Martes 02.11.2021 - Última actualización - 23:41

23:28

Energía renovable Investigadores locales trabajan en la producción de hidrógeno verde Con el vapor de agua y a través del uso de bioetanol, Santa Fe ya realiza el combustible no contaminante que trascendió en estos días por el acuerdo del Gobierno nacional con la empresa australiana Fortescue.

Luego del anuncio del Gobierno nacional en el que dio a conocer que la empresa australiana Fortescue invertirá en Argentina para producir hidrógeno verde, El Litoral habló con Laura Cornaglia, investigadora del Conicet. La especialista detalló cómo se produce este combustible en Santa Fe y los usos que se le puede dar.

La investigadora comenzó explicando de qué se trata este tipo de combustible: “El hidrogeno verde es aquel que se produce a partir de fuentes no contaminantes, o sea, a partir de combustibles que no contaminan y no poseen carbono. En este caso, el hidrogeno verde del que estamos hablando ahora y está en discusión en el país se produce a partir de la electrólisis del agua, donde en ese proceso se separa hidrógeno, por un lado, y oxígeno. Ahora bien, este proceso de electrólisis del agua requiere el consumo de energía eléctrica, si esa energía eléctrica se produce a partir de otro combustible, este hidrógeno no sería lo que llamamos verde, pero en este proyecto particular esa energía eléctrica se produce con fuentes renovables, por ejemplo, la energía eólica y solar”.

Y detalló cómo se realiza en Santa Fe: “Nosotros estamos trabajando la producción de hidrógeno a partir de, en nuestro caso en la facultad de Ingeniería Química y el INCAPE, el bioetanol, que también constituye un biocombustible y a partir de la reacción de ese bioetanol con vapor de agua se produce también hidrógeno denominado verde”.

Sobre los usos de esta energía en el país, la especialista explicó: “El hidrógeno constituye lo que se llama un vector de energía, porque se tiene que producir a partir de otras fuentes –de energía-. Ese hidrógeno a la vez va a alimentar lo que se llama las celdas de combustible que también se utilizan para producir energía eléctrica. ¿Cuál es la ventaja de estas celdas de combustible? Que el hidrógeno puede ser transportado a distintos lugares y puede no depender de las grandes producciones de combustible. Se puede llegar a lugares más alejados, esa sería una de las ventajas. Otra de las aplicaciones es en automóviles” cerró Cornaglia.