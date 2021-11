Marcelo Lewandowski: "Hay que reconvertir la matriz social con trabajo y producción"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El candidato a senador Nacional por el Frente de Todos, remarcó la importancia de lo que significan las obras públicas entre Nación y provincia, así como también La ley de Conectividad. Además, destacó la implementación de la Billetera Santa Fe, como “un incentivo a la producción”.

El candidato a senador nacional por el Frente de Todos, Marcelo Lewandowski, habló en el espacio Conociendo al Candidato, de cara a las elecciones generales del 14 de noviembre.

-Marcelo... de aquel recorrido de periodista deportivo hasta estos días ¿cuál es la foto que sacas cuando ves el comienzo, lo que te costó y lo que cuesta hacer una trayectoria en un medio competitivo como es el nuestro?



-La foto... la película es larga. Me quedo con la foto de… no del periodista, si no la foto del taller de serigrafía que me mantuvo mientras hacía periodismo y donde tenía a mis viejos ayudándome y donde me desdoblaba entre hacer periodismo y comer con otra actividad, y salir corriendo para cubrir la práctica y volver para cumplir con el trabajo que me daba de comer y ese sacrificio que me significó. Esos comienzos eran duros…





-Porque nosotros nos criamos con El Gráfico y con las figuritas siempre queríamos ser como alguien, está es la realidad, nos fueron marcando ¿cómo quién querías ser en esos inicios? Uno se puede identificar con un futbolista, con un entrenador, con un periodista ¿a quién admirabas?



-Yo era de escuchar mucha radio y admiraba a dos en Rosario, uno era Pablo Cribioli, que también después siguió como concejal y Juan Gerardo Marmola, era los dos que más escuchaba y a nivel nacional siempre me impactó el” Gordo” García Blanco, porque era simple, era sencillo de explicar, era la voz de la popular puesta en un micrófono y con sabiduría, y después con el paso del tiempo también admiré mucho a Macaya, y el Tano Fascino.

-¿Qué hecho deportivo, ya sea una entrevista, una cobertura, un campeonato de alguno de los equipos rosarinos marcó un antes y un después en tu trayectoria?



-El mundial del 2014, ese fue soñado... ahí dije bueno acá toque el techo y difícilmente pueda ser superado. Comentar para la televisión argentina doce partidos del mundial, comentar a la Selección en un mundial, y comentar la semifinal el 7 a 1.



-Es muy difícil, es techo, es techo



-Para quienes estamos en el interior y no vivimos en Buenos Aires, y sin hacer nada raro, el llegar a comentar un mundial, como segundo comentarista o incluso alternando la primera fase ahí con la dupla principal, es la verdad un hecho difícilmente repetible





-Además de tus viejos que te bancaron con esa anécdota que contabas, ¿quiénes te ayudaron, y han sido importantes para vos a lo largo de este recorrido?



-Mira la primera vez, empecé con un señor que se llamaba Vicente Brecz, quién había sido profesor mío en un intento que tuve de jugar al básquet, era muy malo, siempre me dediqué al fútbol. Él fue el primero que me dio una oportunidad de entrar en radio Nacional, y después Juan Alberto Topino que tenía un programa “Cebollitas”, que al igual que todos los colegas que estaban ahí alrededor siempre me dieron una mano. Y un locutor muy importante que hubo en Rosario, Silvio Pedro Ciancierra, que me dio una oportunidad en la primera mañana más escuchada de ser el que daba las noticias, el hombre que daba la información deportiva en ese programa. Hacía poquito que había entrado en esa emisora de LT 3 y después empece con Carlos Molfino y con Hugo Decruz en lo que era testimonio deportivo porque bueno era una de las iras más escuchadas así que todos me ayudaron y después el gran impulsor para el tema del fútbol para todos fue Marcelo Arauz



-Marcelo, si claro



-Marcelo me dio una gran oportunidad un tipo muy generoso que a mí me ayudo muchísimo y después todos hasta Macaya, Niembro. Hubo mucha gente que me banco realmente...





- Y en este camino nuevo ¿quién fue clave? ¿cuándo fue el click para que te decidas a caminar a otra función social desde la política, y de poder servir desde una banca, de poder ayudar? ¿Hubo una charla, un llamado?





Desde el 2013 con quien hablamos de esta instancia es con Marcelo Gastaldi que fue diputado provincial, un hombre que transita hace mucho tiempo por la política. Él fue el primero que hizo hacer una encuesta, allá por el 2013 y fue el quién me motivó, después siempre a partir de esa encuesta hubo hasta un momento quien manejaba el Fútbol para Todos, Paladino, quien me llamó a fin del 2015 cuando yo… cuando se estaban cerrando las listas y me ofreció ser candidato a intendente de Rosario, y le dije no, y menos arrancar por la intendencia de Rosario. No estaba en condiciones y quería seguir en el periodismo por entonces. Y a fines del 2018, con Marcelo nos sentamos nuevamente, me hizo una propuesta y yo lo medité, todo lo que hago lo medito mucho, lo pienso y sobre todo las decisiones importantes.





