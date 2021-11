Diputados homenajeó a Bomberos Voluntarios por el combate a los incendios en las islas

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Lunes 08.11.2021 - Última actualización - 17:44

17:43

El homenaje, promovido por Juan Cruz Cándido, se realizó a los hombres y mujeres que trabajaron y trabajan para apagar los incendios en las islas del Delta del Paraná. Además hubo reclamo por la emergencia ambiental.

Este jueves, en la 2da Jornada de Reconocimientos bajo las estrellas organizada por la Cámara de Diputadas y Diputados de la provincia, el legislador radical Juan Cruz "Cacu" Cándido entregó, junto al presidente de la Cámara Pablo Farías, una distinción a integrantes de cuarteles de Bomberos Voluntarios de la provincia por la destacada labor que tuvieron - y continúan teniendo - en el combate a los incendios que tienen lugar en las islas del Delta del Paraná. En nombre de todos ellos, la Federación Santafesina de Asociaciones de Bomberos Voluntarios de Santa Fe fue la encargada de recibir la distinción.

Además de elogiar la labor de los voluntarios y voluntarias, Cándido reclamó que el Senado de la provincia apruebe la Emergencia Ambiental que espera la sanción definitiva desde mediados del año 2020, "esta emergencia permitiría darle mayores recursos para que trabajen en mitigar los focos de incendios y abordar las consecuencias en la salud que se generan por la inhalación del humo".



Al momento de entregar el reconocimiento, avalado por el total de los bloques que integran la cámara baja provincial, Cándido expresó: "Reconocer y agradecer en nombre de los vecinos y vecinas de la provincia de Santa Fe a aquellos hombres y mujeres Bomberos Voluntarios que han trabajado, y siguen trabajando prácticamente sin parar desde principios del 2020, en el combate a los incendios en las islas del Delta del Paraná, algo que vivimos y padecemos todos quienes habitamos la costa de nuestra provincia" y agregó "allí hay santafesinos y santafesinas que a diario arriesgan su vida, ponen el cuerpo y los recursos de sus cuarteles a ayudarnos a combatir los incendios. Por eso entendíamos que era necesario este reconocimiento y este agradecimiento".



Luego de la entrega, Cándido volvió a pedir por la Emergencia Ambiental - que ya tiene media sanción de la Cámara de Diputadas y Diputados de Santa Fe desde Agosto del 2020 - para generar partidas destinadas puntualmente al combate de los incendios, sumando acciones relacionadas con los daños ocasionados por el humo en la salud, "desde que presentamos la ley, la realidad de los incendios no ha cambiado, continúan en actividad, aún cuando desde el Gobierno Nacional anunciaron con bombos y platillos los faros que iban a prevenirlos pero que no han tenido resultado. Mientras tanto, los cuarteles ponen los pocos recursos con los que cuentan para mitigar el fuego. La emergencia no puede esperar más".



Por otro lado, de unos meses a esta parte Cándido - en muchas oportunidades acompañado por Maximiliano Pullaro - mantuvo diferentes encuentros con bomberos de cuarteles de distintas localidades de la provincia y el trabajo en las islas era uno de los temas planteados, sumado a la necesidad de recursos que impera en los cuarteles de Voluntarios debido en parte a la falta de gestión que exhibe el gobierno provincial al no enviar los fondos que les corresponden.

