo, en armar un torneo de 26 para 28 equipos. Las discusiones que se dan ahora: si volvemos a 22, tratando de lograr consenso y decidir ¿en qué período lo hacemos?. Bueno, son todas situaciones donde la pandemia fue muy dura con el fútbol. Fijáte que el ingreso más importante o uno de los más importantes, como la televisión, siguió pagando. Pero la venta de jugadores cayó mucho, que muchas veces es el número más importante. No hubo tickets, cayeron los sponsors. Diría que estamos "recuperándonos" y tratando de mirar par adelante. No es un momento fácil, hay que tomar decisiones y lo que buscamos es acordar con todos los clubes.

Foto: Foto: Dante Pierpauli/En El Área TV

-La final de Colón, por el Trofeo de Campeones, será en Santiago del Estero en diciembre...

-Sí, es algo que salió por Boletín Oficial de AFA, incluso antes de la final de Colón y Racing. Pasa que por protocolo y en pandemia se jugó todo en la provincia de San Juan, por lo tanto había un compromiso con esa provincia tan querida que es Santiago del Estero y con un estadio tan lindo. Colón es uno de los finalistas y estamos esperando con las próximas fechas el otro, para luego ultimar los detalles con los dos finalistas y armar en diciembre la gran fiesta del fútbol.

Foto: Foto: Dante Pierpauli/En El Área TV

-Los clubes como Colón y Unión están "asustados" por el alto costo del VAR: un millón de pesos por cada juego de local. ¿Qué van a hacer Eduardo?

-Una opinión personal: no podemos demorar más en tener VAR en la Argentina. Vos fijate, ahora no tanto porque sumos muchos, pero la mitad de los equipos argentinos juegan copas internacionales y se juegan las Eliminatorias con VAR: es una ventaja competitiva que vos no podemos dar. El VAR vino par hacer justicia y equidad entre los clubes, Apuntamos al 6 de febrero y estamos trabajando para que le cueste a los clubes lo menos posible. Es una inversión, que como toda inversión dará sus frutos.

Foto: Foto: Dante Pierpauli/En El Área TV

-¿Hay un mismo discurso AFA/Liga con lo de VAR?

-Lo hablamos el otro día con "Chiqui", para que entre la Liga y la AFA terminar de buscar los fondos necesarios, pero creo que no se puede demorar más y arrancar con VAR la temporada que viene. AFA hizo una inversión enorme, con una estructura imponente que se le mostraba el otro día al presidente Infantino. Realmente es elogiable, se invirtió mucho dinero. No puede ser que la Liga Argentina no tenga VAR, que hayamos sido uno de los últimos en utilizarlo tiene sus beneficio, porque todo lo malo del VAR que ya pasó en el mundo vamos a evitarlo. Pero creo que el VAR llegó para quedarse y te da una herramienta al fútbol en general para usar en el fútbol argentino.

Foto: Foto: Dante Pierpauli/En El Área TV

-¿Cólon va a recibir mucho más dinero en el 2022 por su estrella?

-El 25 por ciento de la distribución del dinero es por el mérito deportivo, En el caso de Colón, no por ser campeón sino por la sumatoria de puntos en la tabla acumulativa de la temporada. Colón tendrá un incremento importante. El campeonato en sí no le dio un plus en dinero, sí la clasificación a la Copa Libertadores 2022 que si es un ingreso muy importante en divisas cuando arranque. Para esta final en Santiago, entre Colón y el que gane el actual torneo (N.de R.: hoy sería River Plate), sí estamos buscando que el que gane tenga un premio importante, porque ahora sí va a existir la recaudación (30.000 tickets) y también la venta televisiva de ese partido que hoy no está incluido en los derechos actuales que tienen las televisoras. Así que estamos trabajando para que el ganador en Santiago y el perdedor también, tengan una ingreso extra.

Foto: Foto: Dante Pierpauli/En El Área TV

-¿Cuál será el formato deportivo la temporada que viene, justo el año del Mundial?

-Está aprobado que será un torneo como el que ganó Colón pero con dos equipos más: o sea, se van a jugar esos 14 partidos con una fecha de inter-clásicos. Luego, se viene el torneo de 27, ambos suman para el promedio y ambos suman para la clasificación de las Copas Libertadores y Sudamericanas del 2023. Serán, en principio, dos descensos, que es lo que estaba estipulado. Yo digo por ahora, porque entre todos, si nos ponemos de acuerdo, lo podemos cambiar. ¿Qué vamos a calcular?: la temporada 22, la temporada 21 y esa fecha sola que se terminó jugando. En consecuencia, , esas tres temporadas son las que se van a contemplar para el promedio del descenso.