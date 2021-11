Jorgelina Mudallel: "Queremos solucionar deudas históricas que hay en distintos barrios"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Miércoles 03.11.2021 - Última actualización - 14:38

12:07

La actual concejala y candidata para renovar su mandato por el Frente de Todos en la ciudad de Santa Fe remarcó la articulación junto al Gobierno provincial de programas como Billetera Santa Fe, la ley de Conectividad y el Boleto Educativo Gratuito.

Jorgelina Mudallel, concejala por el Frente de Todos en Santa Fe y candidata para renovar su mandato, habló en una entrevista con El Litoral de cara a las elecciones generales del 14 de noviembre. La edila hizo referencia a sus principales propuestas, su día a día ejerciendo su cargo y la articulación de políticas públicas junto a Omar Perotti, a quien calificó como su “referente”.





- ¿Cómo es un día en la vida de Jorgelina Mudallel en campaña?





-Mis días son muy intensos siempre, porque realmente desde que me levanto hasta que me acuesto estoy haciendo actividades. Tuve ese ritmo siempre, incluso antes de la campaña. Obviamente que ahora en campaña es más intenso aún, por sus características propias. Mis días siempre son muy intensos, arranco con algunas actividades, cuando tengo alguna reunión institucional estoy en el concejo reunida planeando las cuestiones legislativas. Si no, estoy en la calle recorriendo, me pueden ver por distintos barrios de la ciudad de Santa Fe, hablando con los vecinos. Me parece que esa es la función del concejal, sobre todo porque los proyectos que presentamos y nuestro lugar de representatividad está en esa función de escuchar, sobre todo escuchar, y poder transmitir las demandas de los vecinos en propuestas, así como declaraciones de interés y los trabajos que hay que realizar para una mejor vida para los santafesinos.





-Y realizando la tesis...





-También. Este es el consejo que le voy a dar a todos y todas: hagan la tesis apenas terminen de rendir. Yo trabajé siempre, antes incluso de ser concejala, fui moza, trabajé en una dietética, estuve en el laboratorio de la UNL haciendo encuestas, siempre combiné el trabajo con el estudio, me fui a San Pablo con una beca que me gané en la universidad, cuando volví terminé de rendir, siempre con buen promedio, con una trayectoria académica buena, pero la tesis me quedó colgada como a muchos y muchas. Finalmente, me la aprobaron así que ahora estoy esperando la fecha de defensa y estoy muy contenta.





-Ahora, sobre la campaña ¿Están yendo a buscar el voto históricamente peronista? Al que en la primaria quizás no fue a votar por miedo a la pandemia o bien no quiso votar al Frente de Todos. El votante de la seccional 10ma, por ejemplo...





-Sí, estamos yendo al territorio, dialogando, preguntando si fueron a votar. Más de uno nos dice que no fueron a votar, no por no querer votar una propuesta sino justamente por la pandemia, o porque fueron ese día y había mucha cola. Distintas situaciones que tienen que ver con este contexto que vivimos desde marzo de 2020 que obviamente nadie lo eligió, pero fue lo que tocó, pero vemos buena recepción de parte del vecino y vecina, la verdad que mucho afecto, mucho cariño. Nos plantean distintas problemáticas, siempre tratamos de solucionarlas. Aparte, hacemos una campaña al servicio de la gente, estamos con los operativos multiagenciales para resolver cuestiones como sacar turnos y poder resolver con las distintas reparticiones provinciales y nacionales problemas, como en todos lados por la ausencia de personal. También, llevarles la propuesta de Billetera Santa Fe, explicarles de qué se trata, a veces plantean que no sabían que podían tenerla, hay muchas cuestiones que no se saben y que nosotros les explicamos, nos tomamos el tiempo. Por eso es una campaña donde el diálogo dura un momento, no es ‘hola, que tal’ y sigo caminando. Siempre estamos tratando de resolver lo del Boleto Educativo, lo de Billetera Santa Fe. Trabajando codo a codo con la gente, que es la única manera. Hay mucho hartazgo en los vecinos del noroeste de la ciudad de Santa Fe que están cansados de vivir como viven, es una realidad. Por eso también es importante llevar obras de infraestructura de calidad que garanticen una mejora para la vida cotidiana de los vecinos.





