Segunda condena en el año para el ex jefe de la Policía Federal

El Tribunal Oral Federal impuso 4 años y medio de prisión para Marcelo Lepwalts, al que consideró "coautor" de asociación ilícita. La defensa adelantó que apelará el fallo.

Por segunda vez en lo que va de 2021 el Tribunal Oral Federal (TOF) de Santa Fe condenó al ex jefe de la delegación local de la Policía Federal, Marcelo Octavio Lepwalts (52), al considerarlo como coautor de una asociación ilícita que funcionó bajo su gestión, entre marzo de 2018 y mayo de 2019.



Aunque en el mismo edificio de San Jerónimo y primera Junta, el tribunal estuvo integrado por los jueces rosarinos Germán Sutter Schneider, Mario Gambacorta y Osvaldo Facciano, quienes este jueves dieron su veredicto para Lepwalts, tras un debate que se inició el pasado 25 de octubre y que lo tuvo como único justiciable, dado que el resto de los policías cuya causa también se elevó, aceptaron un juicio abreviado.



El veredicto fue leído pasadas las 10 de la mañana por el presidente del tribunal, el Dr. Sutter Schneider, quien en nombre de sus pares declaró a Lepwalts como "coautor del delito de asociación ilícita", por el cual se impuso pena de 4 años y 6 meses de prisión; más una inhibición especial para el ejercicio de cargos públicos por el mismo tiempo que dure la condena; y multa de $ 60.000.

"Tenemos la esperanza de que un juzgado fuera de la jurisdicción y sin que esté contaminado pueda fallar a favor", dijo la defensa, a cargo de Pablo Gómez de Olivera (der) y Matías Maluccio (izq).Foto: Flavio Raina.



Primera condena



Lepwalts había sido condenado el 8 de abril de este año, en el mismo escenario, pero por otro tribunal, compuesto por los jueces Luciano Lauría, José María Escobar Cello y María Ivón Vella. Aunque se encuentra apelado, en dicha oportunidad se le impuso pena de 4 años y 3 meses de prisión por delitos que van desde el "incumplimiento de deberes de funcionario público y abuso de autoridad", pasando por la "sustracción de elementos de prueba", "cohecho", "falsedad ideológica de documento público" y hasta por la "tenencia simple de estupefacientes".



En aquella ocasión, el comisario a cargo de la delegación Santa Fe había sido juzgado junto a sus subordinados y miembros de la Brigada Operativa de la PFA, Cristian Pablo Bogetti, Michael Juan Arbildo, Carlos Fernando Gómez Navarro, Darío Alberto Duarte y Lucas Leonel Bustos, los cuales recibieron penas que van de los 3 años a los 4 años y 3 meses de cárcel.



En ese primer juicios se valoraron los hechos considerados delictivos, cometidos por la brigada en el período que abarca desde la llegada del comisario Lepwalts -el 14 de marzo de 2018-, hasta el 9 de mayo de 2019 cuando quedaron detenidos por efectivos de Asuntos Internos de la propia fuerza, en el marco de dos investigaciones fiscales instruidas en Santa Fe.



Corrupción policial



Allí se demostró el desparpajo de los funcionarios destinados a prevenir delitos graves como el tráfico de estupefacientes, cuando aparecieron filmados por una cámara de seguridad privada estrechando manos con un narco del barrio Nuevo Horizonte, al que le brindaban protección.



También se acreditó durante ese juicio que quienes debían investigar a narcos locales, fraguaban actas de procedimientos para quedarse con parte de la droga, dinero y celulares secuestrados, que utilizaban como moneda de cambio para "embagallar" en otros procedimientos -en el caso de la droga-; o para pedir rescate -como con los celulares-; mientras que el dinero extra que conseguían era repartido por igual en una caja de la que participaban los funcionarios corruptos.



Esa primera investigación dio origen a otro expediente fiscal, en el que se los persiguió a los mismos policías por haber conformado una asociación ilícita, con Lepwalts al mando. En la causa nueva, los subalternos optaron por reconocer los hechos y firmar sendos juicios abreviados a 3 años de prisión, que es la pena mínima. En tanto Lepwalts decidió enfrentar el juicio oral, insistiendo en su inocencia y que todo lo ocurrido en la Brigada fue a sus espaldas.

El fiscal Martín Suárez Faisal había solicitado condena a 8 años de cárcel en carácter de jefe de la organización para Lepwalts.Foto: Flavio Raina.

Alegatos y declaraciones



La semana pasada, para los alegatos, el fiscal Martín Suárez Faisal acusó al comisario como "jefe de asociación ilícita" y al igual que lo hizo durante el primer juicio, pidió una condena de 8 años de prisión. En tanto la defensa, a cargo de los abogados Matías Maluccio y Pablo Gómez de Olivera, reclamaron la absolución de su pupilo.



Tras conocerse el veredicto, fueron los propios defensores quienes adelantaron que una vez que estén los fundamentos -previstos para el próximo 23 de noviembre-, apelarán la sentencia.



No obstante, Gómez de Olivera afirmó que "quedó comprobado que (Lepwalts) no era jefe de nada". "Era jefe de una repartición policial, por lo cual analógicamente no se le puede atribuir la participación como jefe en los delitos que inclusive, ninguno fue comprobado, por eso le bajan la pena".



En ese sentido, consideró que su pupilo fue sometido dos veces a juicio a partir de "una causa armada". "Tengan en cuenta que esta es una causa que viene arrastrando y que está en apelación porque la (primera) sentencia todavía no está firme. Está en Casación Nº 3 de Capital Federal, por lo cual todavía tenemos la esperanza de que un juzgado fuera de la jurisdicción y sin que esté contaminado pueda darnos la venia y fallar a favor".