Luis Juez le respondió a Alberto Fernández por sus dichos sobre Córdoba y abrió la polémica

El presidente había manifestado que quería que Córdoba “de una vez por todas se integre al país, que sea parte de la Argentina”. El candidato a senador se molestó y fue duro con el mandatario.

El domingo circularon declaraciones de Alberto Fernández donde habla sobre Córdoba y entre varias declaraciones, hace referencia a su interés por que está provincia “de una vez por todas se integre al país, que sea parte de la Argentina”.

Como era de esperar, los polémicos dichos del presidente de la Nación tuvieron repercusión y uno de los encargados de responderle fue el candidato a senador nacional de Juntos por el Cambio cordobés, Luis Juez.





Para Alberto Fernandez Córdoba no es parte de la Argentina. A confesión de parte…..Presidente no somos territorio hostil, tenemos en claro el país en el que queremos vivir y no es al que nos están llevando. #Basta pic.twitter.com/3rtI0qjTqp — Rodrigo de Loredo (@rodrigodeloredo) November 7, 2021





El actual diputado nacional fue duró en diálogo con LaNacion+. Allí, tras observar el clip del presidente, bromeó: “Así va a terminar, de costado”, e inmediatamente continuó: “Es un imbé… Pero no, varias veces ya me he ido al pasto”, evitando el exabrupto.

Luego de indicar que Fernández “quiso decir algo que no entiende”, expresó: “Nosotros en Córdoba hacemos gala del trabajo, la producción y la educación. Es cierto, en Córdoba pagamos siete veces más caro el agua, la luz y el gas que en el AMBA; hay un modelo en Córdoba que gobierna hace 23 años y son los mismos tipos que le aprobaron todos los presupuestos, todas las asignaciones”.

Claro Presidente, #Córdoba no forma parte del PAÍS que USTEDES quieren, los cordobeses hace tiempo que se lo venimos diciendo en las urnas.. https://t.co/g39pPxyJOg — Luis Alfredo Juez (@ljuez) November 7, 2021

“Pero lo cierto es que en Córdoba todavía creemos en el trabajo, la producción, en el empleo, el empleo privado”, dijo Juez, redoblando la apuesta al Alberto. Además, detalló: “No hay una mirada de planes, más allá de que en Córdoba la pobreza ha crecido y se ha consolidado como en el lugar más jodido y el umbral más alto de la Argentina”.

Continuando en la misma línea, el dirigente de Juntos por el Cambio consideró que “para Fernández es condenatorio que creamos en la educación, que estimulemos el empleo, que a pesar de que al gringo se le paran en los hombros y lo manotean con la coparticipación, lo joden con el cepo a la carne, lo ca*an con el dólar para exportar”, disparó. “No entiende que los cordobeses nos resistimos a estar parados frente a un cajero del Banco Nación cobrando un IFE. Nos trata con un nivel de desprecio que, lejos de ofendernos, yo me siento absolutamente elogiado”, concluyó Juez.