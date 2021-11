https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Miércoles 03.11.2021 - Última actualización - 19:17

17:23

Conociendo al Candidato Adriana Molina: "Tenemos experiencia, tenemos un equipo, pero sobre todo queremos buscar soluciones"

La exconcejala y candidata por Juntos por el Cambio en la ciudad de Santa Fe busca nuevamente un lugar en el recinto. Asegura que la moviliza mucho el reconocimiento de la gente y remarcó que los temas más importantes siguen siendo la seguridad, el trabajo, y la familia.

- ¿Qué hace un político cuando termina la campaña...se va de vacaciones, duerme un día entero...qué pasa en tu caso?

- Bueno, dormir seguramente, pero también es complicado porque siempre hay muchos medios que quieren saber cómo fueron los resultados y qué pasó. Ahora, qué va a hacer Chuchi Molina...yo voy a tomar exámenes y terminar el cuatrimestre, porque soy profesora universitaria en la Facultad de Derecho, así que voy a estar todo el tiempo pensando en enero para tomarme unos días de vacaciones, hasta entonces no voy a poder. Es muy difícil, porque está muy alta la actividad, pero hay que volver a las tareas que uno tiene

- Bueno esa es la parte final de un trayecto larguísimo, con las PASO, ahora con las generales. Indudablemente, fue una campaña diferente, atípica, atravesada por la pandemia. ¿Cómo te agarró a vos todo este proceso?

- La primera parte fue más complicada, porque teníamos más restricciones. Hasta para lo visual, porque teníamos que estar con barbijo y además hacía mucho frío. No es solo la mirada sino la sonrisa, la expresión, poder establecer esa relación con barbijo y restricciones fue complicado. Igual, nosotros dijimos “no hay nada mejor que hablar, escuchar y establecer una agenda de campaña a partir de los problemas y preocupaciones”, así que no había otra que, de a poquito ir recorriendo los barrios, y sobre todo con muchas redes. Pero el mano a mano no tiene comparación.

- Pero sos una mujer que cuenta con cierta ventaja, ¿no? Porque, más allá de que estás ligada a la faz académica, venís con décadas de militancia y trabajo en política y has formado parte de distintas gestiones. ¿La gente considera eso, se acuerda de eso...qué has notado?

- La verdad que una de las mejores satisfacciones que tuve en esta campaña fue el reconocimiento de haber formado parte de gestiones, de tener experiencia...creo que la cuarentena ha dejado consecuencias en lo económico, lo emocional y lo social, y entonces se valora más -esto es lo que sentí y creo que las PASO también dieron esta respuesta- la experiencia, la vocación de diálogo. Porque tenemos experiencia, tenemos un equipo, pero sobre todo queremos buscar soluciones, colaborar y aportar.

“Juntos por el Cambio es la alternativa para cambiar la situación de país y poner en marcha la ciudad”.

- ¿Cuáles son las inquietudes más importantes que te han volcado hasta el momento los vecinos, qué es lo que más le preocupa al santafesino?

- La seguridad. Y te diría que, además, desde junio a hoy, lamentablemente, de menor a mayor. Cuando empezamos la campaña fue uno de los primeros temas que surgía en la conversación, pero cada vez mayor esa angustia y por supuesto con toda la razón. Me lo dicen, pero además vivo en esta ciudad, todos los barrios, todas las situaciones, en horarios variados… Y la otra gran preocupación es el trabajo, el propio y el de la familia. Son como los dos grandes temas.

- Hablando de inseguridad, has logrado junto con tu equipo canalizar muy bien este problema con un proyecto muy interesante, “Ojos en alerta”. ¿De qué se trata esto?

- Mirá, primero, no podíamos no hablar de este tema; segundo, estamos convencidos que la gestión municipal puede y debe hacer mucho en este tema. Cuando yo fui Secretaria de Gobierno en la gestión de José (Corral), la subsecretaría de Prevención y Seguridad Ciudadana dependía directamente de mí así que trabajamos con la Guardia Urbana, el Centro de Monitoreo, fueron las primeras experiencias de los botones de alerta, de las alarmas comunitarias...es decir que entendíamos de qué se trataba y de que se puede hacer desde la prevención. Fuimos a San Miguel en el Conurbano, zona pesada en Provincia de Buenos Aires, y ellos tienen un sistema de mensajería ciudadana, que el vecino manda un mensaje de alerta con la ubicación, con una foto si puede, diciendo “está pasando tal cosa”, que puede ser desde que vio a alguien merodeando a un accidente o directamente un hecho de inseguridad. Ellos no tienen policía municipal, tienen una guardia como nosotros, pero sí incorporan un policía en el móvil, que tiene un arma, que lo paga el municipio; tienen muchas cámaras, así que su centro de monitoreo va siguiendo todas las situaciones, y tienen también personal que luego analiza todos esas alertas y hace el mapa de calor y, una vez por semana, se reúnen a coordinar con la justicia y la policía provincial y federal los distintos operativos para ver efectivamente qué tipo de delito, en qué barrio, en qué zona. Esto claramente necesita algo central: la decisión de hacerse cargo del tema de la inseguridad, en este caso, desde la prevención, porque tiene que ir acompañado de móviles, que en la gestión municipal hay, pero hay que sumar más. ¿Se puede hacer? Se puede hacer, no tengan ninguna duda. De a poco, no digo que podamos en un año tener el mismo equipamiento que tiene San Miguel, pero seguro se puede ir creciendo.

- Chuchi, seguramente vamos a estar profundizando más en algunos de tus proyectos, pero me quiero quedar con lo que sucedió en las PASO: tenías una interna muy dura, con actuales concejales, figuras muy reconocidas que han pasado incluso por la Legislatura y ganaste, con un importante caudal de votos, también fue el partido más votado. ¿Se puede llegar a replicar esto el 14 de noviembre?

- Estamos trabajando para eso. El 15 estuvimos reunidos porque tenemos cinco listas muy competitivas, pero también nos conocemos, teníamos las mismas convicciones, más allá de pertenecer a distintos espacios, y la misma agenda de problemas y preocupaciones y mucha responsabilidad. Estamos trabajando para tener mejor resultado que en las PASO, porque creemos que podemos ampliar la representación.

- Y ahora, qué más se puede hacer en el Concejo…

- Bueno, el otro tema que también estamos trabajando, con Hugo Marcucci, es todo lo vinculado al empleo. Planteamos que se puede pensar en diez mil empleos, hablamos de Los Polígonos, de Interpuerto, de esta ciudad activa y productiva que tenemos ahí como medio dormida. Entonces, despertarla, para generar empleos; y nosotros, a su vez, planteamos concretamente el empleo joven, el primer empleo. Por eso decimos que hay que reducir el Derecho de Registro e Inspección para las pequeñas y medianas empresas, fundamentalmente nos gusta plantear que no hay empleo sin empleadores, es decir que tenemos que promover que haya empleadores que digan “tengo determinados beneficios”. Las leyes laborales no las podemos modificar, pero como decíamos con lo de la seguridad, con las herramientas que hay en un municipio también se puede hacer. Estamos elaborando una propuesta que probablemente conjugue ambas situaciones: esto que plantea Hugo, de los diez mil puestos de trabajo en un plazo determinado y lo de fortalecer el empleo joven.

- Desde hace tiempo se habla de un Concejo transparente, participativo... ¿vos notas que se está cumpliendo con esto, hay llegada a la gente, que es lo más importante?

- Es difícil, han sido dos años complicados. Conversaba con algunos concejales que están en mi lista como Carlos Pereira, Carlos Suárez y Luciana Ceresola, decían que el año pasado han tenido la mayoría de las sesiones virtuales, pero sí rescato mucho que el Concejo trabajó prácticamente todas las semanas. De todos modos, creo que siempre es el gran desafío, no hay cómo comparar el mano a mano. Todo lo que se pueda hacer para que el vecino, una vez que te votó, que se siente representado por quienes integramos el equipo, bueno, que realmente siga teniendo esa cercanía. Aprovechar herramientas virtuales quizás sea un modo, volver a experiencias que en algún momento hubo, creo que siempre hay que ir por más.

- Te paso del Legislativo al Ejecutivo: dos años de un gobierno en el que participaste permanentemente y ahora se está por cumplir el segundo año de Jatón, atravesado por la pandemia. ¿Su gestión, arrancó, o qué falta en la ciudad?

