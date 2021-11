Maximiliano Puigpinos: "Los proyectos deben trabajarse más desde el territorio, y menos desde el escritorio"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El candidato a concejal por Vida y Familia, y director del Centro de Salud Juventud del Norte aseguró que no se pueden generar proyectos generalizados, porque cada barrio tiene su particularidad. Entonces, “lo que proponemos es estar allí con el vecino”.

Maximiliano Puignipos, candidato a concejal por Vida y Familia, habló en el espacio Conociendo al Candidato, de cara a las elecciones generales del 14 de noviembre. En la oportunidad, se refirió a sus propuestas, y señaló que su espacio político buscará trabajar “más territorio, y menos escritorio”.





-¿Qué te llevó a elegir la carrera de medicina? ¿Cuándo supiste que ibas a ser médico?





-Yo termine en la escuela Avellaneda, terminé Maestro mayor de Obras, cosas locas ¿no? y del ladrillo pase a una célula. Siempre tuve una inclinación hacia el servicio, hacia el humano.





En mi época de más juventud estaba en un grupo misionero parroquial por lo cual hacía actividades en zonas donde hoy decimos vulnerables, y entonces tuve una inclinación hacia el servicio y bueno, en mi familia, que está constituida por médicos y psicóloga.





-No tenías cómo escaparte...





-No, a mi igualmente me preguntaban si quería ser médico y salía corriendo, no era mi opción, no estaba en mi cabeza y luego de meditar, hubo una película que me había marcado mucho que es Patch Adams y ahí dije, esto es lo que yo quiero. Bueno, me costó mucho la carrera, había quedado eliminado, fui a estudiar psicología a la católica, luego posteriormente seguía viendo esa película y me quedaba la pica, “tengo que volver a intentarlo”, y fue después de idas y venidas que tiene una carrera con bajones anímicos que suceden cuando uno parece que al objetivo no llega, estudiamos medicina. Pero en realidad tiene que ver con el servicio hacia las personas y no me arrepiento de haber elegido ser médico o la medicina me eligió a mi





-Pero Patch Adams te muestra la medicina desde otro lado





- Solo sé que tuve la posibilidad incluso hasta ser lo de Patch Adams. Siempre dije, tengo que buscar la oportunidad de vestirme como él siendo médico en el centro de salud que yo trabajo.





-¿Cómo se sintió?





-Espectacular, es más, empecé primero en una época navideña, primero con un gorrito navideño, luego al año siguiente ya vestido de Papa Noel atendía a grandes, chicos porque soy médico generalista. Y, después vino un Día del Niño donde ahí dije me tengo que vestir como esa imagen que uno tenía como ideal y… con los zapatos de payaso, con la nariz, bueno todo y así atendía a toda la comunidad. Después de eso, por ahí hacíamos actividades desde el centro de salud e iba vestido de payaso a toda la barriada a buscar a los chicos a que se sumen y bueno, luego empezamos a crear cosas en Tik Tok, entonces en atención pediátrica hacia Tik Tok en el consultorio con los chicos, también lo hago para la comunidad en tiempos de cuarentena.





-Pero es esa magia de dejar de ser el doctor para pasar a ser el “Maxi” del barrio...





-“El Maxi”, es como me conocen en la comunidad el centro de salud. Es más, a mí me gusta que me llamen así, doctor me pone mucha distancia, que me digan doctor hasta me incomoda, está bien es el imaginario social que al médico le dicen doctor y en Pami donde también trabajo los que ya tienen confianza con uno, me llaman por mi nombre. Es el ideal que uno se puso, llevó obviamente una demanda, pero es algo maravilloso la verdad que no me arrepiento para nada. Mi familia me acompaña siempre, porque hay que aguantar este tipo de práctica médica, no solamente el ejercicio de la praxis médica sino también…





-Las horas que lleva…





-La verdad que esa cercanía te permite interpretar un montón de cosas. Siempre en la medicina me gusta decir callejear la salud, por lo cual para no institucionalizarse utilizó un método que en el periodo de pandemia costó un poco más, pero antes de todo eso, tenía que una vez a la semana salir al barrio para simplemente estar en contacto con la gente. Esa era una metodología que yo tenía para no quedarme en el escritorio y viste que después por ahí la rutina te come entonces quedas como en apatía, entonces dije no, y por eso una vez a la semana empecé a hacer cosas, reuniones con los vecinos y eso ayudó mucho a generar vínculos

-¿Y eso fue mucho lo que te motivó a comenzar a transitar este nuevo camino de la política?

