Lunes 01.11.2021

Dura baja

Barcelona confirmó que el Kun Agüero no podrá jugar por tres meses

A través de sus canales oficiales, el club catalán informó que el delatero argentino no podrá jugar por 90 días mientras esté siendo tratado por su salud.

Crédito: Gentileza

Sergio Agüero estará tres meses inactivo, confirmó hoy Barcelona de España a través de un parte médico, como consecuencia de la arritmia cardíaca que sufrió el sábado pasado en el empate 1-1 ante Alavés.



"El jugador Kun Agüero ha sido sometido a un procedimiento de diagnóstico y terapéutico a cargo del Dr. Josep Brugada. Es baja y durante los próximos tres meses. Se evaluará la efectividad del tratamiento para determinar su proceso de recuperación", indicó el comunicado del club catalán.



El "Kun" fue trasladado a un hospital el sábado pasado en procedimiento de un estudio cardiológico cuando sufrió mareos y una dolencia en el pecho que motivó su reemplazo por el brasileño Coutinho. [COMUNICADO MÉDICO]



El jugador Kun Agüero ha sido sometido a un procedimiento diagnóstico y terapéutico a cargo del dr. Josep Brugada. Es baja y durante los próximos tres meses se evaluará la efectividad del tratamiento para determinar su proceso de recuperación pic.twitter.com/PQ930D9vKd — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) November 1, 2021



De esta manera, Agüero se perderá lo que resta del año y en los primeros meses del 2022 se analizará su estado de salud para determinar los pasos a seguir con respecto a su carrera deportiva. El DT interino de Barcelona, Sergi Barjuan, aseguró que el delantero del seleccionado argentino está "tranquilo" en su etapa de recuperación. "Estuve hablando con el 'Kun' con mensajes y está tranquilo", manifestó Barjuan en conferencia de prensa en la previa del partido de mañana ante Dinamo Kiev de Ucrania por fase de grupos de la Liga de Campeones de Europa. Con información de Télam.

