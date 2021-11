https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Viernes 05.11.2021 - Última actualización - 15:26

15:21

La referente santafesina de la cumbia pop, reconocida por la productora de Marama y Rombai, retomó su carrera con una versión personal de “Amantes”, canción de Leo Mattioli. También se prepara para volver a los escenarios, en el festival por el Día de la Cumbia Santafesina. El Litoral conversó con la juvenil solista para conocer más sobre sus proyectos y su meteórica carrera.

Valen Alegre Una etapa de madurez y sensualidad Valen Alegre, la referente santafesina de la cumbia pop reconocida por la productora de Marama y Rombai, retomó su carrera con una versión personal de “Amantes”, canción de Leo Mattioli. También se prepara para volver a los escenarios, en el festival por el Día de la Cumbia Santafesina. El Litoral conversó con la juvenil solista para conocer más sobre sus proyectos y su meteórica carrera. La referente santafesina de la cumbia pop, reconocida por la productora de Marama y Rombai, retomó su carrera con una versión personal de “Amantes”, canción de Leo Mattioli. También se prepara para volver a los escenarios, en el festival por el Día de la Cumbia Santafesina. El Litoral conversó con la juvenil solista para conocer más sobre sus proyectos y su meteórica carrera.

Valentina Alegre, cantante y compositora de diversos géneros, acaba de estrenar “Amantes”, su último corte y video, reinterpretación de una canción de Leo Mattioli. Con solo 20 años y a muy poco tiempo de haber decidido lanzar su carrera musical, ya es reconocida en su ciudad, Santa Fe, y se ha convertido en una de las artista locales con mayor proyección del último tiempo. Su regreso a los escenarios será este domingo, en el marco de la celebración del Día de la Cumbia Santafesina. El festival se realizará en el emblemático escenario del Anfiteatro “Juan de Garay” (Av. Illia y San Jerónimo), desde las 19, organizado por la Municipalidad de Santa Fe. Además de la joven solista actuarán Sin Identidad, El Rosario, Valen Alegre y Los del Bohío.

De todos estos proyectos conversó El Litoral con Valen, que después del parate obligado decidió volver a espolear su carrera hacia adelante.

“Las redes sociales para mí fueron súper importantes, o los streamings: poder tener ese contacto con la gente, sin despegarnos del todo; o poder hablar con el público, o subir canciones y ver qué les parecen: no dejarlos sin nada”, dice la cantante.Foto: Flavio Raina

Valen 2.0

-Hace un mes salió “Amantes”, tu último single. ¿Cómo fue hacer la canción con Tincho Producer, y cómo fue el proceso del video con Joaquín Mántaras?

-Es una canción de Leo Mattioli, que durante la pandemia la reversionamos. Cuando la escuché me pareció perfecta para reversionarla esa manera; con mucho respeto, obviamente. Decidimos producirla junto con Tincho, que es de Rosario, a distancia: yo le iba mandando cosas desde acá, hacíamos videollamadas y cosas así. Fue todo muy loco, porque era algo muy anormal para mí: yo vivía de estudio en estudio, ensayos, iba a escuela en ese momento. Cuando empezó la pandemia, producir a distancia (y hacer todo a distancia) fue como fuerte.

-¿En qué época de la pandemia arrancaron?

-La empezamos a producir a principios de la pandemia, principios del 2020, cuando estaba todo re cerrado. Habíamos pensado en que yo vaya a Rosario así podía grabar las voces, pero nunca se pudo; así que yo grababa las voces en un estudio acá en Santa Fe, y se las mandaba: así fuimos produciendo. Después de mucho tiempo encontramos a Joa.

-Cuando ya se podía filmar.

-Claro: cuando ya se empezó a flexibilizar todo arrancamos a cranear lo que sería el videoclip, que ya en mi mente ya lo tenía más o menos. La canción es muy sensual, cantada muy sensual, y quería representar también eso en el videoclip. Junto a Joa, Pipi (Priscila Deodatti), que fue la coreógrafa todo, lo fuimos creado: fue mucho tiempo de planificación. Lo rogamos junto con bailarines, maquilladores, un montón de gente que por suerte un equipo súper hermoso y nos entendimos súper bien.

