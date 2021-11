https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Jueves 11.11.2021 - Última actualización - 14:34

11:44

Recta final

Paco Garibaldi: "La más preparada y capacitada para representar a los santafesinos es Clara García"

El candidato a senador del Frente Amplio Progresista destacó a su compañera de fórmula como la indicada para la Cámara alta. También se refirió a aquellos candidatos que no viven ni votan en la provincia: “No se puede defender lo que no se conoce”.

Crédito: Gentileza



Crédito: Gentileza

El Litoral en en

Recta final Paco Garibaldi: "La más preparada y capacitada para representar a los santafesinos es Clara García" El candidato a senador del Frente Amplio Progresista destacó a su compañera de fórmula como la indicada para la Cámara alta. También se refirió a aquellos candidatos que no viven ni votan en la provincia: “No se puede defender lo que no se conoce”. El candidato a senador del Frente Amplio Progresista destacó a su compañera de fórmula como la indicada para la Cámara alta. También se refirió a aquellos candidatos que no viven ni votan en la provincia: “No se puede defender lo que no se conoce”.

En la recta final a las elecciones generales del 14 de Noviembre, Paco Garibaldi, candidato a senador nacional por el Frente Amplio Progresista, dejó expresada su mirada sobre la lista que encabezan Clara García y Mónica Fein, y que él acompaña en la fórmula: “Nosotros tenemos una propuesta bien santafesina.. No tenemos líderes porteños que vienen a Santa Fe en época de elecciones a decirnos que hacer y qué decir y que luego desaparecen hasta la próxima campaña. Yo nací en Santa Fe y quiero vivir toda mi vida acá. No me imagino como alguien, como la candidata de Juntos por el Cambio por ejemplo, que vive hace 20 años en el country de Nordelta, que confunde Gobernador Crespo con el barrio porteño de Villa Crespo y que ni siquiera se puede elegir a sí misma porque vota en Buenos Aires, pueda defender a Santa Fe del centralismo porteño”. Tenés que leer "El Frente Amplio Progresista va a salir fortalecido de estas elecciones" Al ser consultado por su compañera de fórmula, la actual diputada provincial Clara García, quien además fuera la compañera de vida del ex Gobernador Miguel Lifschitz, Garibaldi no duda en responder: “Clara es la candidata más preparada para defender a los santafesinos, conoce la provincia como nadie, y tiene una capacidad de trabajo y dedicación que es realmente admirable y que recuerda al ritmo y la impronta que Miguel Lifschitz le daba a su gestión”. Tenés que leer Dónde voto en Santa Fe: consultá el padrón para votar en las Elecciones 2021 Garibaldi destaca las propuestas y el proyecto de futuro para Santa Fe y critica la discriminación que sufre la provincia y la ciudad: “Tenemos proyectos ya están preparados, porque no queremos perder ni un día de gestión. Necesitamos que las fuerzas federales sean repartidas equitativamente por ley, no que aparezcan solamente para las elecciones. Queremos que la Nación de una vez por todas pague la deuda con Santa Fe, y que deje de discriminar a la provincia con los subsidios al transporte donde Buenos Aires, que se lleva 10 veces más que el resto del país. Tenemos que cortar con esta grieta de frases hechas y promesas vacías que ha demostrado que no le mejora la vida a la gente. Con Clara García tenemos un proyecto de futuro para Santa Fe y un solo compromiso, que es con cada uno de los habitantes de esta provincia. A ellos vamos a ir a defender al Congreso con honestidad, compromiso y mucho trabajo” finalizó. # Elecciones 2021 Senadores Diputados Concejo SF ¿Donde voto? Resultados Widgets

El Litoral en en

Temas: