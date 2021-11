Cristina Kirchner ya está en el sanatorio Otamendi para someterse a una histerectomía

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

A primera hora de la mañana de este jueves, la vicepresidenta arribó al centro de salud privado para la intervención quirúrgica que la mantendrá entre tres y cuatro días internada.

La vicepresidenta Cristina Kirchner se retiró de su domicilio este jueves a las 6:34 horas y evitó hablar tras ser consultada por un abundante grupo de periodistas frente a la puerta de su casa.

Aproximadamente a las 6:43, arribó con su automóvil al garage del Sanatorio Otamendi, donde en el transcurso de la mañana será sometida a una histerectomía completa, una extirpación del útero y el cuello uterino. Esta prevé una internación de tres o cuatro días y un postoperatorio que dependerá de las características de la intervención.

Cabe destacar que se trata de una operación programada y no es un caso de urgencia para la ex mandataria nacional. Sin embargo, la misma no le permitirá participar de manera activa del tramo final de la campaña electoral. Durante ese tiempo permanecerá en la habitación 410.

Su madre, Ofelia Wilhelm, quien falleció en 2019 por un cáncer de endometrio, también había sido sometida a una operación similar en 2014, en la misma clínica.

La intervención quirúrgica a la que se somete Cristina fue manejada en absoluta reserva y recién se conoció este miércoles, a menos de 24 horas de concretarse su internación.