Principales propuestas





-Hace unos días en otra entrevista con El Litoral, afirmaste que la gente en los barrios de Santa Fe no la están pasando muy bien. Sobre la base de esa afirmación, ¿Cuáles son algunas de tus propuestas?





-Cómo concejala presenté 600 proyectos, todos esos proyectos, si bien atravesé temas que van desde el género, desde el ambiente, la producción, el empleo joven, los créditos a los emprendedores; muchos de esos proyectos tienen que ver con la infraestructura de los barrios. Hoy los santafesinos necesitan vivir bien, tener las calles iluminadas, poder transitarlas, tener espacios públicos cuidados. Hoy están en crisis las competencias básicas del municipio, el alumbrado, barrido y limpieza, son parte de las demandas de los vecinos porque no se cumplen. En el caso del agua en Santo Domingo, saber que el agua potable llega, es un ejemplo de que lo que hay que resolver no son siempre obras que se ven o grandes obras, son caños que se entierran, pero son soluciones para una mejor vida cotidiana. Estamos trabajando mucho para eso.





Queremos solucionar deudas históricas que hay en distintos barrios y pensar una ciudad sustentable, la creación de bicisendas, poder trabajar con el municipio y provincia, como hicimos en su momento para que las escuelas de trabajo sean sede del Santa Fe Más porque estaban cerradas. Siempre articulando sin diferencias político-partidarias con el estado provincial en mi caso porque formo parte del proyecto del gobernador Omar Perotti, me identifico, es mi referente. Hay mucho para trabajar.







-¿Contra quién compite la lista del Frente de Todos el 14 de noviembre, contra la fuerza que tuvo más votos (Juntos por el Cambio) o con todas las listas?





-La competencia directa coincido que es con Juntos por el Cambio por una cuestión lógica, nosotros planteamos un modelo de provincia que apuesta a un desarrollo productivo, que apuesta a la defensa de los trabajadores. Nuestra propuesta no tiene que ver con sacar las indemnizaciones, flexibilizar y volver a periodos de nuestra historia que realmente fueron muy duros. En la ciudad de Santa Fe quienes representan esa fuerza política claramente también coinciden con esa propuesta. Nosotros estamos en la vereda del frente, estamos al lado del que invierte, el que produce, con un estado que realmente genera oportunidades para aquellas personas que son las que generan trabajo, que son los privados. Claramente nosotros no estamos en el mismo lugar que Juntos por el Cambio y me parece que eso hay que dejarlo claro.





Obvio que en la ciudad de Santa Fe también están las otras listas. Nosotros marcamos una clara diferencia con el gobierno municipal hoy por cómo está avanzando a la hora de resolver los problemas cotidianos que tiene el santafesino y la santafesina. Me parece que hay que volver a un municipio que esté donde tiene que estar a partir de proyectos y propuestas.





-Respecto del votante joven, con problemas como la falta de empleo, o trabajos mal pagos, así como quienes no pueden costear sus estudios de grado y deben volverse a su pueblo de origen ¿Están en el radar de Jorgelina Mudalell?





-Están en el radar y estamos trabajando mucho. Ahora con “Mi Primer Empleo”, el plan provincial, hay que bajarlo al territorio porque el programa está, pero después hay que hacer un trabajo para que llegue a la ciudad de Santa Fe. Es un programa muy importante donde el gobierno provincial se hace cargo del 85% del salario y articulando con empresas privadas para que tomen jóvenes y sientan el incentivo de poder generar la primera experiencia formal laboral. A jóvenes de 18 y 30 años que no la han tenido y eso realmente se multiplica de forma positiva porque un joven que entra a una empresa, que se capacita en un ámbito real y formal aprende hábitos que son necesarios para desenvolverse a lo largo de la vida. Realmente los jóvenes quieren trabajar.





También está el “Santa Fe Más”, donde capacitan para oficios a jóvenes y donde además se hace teniendo un estudio de mercado claro de lo que las empresas de Santa Fe necesitan. Asimismo, el Boleto Educativo Gratuito fue pensado para que jóvenes que no tenían los recursos para tomarse el colectivo se acerquen a los establecimientos educativos. En ese sentido también se aprobó la ley de Conectividad en Santa Fe, para que nadie quede afuera del sistema. Durante la pandemia vimos que internet dejó de ser un privilegio para ser una condición ‘sine qua non’ para desarrollar las actividades de la vida cotidiana, para trabajar y desarrollar la vida académica.