- Nosotros decimos que la ciudad necesita ponerse en marcha, pero no como un slogan, sino a partir fundamentalmente de lo que hablamos con los vecinos de esta recorrida que fuimos haciendo. Decíamos lo de seguridad, lo del trabajo, y cómo no hablar de esta ciudad activa, en marcha, que ya está brindando propuestas de turismo regional, seguramente va a haber mucho turismo de cercanía en enero, Santa Fe tiene ese plus, todo que uno quiere para una ciudad, historia, museos, paseos, espacios públicos, naturaleza, mucha gastronomía, mucha música, mucho deporte, fútbol, rugby, básquet, cada vez en mejores ligas... ¿cómo no ser esa ciudad de eventos, turística, que atraiga? Y eso es ponerla en marcha, porque eso genera empleo directamente. También es un tema central el de los servicios públicos municipales, porque hay preocupación por la iluminación, el desmalezamiento, la transitabilidad, el transporte de colectivos...Nosotros presentamos una propuesta simple, “dos colectivos más por línea”, salvo en dos líneas en las que se necesitarían cuatro. En lugar de esperar 40 o 50 minutos se van a esperar diez o quince minutos que es la frecuencia que generalmente están acostumbrados. Ya estamos todos trabajando y estudiando, pero hay temas vinculados a la gestión municipal que todavía están demasiado tranquilos.

“Puede gustar más o menos lo que hago o lo que digo, pero siempre trato de hacerlo con la mayor responsabilidad, trabajando, ocupándome de los problemas, pero también siendo muy respetuosa de las personas y fundamentalmente de aquellas que piensan diferente”.

- Sos una mujer política, vivís haciendo política. Pero la gente está muy descreída de esa materia, ¿cómo hacés para convencerla de que es la herramienta principal para cambiar la realidad?

- Bueno, primero será porque así la elegí. Si bien comencé en un centro de estudiantes, pero la política desde un punto de vista más público o electoral hará diez o quince años que en un momento lo elegí. Como soy profesora universitaria me gustó mucho utilizar una frase de Florentina Gómez Miranda, que es una radical referente de las mujeres: “Docente por vocación, abogada por elección, política por pasión”. Hablaba de ella, pero siento que habla de mí y creo en eso, lo siento de ese modo, la política como una herramienta de transformación.

Cómo hacer que me crean...lo mejor es con coherencia. A veces puede gustar más o menos lo que hago o lo que digo, pero siempre trato de hacer con la mayor responsabilidad, trabajando, ocupándome de los problemas, pero también siendo muy respetuosa de las personas y fundamentalmente de aquellas que piensan diferente. Creo que eso se valora y es lo que todo el tiempo espero transmitir, que voy y siempre voy a hacer todo aquello para cumplir con lo que digo y tratar de lograr aquello que nos proponemos.

- Cuál es el mensaje que le querés volcar a la ciudadanía, de cara a lo que va a suceder el 14 de noviembre. Cuando se acerquen a las urnas, qué les pedís…

- Primero, que nos acompañen y que se acerquen. Ese es un mensaje muy importante también: la media de votantes fue del 60%, así que les pedimos que vayan, que estamos en un mejor momento así que hay más tranquilidad para ir a votar y es muy importante, porque es un momento de mucha libertad el votar. Ese momento es tuyo, tu documento es lo más importante. Y entendemos que Juntos por el Cambio es la alternativa para cambiar la situación de país y poner en marcha la ciudad.

“Estamos trabajando para tener mejor resultado que en las PASO, porque creemos que podemos ampliar la representación”.

- Sobre la pandemia, ¿has notado que los protocolos implementados y toda la gestión realizada fue lo correcto, o qué cambiarías?

- Mucho cambiaría. Bueno, sé que también es complejo. Pero creo que en la ciudad la gestión municipal debería haber liderado más algunas situaciones, fundamentalmente vinculadas al trabajo, el comercio. Creo que hubo momentos donde en la capital no teníamos casos y sin embargo seguíamos un poco lo pasaba en Rosario o, peor aún, lo que pasaba en Ciudad de Buenos Aires, algunas decisiones unitarias desde CABA al interior. Deberíamos haber puesto foco en eso, y en la educación. A mí hay dos temas que también me preocupan mucho y tienen que ver con lo que hablamos, que son la educación y la pobreza. El Gran Santa Fe tiene hoy un 50% de pobreza según el Indec. Antes, siempre estábamos en ocho o diez por ciento por debajo de la media; ahora, estamos ocho o diez arriba de la media nacional. Esa es una preocupación pero que tiene salida. Hay acciones, hay propuestas. Y la educación, que también creo que sufrió, por decisiones equivocadas, porque hubo momentos, y sobre todo algunas ciudades más pequeñas, en la ruralidad y en la propia Santa Fe se debería haber tenido otro tipo de decisiones.