- En parte sí, pero para profundizar lo que sabía desde la situación de médico había algunas limitaciones, porque bueno ya si se rozaba lo político y las personas, obviamente la gente iba a preguntarse ¿este está haciendo medicina o política, ¿no? Y había cosas que me encontraba que no podía ir más allá, sobre todo en el centro de salud, donde más veía las realidades cuando venían las épocas electorales. Yo hace siete años estoy en el Centro de Salud Juventud del Norte, ví varias campañas políticas y siempre van a los que llaman barrios vulnerables o populares, simplemente veía “sí les prometo esto, les prometo lo otro”, y evidentemente después la gente pasa factura y los enojos

-Uno tiene que preguntarse ¿por qué el barrio es vulnerable?

-Exactamente, porque evidentemente después de tantos años los quisieron dejar vulnerables o populares porque las obras nunca llegaban, y eso fue lo que me detonó, que no llegaban. Yo tenía el barrio Santo Domingo, ahí muy cerca del centro de salud, donde no había agua potable. Los vecinos, como en otros lados, hacían protestas en un determinado lugar, ya desde la impotencia y no llegaba el agua potable. Yo como director también hice los reclamos correspondientes, al ser responsable de una comunidad sanitaria, porque al no tener agua potable es un problema de salud. Pongo este barrio como ejemplo puntual, pero hay otros sectores que también tienen sus problemas. Y bueno, ahora en época de elección parece ser que va a llegar el agua potable, pero pasaron 20 años, ¿qué paso? Estas son las interrogantes que uno se hace. Y no encontraba realmente un espacio político donde me sintiera identificado, por lo menos que me represente, o que me sienta cómodo yo personalmente en valores, convicciones. Los partidos políticos tradicionales, desde mi punto de vista ya están quemados, por la forma de gestionar la política, y bueno de “Vida y Familia” cuando me convoca, sentí una paz interior cuando les dije sí.

-Es que tomaste el barrio como una gran familia, actuaste como el padre que quiere cuidar y ayudar a la familia porque esa es la intención

- Siempre, y es más, los archivos no me dejan mentir. Si se busca desde el 2015 en adelante, siempre dije que esa comunidad era mi segunda casa. Lo primero que digo cuando llego es “este centro de salud no puede estar como está”. Es un centro de salud viejo, y después entre idas y vueltas que nadie nos llevara la punta, se logró tener el nuevo centro de salud. Hasta un punto dado se había naturalizado que estaba bien tener un centro de salud viejo, donde atendías cuestiones ginecólogas y de repente atendías un caso pediátrico en un solo consultorio, por decir un ejemplo. Bueno, sí lo tuvimos, pero me refiero a que las oportunidades llegan en un tiempo de campaña. Le sirvió a la comunidad, hay un centro de salud muy lindo, hay cosas que mejorar todavía en cuanto a salud, pero lo que digo es que los 365 días del año tienen que ser las oportunidades para gestionar.

Pero sí, volviendo un poco a la pregunta, esta comunidad para mí fue escuela, y facultad. Aprendí a gestionar, tratar de consensuar, teniendo en cuenta que cuando sos empleado público las cosas no son muy parecidas a lo privado. Entonces hay que tratar de trabajar en equipo, a veces hay que tener ciertas determinaciones, porque hay que tomar decisiones, pero esa comunidad realmente es mi escuela, y es un gran aprecio que le tengo, y un poco por ellos es también en parte ese sí a este camino al que yo le digo “pedregoso”, porque la política no es fácil.





- ¿Que es Vida y Familia?

¿Cómo espacio político o qué representa para mí?