-¿Qué época fue cuando se filmó?

-En agosto.

-Estuvo un año la canción parada.

-Sí, porque tenía una idea muy particular y no se podía hacer. Veníamos ensayando hacía como tres meses antes; en agosto pudimos filmarlo y en septiembre salió.

Comienzos

-En 2019 habías metido tres temas.

-Cuando arranqué saqué mis tres primeras canciones, que eran unos covers, a los 16, 17 años. Cuando salieron no me esperaba lo que iba pasar después: me empezaron a llamar para eventos y yo no tenía banda, no tenía músicos. Ahí fuimos formando la banda que hoy en día me acompaña, tuvimos que salir: fue todo muy rápido, pero fue súper lindo; no me esperaba nada. Sí uno tiene la proyección de que más adelante vas a poder tocar, y vas a poder cantar en escenarios; pero no pensaba que iba a ser tan pronto. Tenía 16 años y cantaba en cumpleaños de 15, era muy loco.

-Tu primer video era una versión de Abel Pintos (“Tanto amor”). ¿Cómo fue la elección de ir por el lado de la cumbia pop?

-Yo estudio canto desde que soy muy chica, tenía nueve años. A mi papá siempre le gustó mucho la cumbia, le gustó mucho el folclore (vamos a Cosquín todos los años). Entonces tenía diversos géneros dentro mío; hacía canciones de Abel Pintos, o cantaba en muestras de canto distintos tipos de canciones.

Cuando empecé a salir a cumpleaños de 15 me encantaba cuando había cumbias y esas cosas; y más que nada porque venimos de la cuna de la cumbia santafesina: ahí me empezó a re gustar. Le dije: “Vamos a hacer una canción cumbia”, por suerte mi papá me apoya en todo; me dijo: “Bueno, dale, vamos”. Ahí salieron esos tres temas: “Día de enero”, “Es mi culpa” y “El primer día del resto de mi vida”.

-Después ya vinieron “Me voy a bailar”, “Tengo” y “Esta vez”, ya en 2019, que fueron tus primeros temas importantes en cuanto a repercusión. ¿Cómo viviste ese crecimiento tan rápido?

-Fue muy loco eso también porque eran tres temas míos: de venir de hacer covers a temas míos y que tengan esa repercusión fue también muy importante para mí y para todo el equipo que también habíamos compuesto la canción. Y justo cuando sacamos “Esta vez”, a los dos meses viene la pandemia; entonces tuvimos que trabajar de otra manera.

Había muchos eventos para ese año, que se tuvieron que suspender obviamente; pero creo que fue crecimiento muy grande durante la pandemia para mí como artista y como persona también. Poder crear “Amantes”, que es algo distinto a todo lo que venía haciendo: quería mostrar a esta Valentina más madura o más sensual que antes. A lo mejor con mis temas de hace tres años no se veían tan así; ahora con 20 años puedo contarte otra cosa.

-¿Cómo fue ese momento de tus primeras composiciones, y con quién las hiciste?

-Escribo desde que soy muy chica; no escribía canciones, pero sí cosas que me pasaban, o lo tomaba como una especie de terapia. Ahí arranqué a escribir cosas, y de ahí fui agarrando la guitarra (toco mucho la guitarra), fui creando melodías y ahí le iba poniendo música a mis letras. “Tengo” y “Me voy a bailar” las hice con mi guitarrista, Juanma; y “Esta vez” es cien por ciento mía, letra y música. Pero con él también nos juntamos, creamos la idea, fuimos agrando, sacando; y después las produje. Eso fue un boom para mí: no podía creer todas las reproducciones que tenía.

-“Esta vez” ya tenía un video muy logrado, con baile, en una casona antigua.

-Lo grabamos en Buenos Aires, con bailarines de allá. Fue increíble: había actores, todo.

Transiciones

-En ese momento estabas con Montevideo Music Group, que manejan a los referentes del género. ¿Cómo se dio eso?

