https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Domingo 07.11.2021 - Última actualización - 10:06

10:01

Institucionales

Día del Canillita: hoy no saldrán a la calle las ediciones impresas de El Litoral

Este domingo 7 de noviembre se festeja en todo el país el día del repartidor de diarios y revistas. El Litoral no publica sus ediciones impresas.

Crédito: Manuel Fabatia



Crédito: Manuel Fabatia

El Litoral en en

Institucionales Día del Canillita: hoy no saldrán a la calle las ediciones impresas de El Litoral Este domingo 7 de noviembre se festeja en todo el país el día del repartidor de diarios y revistas. El Litoral no publica sus ediciones impresas. Este domingo 7 de noviembre se festeja en todo el país el día del repartidor de diarios y revistas. El Litoral no publica sus ediciones impresas.

El Litoral Este domingo 7 de noviembre El Litoral no publicará sus ediciones impresas por la celebración del Día del Canillita. Seguí informado con nosotros a través de la página web y las redes sociales del diario. Orígenes de una palabra La denominación de “canillita” para los trabajadores que se encargan de la venta callejera de periódicos y revistas, como así también a los comerciantes en puestos fijos, nace a raíz de la repercusión del sainete “Canillita”, del dramaturgo uruguayo Florencio Sánchez (1875-1910). La obra recrea la situación de un niño de unos 15 años, que trabaja para mantener a sus padres, vendiendo diarios en la calle. Es tal la pobreza del personaje, que sus pantalones le fueron quedando cortos con el pasar de los años, a tal punto que al alcanzar su adolescencia ya muestra las “canillas”. La designación con este nombre se convirtió con el correr del tiempo en un lunfardismo que pasó a formar parte del lenguaje habitual de Argentina, Uruguay y Chile. Inicialmente se llamó de esta forma a los menores que vendían diarios en la calle, para luego pasar a nombrar así a cualquier vendedor callejero de periódicos, de cualquier edad. Foto: Mauricio Garín. Día no laborable

En Argentina, el 7 de noviembre pasó a ser oficialmente el Día del Canillita en 1947. Hasta 1997, durante esa fecha no se editaban diarios y se consideraba como día no laboral y de descanso para los trabajadores del ramo. Ese año, el Grupo Clarín comenzó a sacar a la venta su diario, sumándose luego otros editores, que empezaron a distribuir sus materiales a través de otros canales de distribución (aunque había algunos canillitas que igualmente trabajaban). En 2007, mediante una ley, se recuperó este día como jornada de descanso. Desde El Litoral saludamos a todos los canillitas en su día y agradecemos su incansable tarea para llevar cada día El Litoral a todos los santafesinos.

El Litoral en en