https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Miércoles 10.11.2021 - Última actualización - 6:46

6:39

La medida fue comunicada a través del Boletín Oficial y se debe a la presencia de dicho virus en República Dominicana y Haití, con posibilidades de expandirse.

Senasa Declaran el alerta sanitario en Argentina ante la amenaza de la Peste Porcina Africana La medida fue comunicada a través del Boletín Oficial y se debe a la presencia de dicho virus en República Dominicana y Haití, con posibilidades de expandirse. La medida fue comunicada a través del Boletín Oficial y se debe a la presencia de dicho virus en República Dominicana y Haití, con posibilidades de expandirse.

Este miércoles, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) declaró el “Alerta Sanitario” en todo el país ante la amenaza de una potencial propagación de la Peste Porcina Africana (PPA).

La medida fue comunicada a través del Boletín Oficial de Nación y por medio de la Resolución 564/2021.

Peste Porcina Africana

Una enfermedad de los porcinos, cuyo virus tiene la capacidad de permanecer viable en materia orgánica por largos períodos (sangre, alimentos cárnicos no procesados térmicamente, cadáveres, etc.). Posee alta letalidad y no existe una vacuna eficaz que permita su contención.

El organismo sanitario del Estado aclaró que Argentina “es históricamente libre de Peste Porcina Africana”, sin embargo entre los años 2016 y 2020 el patrón global de distribución del virus revela “un grave deterioro debido a la propagación de la enfermedad, principalmente en Europa y en Asia, después de la primera ocurrencia en China, en 2018″.

El pasado mes de julio, el Laboratorio de Diagnóstico de Enfermedades de Animales Extranjeros del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) informó que el virus fue detectado en muestras de cerdos recolectadas en República Dominicana. El dato fue ratificado por el país caribeño mediante notificaciones de la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE), advirtiendo que los brotes habían comenzado el pasado 10 de abril.

Foto: Gentileza

El Senasa manifiesta a través de la Resolución: “Resulta imprescindible reforzar los niveles de prevención de ingreso, exposición y diseminación, a fin de evitar la introducción de la enfermedad en el Territorio Nacional”, agregando que “el sistema de vigilancia epidemiológica pueda actuar en forma ágil mediante los sistemas de alerta temprana”.

Por lo que el organismo indicó el “Alerta Sanitario en todo el territorio de la República Argentina, con motivo de la presencia en cerdos domésticos de focos de infección del virus de Peste Porcina Africana en las Repúblicas Dominicana y de Haití, y su potencial propagación por el continente americano”.

Se adoptarán nuevas medidas de prevención y se fortalecen las ya existentes, con el objetivo de disminuir el riesgo de ingreso, exposición y diseminación de la PPA en “huéspedes susceptibles, tanto cerdos domésticos como asilvestrados y jabalíes, en todo el Territorio Nacional”.

Trabajos previos

A mediados de octubre, Argentina junto a ocho países de la región integrantes de la Comunidad Andina (CAN) y del Comité Veterinario Permanente del Cono Sur (CVP), acordaron acciones conjuntas para prevenir el ingreso de la Peste Porcina Africana.

“Es fundamental que las naciones que integran ambos bloques implementen acciones articuladas para evitar la presencia de esta enfermedad, lo cual nos permite estar preparados ante una eventual situación de emergencia”, se manifestó en una declaración conjunta suscrita por el secretario general de la CAN, Jorge Hernando Pedraza, y el presidente pro tempore del CVP, Diego De Freitas.

En ese sentido, los organismos acordaron trabajar de manera coordinada para reforzar las barreras sanitarias, principalmente en puertos y aeropuertos, así como para mejorar el control de equipajes de pasajeros provenientes de zonas afectadas a nivel mundial y el control de las mercancías que se reciben por correo.

También, reforzar la vigilancia y bioseguridad en las granjas porcinas, evaluar y fortalecer la capacidad de diagnóstico de los laboratorios, la comunicación entre sus servicios veterinarios y la capacitación y formación de veterinarios, así como la disponibilidad de información técnica en los sitios web oficiales.

Resolución 564/2021 by El Litoral on Scribd