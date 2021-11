Aníbal Fernández contradijo a Sergio Berni tras el asesinato del kioskero en La Matanza

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El ministro de Seguridad de la Nación opinó de forma contraria a su par bonaerense y dijo que la inseguridad “sucede en todas partes del mundo”.

En medio de la conmoción por el crimen de Roberto Sabo y una nueva marcha multitudinaria en La Matanza por el pedido de justicia, Sergio Berni y Aníbal Fernández, ministros de seguridad de la provincia de Buenos Aires y la Nación, respectivamente, declararon al respecto.

Tras argumentar el accionar represivo de los agentes de policía bonaerense expresando: “Tuvimos que tirar gases porque si la gente prende fuego la comisaría se calcinan todos los detenidos”, Berni manifestó el lunes por la noche a un medio nacional: “Esta pandemia se está retirando y deja visible una enfermedad endémica, típica de un lugar y un tiempo determinado. En la provincia de Buenos Aires esa enfermedad se llama inseguridad”.









Ante esas declaraciones, Aníbal Fernández habló este martes por la mañana y dijo que la inseguridad “sucede en todas partes del mundo”, contradiciendo a su par de la provincia.

Respecto al brutal asesinato del kioskero de Ramos Mejía, el funcionario nacional indicó: “Es un momento muy triste y muy doloroso. Venimos trabajando con La Matanza hace más de 20 días, un mes, y venimos haciendo un trabajo lo más prolijo posible en cuanto a la utilización de los recursos humanos con los que contamos. Ante esta desgracia uno solo se puede solidarizar con los padres”.





Además, el ex jefe de gabinete agregó: “Si miramos estadística, son otra cosa, pero cuando uno está revisando estas cosas, las estadísticas no son nada. Estamos hablando de una vida humana truncada por nada. Entonces no se pueden explicar muchas cosas cuando estamos trabajando en algo tan delicado, tan cuidadoso y sin solución”.

Respecto a las agresiones propinadas por los propios agentes de la fuerza policial, Fernández expresó: “Yo nunca voy a estar del lado de la represión”.