-Cuando surgió eso, que pasó por los covers, todo salió de ahí. Ellos se contactan (yo súper agradecida, obvio), su idea era trabajar conmigo, empezar a trabajar mis temas: ahí fue cuando logré producir los tres temas míos. Para mí fue algo muy loco: poder compartir productora con Marama, Rombai o Dame 5, era súper importante y sentía esa presión de estar al lado de ellos. Pero súper agradecida siempre, por haber confiado en mi y en mi trabajo.

-Los uruguayos tienen los referentes de la cumbia pop. Santa Fe será la capital de la cumbia, pero estaba haciendo falta alguien que cultive el estilo.

-Tal cual. Sí, por eso creo que se acercaban ese tipo de eventos donde habían muchos jóvenes: porque eran los que más gustaban de esa música, y yo hacía justamente eso.

-En ese momento saliste en un montón de medios, incluso estuviste en Crónica TV, que fue tu llegada a Buenos Aires. De ahí pasaste a la pandemia. ¿Cómo fue esa transición?

-Sí, eso fue increíble: como que en ese momento yo no caía, pero después de un tiempo como te dije: “Ah, bueno, listo, estoy acá: ¿qué hacemos?”. Y ahí fue la idea de seguir progresando, hacer nuevas cosas, nuevos videos; tratar de hacer algo no tan igual a lo de los demás sino algo más propio.

Después vino la pandemia y para mí fue muy shockeante, como para todos; además de ser una tragedia obviamente. Si bien fue una pausa en mi carrera, y mucha gente se quedó sin trabajo (yo por ejemplo no puede trabajar en todo eses tiempo), técnicos, músicos, y todo lo que ya sabemos; siento que para mí particularmente fue un crecimiento: tomé muchas clases de canto, de producción, de muchas cosas.

Pero ahora estamos volviendo a la normalidad, eso te da cierta esperanza de poder hacer cosas al aire libre, como en el Anfiteatro. Te da cierta esperanza de que todo ya está encaminado; por eso sacar el video ahora para mí también fue muy importante, como para volver de cierta manera: para seguir tocando y volver a lo de antes.

-En ese tiempo te mantuviste en contacto con tus seguidores haciendo versiones por Instagram de María Becerra, Evaluna Montaner, La Oreja de Van Gogh. También fue un poco como volver a tus comienzos, ¿no?

-Sí, tal cuál. Para mí eso sirvió un montón: las redes sociales para mí fueron súper importantes, o los streamings: poder tener ese contacto con la gente, sin despegarnos del todo; o poder hablar con el público, o subir canciones y ver qué les parecen: no dejarlos sin nada. En mis redes crecí un montón gracias a eso.

Calentando motores

-Ahora volvés a los escenarios, el domingo en el Anfiteatro. ¿Cuál es la expectativa?

-El domingo en el Anfiteatro vamos a estar junto otras bandas; para nosotros es súper importante y muy lindo que vayan: va a ser una fiesta, estamos preparando cosas súper lindas, va a haber algunos invitados especiales. Estamos preparándolo con mucho amor, así que los esperamos: es a partir de las 19, que se abren las puertas: la entrada es libre y gratuita, gracias a la municipalidad de Santa Fe. Hay que retirar las entradas en el Teatro Municipal de 9 a 13 y de 17 a 21. También van a estar Sin Identidad, Grupo El Rosario, y Los del Bohío. Festejamos el Día de la Cumbia Santafesina, que es el 5 de noviembre.

-¿Cuáles son los planes a futuro? Seguramente lanzar temas nuevos.

-Sí. Lo que más queremos todos es poder subir a un escenario y hacer nuestro trabajo; que la gente pueda venir a disfrutar de nuestra música: no hay nada más lindo que sentir y vibrar con la gente al estar cantando con ellos. Para mí no hay nada como eso; aparte siento que mi lugar en el mundo es arriba del escenario.

Pero obviamente hay un montón de canciones grabadas hace mucho tiempo, que estamos esperando que salgan, poder hacerles el video.

-Algunas las vas a hacer en vivo.

-Exactamente.

-¿Alguna fecha de lanzamiento?

-No te puedo decir (risas). Hay posibilidades, pero no puedo decir. Para el verano hay muchas, eso sí se puede contar: en el verano la idea es explotarlo todo.