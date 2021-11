https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Martes 09.11.2021 - Última actualización - 9:42

9:40

Por la inseguridad Juntos por el Cambio busca interpelar a Berni en la Legislatura de Buenos Aires

La alianza opositora Juntos por el Cambio quiere interpelar al ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, en la Cámara de Diputados provincial "para que dé explicaciones sobre qué van a hacer para frenar al delito".



"Hicimos el pedido de interpelación porque necesitamos explicaciones sobre qué va a hacer Berni y sobre todo (el gobernador, Axel) Kicillof en materia de inseguridad para frenar esta cantidad de delito que hay en toda la Provincia", señaló el diputado provincial Alex Campbell.



En diálogo con la prensa, el dirigente opositor reclamó al Gobierno bonaerense que informe "qué está pasando con la Policía en la Provincia", ya que advirtió que los uniformados "no tienen chalecos, no hay patrulleros, no hay combustible".



"La Policía estuvo para frenar la manifestación, para reprimir a los vecinos, pero no para cuidar a Roberto (Sabo, el kiosquero asesinado en la localidad de Ramos Mejía)", se quejó el legislador provincial.



Y agregó: "Vemos un Gobierno que está más del lado de los delincuentes que de los ciudadanos. Todos los índices de inseguridad subieron".



El pedido de interpelación a Berni fue cursado por Juntos por el Cambio en la Legislatura bonaerense en medio de la conmoción por el asesinato del kiosquero en La Matanza, que generó una serie de movilizaciones en la zona para exigir justicia.