También internaron y operaron a "Chiche" Duhalde, que comparte el piso con Cristina Fernández

Jueves 04.11.2021

19:52

"Hace cinco días que la operaron de la columna y no salió muy bien”, dijo Eduardo Duhalde respecto del estado de salud de su esposa.

El ex presidente Eduardo Duhalde sorprendió hoy al aparecer en las puertas del Sanatorio Otamendi, institución en la que permanece internada la vicepresidenta Cristina Fernández, y explicó que también se encuentra allí su esposa, Hilda "Chiche" Duhalde.

Según explicó el ex mandatario, la ex senadora nacional fue operada de la columna hace cinco días y afronta complicaciones.

"He venido a visitar a la señora... a la señora de Duhalde", ironizó Duhalde en declaraciones, y agregó: "Hace cinco días que la operaron de la columna y no salió muy bien, y hace una semana que estamos todo el día acá. Da la novedad de que Cristina tiene un problema, espero que se resuelva bien".

Además de la institución, Cristina y Chiche comparten piso, aunque el ex mandatario manifestó que no tuvo oportunidad de visitar a la vicepresidenta porque "no se puede acceder".

"Es una enfermedad, una desgracia que puede tener cualquiera, espero que termine bien", calificó.

Consultado por la realidad del país, Duhalde declaró que "la Argentina necesita calmarse", y destacó, de cara a las generales de noviembre, que si la oposición y el Gobierno "se siguen peleando, el país no va a salir adelante".

Por último, declaró que no apoyará a nadie en la elección porque "ningún resultado le viene bien al país, porque se van a seguir peleando y eso no sirve".

Con información de NA