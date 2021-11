https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

La presidenta del PRO habló sobre lo que esperan para el futuro, luego de las elecciones que se celebran este domingo en todo el país.

Elecciones 2021 Patricia Bullrich: "Hoy nos jugamos la reconstrucción de Juntos por el Cambio"

La titular del PRO, Patricia Bullrich, destacó este domingo en el marco de las elecciones legislativas “la mayor voluntad de voto que en las PASO” de la ciudadanía al sufragar en el predio de la Sociedad Rural del barrio porteño de Palermo.

En diálogo con El Litoral, sobre un supuesto llamado del oficialismo post-elecciones, más allá de los resultados, expresó que “nosotros hemos deicidio que la mesa de Juntos por el Cambio se va a reunir mañana y vamos a tomar posición concreta, hasta ahora no hemos podido avanzar en nada así que estamos hablando de lo que dicen que dicen”. “Yo he hablado con toda la dirigencia y no hemos recibido ningún llamado”, agregó.

Asimismo, consideró que “con la elección de hoy nos jugamos- en un año y 10 meses- la reconstrucción de Juntos por el Cambio como una fuerza de representación social potente y eso es muy importante para nosotros y eso nos abre un camino”.

“La agenda para los próximos dos años es la agenda de la producción, del trabajo, de combatir la pobreza, de trabajar sobre las necesidades de una educación creativa, distinta, no hablar de paro sino de educación”, dijo Bullrich para finalizar.