Spinosa: "Luis Spahn es un dirigente muy inteligente..."

Dice que la relación de la Liga con los clubes de Santa Fe es la ideal. Elogia al presidente de Unión. En el caso de Colón, comenta Spinosa que "con José Vignatti y con José Alonso somos amigos de hace muchos años".

En la comodidad de las oficinas de la Liga Profesional en Puerto Madero, Eduardo Spinosa tiene tiempo y predisposición para que el mano a mano con El Litoral no tenga ningún tipo de restricciones para el trabajo periodístico.





-Más allá de lo protocolar del Director de la Liga, ¿cómo es la relación de Spinosa con Colón y Unión?





-Excelente, son clubes que permanentemente están en contacto y colaboran en todo. Tanto Luis (Spahn), que este año por un problema personal quizás no estuvo viniendo tanto; como Edgardo ZIn, demuestran tener sentido común, colaboran y al mismo tiempo pelean por los derechos de su club. Por el lado de Colón, tanto José Vignatti como José Alonso, que son amigos de hace muchos años, están siempre, participan de todas las comisiones y colaboran con la Liga. En los dos dos casos, nos pone muy contentos, la relación que tenemos con el fútbol de Santa Fe.

-Hubo un planteo puntual de Godoy Cruz en nombre de los llamados "clubes chicos": el famoso "rating" o share que no se mide en el interior como en Buenos Aires...





-Lo primero que tiene que hacer uno, en este lugar de toma de decisiones y ejecuciones, es escuchar. La problemática que planteó Godoy Cruz la escuchamos, la analizamos, vino acá la empresa que mide y no terminamos de estar conformes con las explicaciones; por lo tanto, estamos analizando distintas variantes. Hace dos días tuvimos una reunión con la Liga Española, para que nos cuenten como hacían ellos, la verdad por la plataforma zoom, fue una muy buena reunión donde participaron varios dirigentes. Estamos buscando una solución para el año que viene que sea lo más justa posible. La medición nunca es exacta, se habla de probabilidades, pero volvemos a lo del VAR: tenemos que ser justos con la distribución del dinero. Estamos buscando las opciones para el año que viene: mínimo vamos a hacer un ajuste, nos explicaban en la Liga de España que hay un coeficiente de corrección que estamos trabajando para que pueda lograrse en la Argentina.

-Hablando del dinero, Luis Spahn tiene una muletilla...





-Contáme...





-El presidente de Unión calcula el ingreso en dólares de cuánto entró al mundo del fútbol y lo que percibe su club hoy, saca el producido final y la diferencia es abismal...





-Luis Spahn, el presidente de Unión, es un dirigente muy inteligente, ni hablar para los números. Coincido en ambas cosas, me gustan respetar los contratos y valorar que siguieron pagando en momentos muy difíciles donde muchos clubes no hubieran podido ni siquiera abrir sus puertas. Es más, para varios es casi el 80 o el 90 por ciento de su presupuesto. De todos modos eso no quita que podamos sentarnos para ver cuál es el negocio, cuál es la torta y cómo la podemos agrandar. Después veremos, nosotros internamente, como la repartimos. El fútbol se merece tener mejores ingresos, lo estamos hablando con ellos en la misma mesa: qué es lo que se viene, dónde estamos parados, las nuevas plataformas, qué es lo que tenemos firmado y porqué lo firmamos. Es cierto que se acordó, pero cambiaron las nuevas tecnologías. Cinco años después se puede "aggiornar" el contrato original, pero siempre de frente y sentados con ellos en la misma mesa.

-Todos hablan de los famosos "cuatro descensos ya": ¿está preparado el fútbol argentino para se vayan a la "B" cuatro clubes de golpe?





-Es que no es golpe (hace un largo silencio...), creo que fue una muy buena decisión encabezada por el presidente Tapia y acompañada por el consenso los clubes que no hay descensos por el 21 y que en el 22 hay sólo dos descensos. Mi opinión personal es que a la Liga Argentina le caben mejor 22 equipos. Eso va a generar mejorar el producto, más plata para los clubes porque la TV se reparte entre menos. No quita que haya que hacerlo gradualmente: a mí, en lo personal, me parece razonable que se pueda descender de a cuatro siendo 28.

-Sin dudas es la gran discusión que se viene...





-Es que también están quienes discuten, en algo que no salió públicamente, si tiene que haber promedios o no para descender. Esa es una atribución de los clubes, porque el resto de las categorías de la AFA no tienen promedios. Quizás podría haber cuatro descensos, sin promedios, sólo por temporada. Son discusiones que se vienen y entiendo la lógica del drama que significa descender, pero si fuera por eso tendríamos un torneo de 50 equipos porque nadie quiere descender. Creo que hay que encontrar una lógica y un equilibrio.





-¿Más tranquilo ahora en Banfield ahora con Dabove?





-Los tiempos del fútbol son bravos: hace poco estábamos muy contentos con Javier, pero entramos en declive y no logramos salir. Sanguinetti es un señor con todas las letras y creo que encontramos en Dabove un DT adecuado.

-Igual, el temblor que pasaste en Banfield no se compara con el de Tinelli en su club (risas)...





-San Lorenzo se va a terminar recuperando, son rachas. Los resultados, si se hacen las cosas bien, siempre llegan