-Más allá de la familia ¿tenés algún consejero puntual?





-Yo soy de consultar mucho a la gente con la que yo confió, a veces en determinados temas, otras en cuestiones personales, por ejemplo, con Fernando Linsiardi con quien hablaba horas y horas de compartir los viajes, además conoce del tema, trabaja en esto, está muy empapado y conoce todos los actores.





- Y contame ¿cómo es pasar de una encuesta que es gratificante, pero no deja de ser fría a tener la adhesión popular contundente del voto?





- Y salí a la cancha, si yo estoy preparado para jugar, entrenamos bien, en la semana el equipo se mueve bien, entonces bueno salí a la cancha… o te comes un sopapo o ganas el partido

- Estaba dentro de las chances



-Obviamente, por eso también es un cambio, digamos, yo cuando decidí esto tenía 53 años y hacer un cambio a esa edad cuando vos venís 33 años de trayectoria, estas casi 20 años mediodía y noche en la pantalla de un noticiero que era el más visto en Rosario, 10 años comentando el fútbol de primera división, siendo director de un multimedio, y despegarse de todo eso para arrancar de nuevo, termina siendo un desafió



-De todas las herramientas que usamos en la comunicación, y de toda esa preparación que como periodistas hacemos para estar frente a un micrófono, una cámara, eso mismo cuando entras a un barrio y tenes que hablar con la gente y recibir las necesidades y las inquietudes, ¿cuál es la que más te sirvió para la función pública? ¿qué es lo que más te ayudo para la función pública?

- Me parece que cuando uno está en el periodismo, ya tenes una gimnasia al micrófono, en la cámara o en el mano a mano, eso te genera más facilidad. Yo creo que cada uno tiene determinados valores, cualidades que las aporta. En estos casos ocurre lo mismo, yo voy a hablar con un empresario, me apuntó tres o cuatro cosas y a mí ya algo me queda y lo incorporé al discurso, entonces a mi me sirve para ejemplificarlo cuando voy a una fábrica, y veo que está pasando, conozco la problemática del sector, voy al campo, entiendo el tema de los frigoríficos, la carne. Eso me ayuda a comprender y entender, y así con todos los temas, uno se nutre de aquellos que conocen para tener información y sentido común, siendo esto último lo más importante

-Marcelo, en la recorrida a lo largo y ancho de la provincia, ¿qué es lo que pide la gente? Es decir, cuando sacas todo en limpio, ¿qué es lo que necesita el santafesino, lo que te expresan en el mano a mano, y día a día?

- Depende las zonas, las más pobladas como Santa Fe y Rosario, obviamente que la inseguridad es tema prioritario, es algo que está angustiando, hay temor y eso es atravesado por una problemática de distintos sectores. Pero yo creo que en el más importante, y en el que puede actuar uno es en el aspecto social, si no reconvertimos la matriz social que tenemos es muy difícil, y ¿cómo la reconvertís? Con trabajo, y tienen que producir las fábricas, el campo, y hay que reconvertir los alimentos para no comer tan caro. Entonces, no hay sólo un tema, pero indudablemente lo que está claro en las encuestas, es que la inseguridad es lo más importante, pero después bueno la economía siempre está, es el órgano más sensible que tiene el ser humano, que es el bolsillo





-Y en esto, hablando con el Gobernador, como toda cuestión, vos tenes una idea de lo que vas a recibir, haces un escaneo y un diagnóstico. ¿Pensás que hoy cambió la línea que de pronto cuando asumió dijo tenemos que ir por acá y hoy ya claramente dice vamos a ir por otro lado?





- No, lo que pasó fue, creo yo que la pandemia fue un condicionante y atrasado todo esto que arrancó después, y también un orden de acuerdo con los números que vieron tuvieron que ordenar en las cuentas públicas. Entonces, hoy hay un nivel de obra pública y de apuesta, y además hay un nivel de apoyo a la producción que no es casual que hoy Santa Fe este encabezando, siendo la provincia que menos sufrió la pandemia o que con más resultados está volviendo con su pequeña y mediana empresa de todo tipo, el metal mecánico, la agroindustria, los electrodomésticos, líneas de blanco. Hay una variedad, sobre todas las empresas ligadas a la sustitución de importaciones, aquellas que tienen la posibilidad también de exportar ni hablar, pero me parece que hoy hay una renovada forma de encarar la pequeña y mediana empresa que es lo que nos está dando esa posibilidad de mano de obra, con un salario muy atrasado que es la gran problemática porque a la gente no le alcanza la plata para vivir, y los alimentos, sobre todo.





-Hay dos cosas que me sorprendieron en todo el país a nivel pandemia, la idea del Previaje, y lo otro que me ha parecido extraordinario es esto de ponerle plata a la gente que fue lo de la Billetera Santa Fe. ¿A quién se le ocurrió, y fundamentalmente los resultados que evidentemente han sido extraordinarios?