- Las dos cosas

- Bueno, como espacio político, es un espacio nuevo que tiene siete meses de vigencia, que nuclea valores como la vida, desde la panza hasta su etapa final, ¿no? Representa a una parte de la comunidad que hoy no se siente representada por otros espacios, que alguna vez le hemos dado un sufragio en la confianza y cuando han ido a otros espacios donde no se toman las decisiones no se han sentido representados.

Y a título personal, yo me siento cómodo en Vida y Familia porque me siento identificado con los valores que propone. Somos seres humanos, tenemos errores y aciertos, pero es allí donde nos edificamos como personas. Cuando me convocaron de “Vida y familia” dije “sí” con la paz que tenía y no me arrepiento para nada. Encontré en este espacio la herramienta para llegar, en este caso, al Concejo de la Municipalidad, y es una herramienta para poder trabajar con la gente.





- ¿Y cómo se va a trabajar? ¿Qué es lo esencial que ven desde Vida y Familia que necesita Santa Fe?

-Siempre cuando me hacen las entrevistas en este periodo de campaña, ¿qué proyectos tienen? Nada grande y elocuente. Simplemente vengo a decir lo siguiente. “Mas territorio, menos escritorio”. No podes generar proyectos generalizados, cada barrio tiene su particularidad. Entonces, lo que proponemos es estar allí con el vecino, ver, porque no es lo mismo la realidad del centro de la ciudad de Santa Fe que tiene unos determinados problemas que ir al noroeste de la ciudad, que tiene otros problemas. Yo no puedo generar un proyecto generalizado para todos por igual. El noroeste de la ciudad tiene pocas lineas de colectivos, que llegan a un lugar, tienen que caminar ocho cuadras para ir hasta la garita, los accesos son un desastre. En 20 años hemos visto que no se ha hecho nada, por lo menos en ese sector. Sí, uno a armo a modo general un plan de urbanización, pero sobre todo aspiramos a ser cercano a la gente, lo único que hoy puedo decir es “me comprometo a estar acá con ustedes, me comprometo en llevar el problema allá”, pero que sientan la tranquilidad que como concejal uno va a estar allí en el terreno. Porque de nada vale hacer proyectos de escritorio, es más lo vemos que los proyectos que se van generando son alejados a lo que los vecinos. Yo vengo acá a sumar no a restar. Para ver lo bueno… en el Concejo, yo tengo que evidenciar lo que no se hizo, y es más lo que no se hizo que lo que se hizo.

Hay lugares donde la gente está expuesta ante factores de riesgo, que, de algún modo, se relacionan también al no tener salida laboral, una contención y cosas que acompañen, una cosa va llevando a la otra, es una cadena.





-¿Qué es lo más urgente hoy lo estructural o el entramado social en la ciudad? ¿Qué hay que abordar?

- Las dos cosas… estamos mal, lo que nos venden no es lo que la realidad muestra. Vamos a un encuentro con los vecinos, y el joven te pide un oficio no quieren un plan social, no quieren vivir de arriba, en parte es mito. No digo que todos, pero son los menos, y eso me desmitifico a mi porque uno a lo mejor parecía que tenía esa idea cuando uno va entrando a otros lugares que no conocía. Y entonces se generan espacio de oficio, y están los chicos recontentos. Si ese pibe puede tener un lugar para desarrollarse en actividades deportivas o recreativas, donde reciban contención, nosotros tenemos que empezar a plantear esto. Los jóvenes son nuestro futuro… Yo quiero que mis hijas, o los chicos que vendrán se comprometan cuando sean más grandes, que vean que no todos los políticos son iguales, que la política no ayuda, gestiona, porque a veces se confunden ambos conceptos. Pero tiene que ver con esto, al tener estas cuestiones vamos mostrándoles otras realidades a los jóvenes y eso hace que las familias se involucren, sean parte. Si tuvimos paciencia para lo malo tengamos también para lo bueno, porque tenemos que construir algo que hasta ahora, incluso naturalizamos, todos los profesionales, los políticos, religiosos, cualquiera persona sale de nuestra familia, nuestra comunidad y a veces lo que pasa en la estructura termina siendo representantes de nuestra sociedad, entonces tenemos que mostrar lo que queremos hacer o intentar demostrar que queremos hacer bien las cosas.

