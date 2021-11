Video: Maximiliano Puigpinos cerró su campaña en la ciudad Santa Fe

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El médico y candidato a una banca en el Concejo Municipal encabezó el acto final de la campaña de su agrupación en el Puerto de Santa Fe.

La lista de candidatos a concejales santafesinos de “Vida y Familia”, encabezada por el Dr. Maximiliano Puigpinos, cerró este miércoles la campaña de su equipo en el Salón de la Asociación de Usuarios y Prestatarios de Servicios del Puerto de Santa Fe.

Al respecto, reconoció que fue “una campaña de mucha enseñanza, personal y grupal” porque aunque como médico conoce la realidad “por el boca en boca”, “es mucho más de lo que uno piensa y hay mucho trabajo por hacer”.

“Falta terreno, roce, realidad, oído, ojos, boca, para llevar al Concejo, menos ideologías y más realidades terrenales sobre los problemas diarios”, consideró el candidato. “Estas campañas de luces LED, de bacheo, son solo fachadas y no ves el fondo, que es mucho más amplio; no hay que ser ilusos y no nos dejemos llevar por eso porque en campaña muchas veces se venden buzones”, advirtió.

Además, Puigpinos manifestó: “Si uno quiere crear un nuevo futuro, basta con estar anclado a costumbres del pasado, basta del bolsón que se entrega en campaña, basta con el “te doy esto si me das un voto”; no va más eso, de una buena vez hay que cambiar la realidad, no es de un día para el otro pero hay que empezar a hacer las cosas diferentes”.