- Sí, yo creo que fue un consenso en el Gobierno, como parte de una solución. Estas es una de las tantas, digo, es la Billetera puesta en el contexto de un gobierno que apuesta a la producción, entonces en esa mecánica, es una herramienta más del sistema, como el Boleto Educativo Gratuito, que significa que no haya ningún pibe que no pueda ir a estudiar porque no puedan pagarse un boleto, y además es un alivio que ese dinero que se ahorra vaya a volcarse al mercado para utilizarse en la compra de otro producto, quien ahorra en eso destina ese dinero a comprar en el barrio, a generar un círculo virtuoso en la economía, entonces es un incentivo a la producción.

Y los Previaje me parece que en esa misma escala es mover un sector que va a dinamizar toda la economía. Todas las acciones que se hacen van en un punto, producir, generar fuentes de trabajo, y mano de obra.





-Esta lo macro que es la ideal del gobierno y después está la impronta personal de cada funcionario, vos balanceaste la etapa anterior creo que con noventa y pico de proyectos presentados, hiciste mucho foco en la conectividad, y en esto te quiero preguntar el proyecto, ¿está igual de cuando arrancó, está la idea que tenías que podíamos ir a una empresa del Estado con inyección privada, para tener un sistema de conectividad propia e la provincia de Santa Fe?

-Sí, la Sapen que yo presenté que era exclusiva para conectividad lo que propuso el Ejecutivo era a la Sapen actual que tiene el gas, la energía renovable adosarles la conectividad, eso no salió como yo lo presenté, pero sí como esta política de poder atender ese servicio está dado. Hoy lo que ha salido es la sanción de la Ley de Conectividad, que significa la posibilidad de que se pueda acceder a un crédito muy blando, e invertir en fibra óptica, y en otros enlaces, pero tener conectividad en toda la provincia. Es un hecho vital, y fundamental para todos… Hoy es imposible vivir en el siglo XIX sin conectividad.

Nación avanzó tanto en el gobierno de Cristina Kirchner como el de Mauricio Macri en el tema de ARSAT (la empresa de telecomunicaciones del Estado Argentino) para tener troncales que atraviesen toda la provincia y nosotros utilizamos una pequeña capacidad de ese cable troncal de ARSAT, entonces me parece que hoy era fundamental todo eso.

-Hablaste de Nación, pasamos mucho tiempo tironeando con distintos gobiernos que la coparticipación, que si nos paliemos, que si vamos a la Corte. ¿Hoy pareciera ser que provincia camina de la mano, y en esto me gustaría saber cuál es la visión que tenes y en que quisieras potenciar hoy eso que es Balcarse 50 con la casa nuestra?

Yo creo que seguir potenciando, hoy creo que no le llega a la gente en el sentido de información, todo lo que significa obras públicas entre Nación y provincia. Hay obras que se vienen postergando desde años, y significa que haya casi un millón de santafesinos que abran la canilla y tomen agua potable, Acueducto de Gran Rosario, Acueducto de Santa Fe, Desvió Arijón, Rafaela, los gasoductos, zonas metropolitanas de Santa Fe, de Rosario, el norte de Reconquista, autopistas, ojalá se confirme la realización del llamado de licitación para el Puente Santa Fe Santo Tomé, que es tan importante, como tantas otras.

Yo creo que hay obras de infraestructura que le van a cambiar la vida a mucha gente y además van a ayudar a la producción, que una empresa tenga gas envasado o que le pase el caño de gas natural por la puerta, no es lo mismo al costo de la producción. Entonces todas esas son obras que se hicieron con Nación.

-Nos quedaron un montón de temas...pero contame en dónde te sentís en la vida, ¿te sentís en la banca? ¿y, qué le querés decir al santafesino?

- Bueno, yo quiero pedirles que pensemos solidariamente, no hay forma de continuar adelante en un país que creo que tocó fondo. A veces uno dice hay siempre tiempo para seguir profundizando, pero si no cambiamos la matriz social que tenemos va a ser imposible. Nos merecemos vivir mejor, y en la medida que sigamos este camino que hemos empezado, de que las fábricas vuelvan a dar empleo, que podamos encontrar la forma de que los jóvenes puedan estudiar para tener oportunidades en la vida, y no solamente tengan pobreza en los bolsillos. Tienen pobreza de oportunidades y eso es lo que tenemos que revertir, lo que tenemos que cambiar.

Y desde mi lugar, desde que dejé el periodismo, trabajó día a día con ese objetivo de ayudar a que haya empleo, capacitaciones, oportunidades de vida distintas, y que entre todos tengamos el compromiso de sacar a una Argentina adelante, en donde la dignidad y las posibilidades de ayudar al prójimo no sean un discurso, sino que sea una realidad.

