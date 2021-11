https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Día de elecciones Los candidatos al Concejo de Santa Fe celebraron la democracia con sus votos

En una jornada electoral que se desarrolló con normalidad, los principales candidatos y candidatas al Concejo de la ciudad de Santa Fe emitieron sus sufragios en horas de la mañana de este domingo. Todos coincidieron en que la jornada comicial es un acto de ratificación de la democracia y de las esperanzas de los ciudadanos. Además, se mostraron expectantes por los resultados que se conocerán en horas de la noche.

Adriana "Chuchi" Molina (Juntos por el Cambio) consideró que este domingo es una jornada de celebración. "Soy de la generación de Raúl Alfonsín, de la recuperación de la democracia, por lo cual para mí esto es celebrar la vida democrática. Esperamos que la ciudadanía venga a votar", le dijo a los medios.

¿Y cómo seguía su día? "Con un café, que es como una cábala -bromeó-, luego me reuniré con amigos y amigas, habrá un simple almuerzo familiar y más a la tardecita, esperaremos los primeros resultados. Nosotros ya hablamos. Ahora lo que hablan a través del voto son los vecinos y vecinas de la ciudad. Estamos tranquilos y con muchas esperanzas: el valor de la esperanza es clave en este día", declaró Molina.

"Hay un momento en que todas las personas somos iguales, y ese momento es cuando emitimos el voto. Por eso, le pido a la ciudadanía que participe, porque es el momento en que se decide el futuro. Y siempre el futuro es mejor", dijo la candidata. Sobre sus expectativas, se mostró moderada: "Estamos satisfechos por lo que hicimos en las PASO, y sobre todo por el cariño que recibimos de los vecinos; pero la verdad es que debemos estar tranquilos y esperar los resultados".

Para Jorgelina Mudallel (Frente de Todos), este 14 de noviembre es un día "en que la democracia se celebra. Y por eso la importancia de votar y elegir para decidir sobre los destinos de la ciudad, la provincia y el país", le dijo a los periodistas. "Las expectativas son inmejorables, porque hicimos lo que teníamos que hacer. Así nos queda la satisfacción del deber cumplido".

"Soy una santafesina nacida y criada en barrio Roma. Y quiero dar lo mejor de mí para cambiar a esta ciudad que amo y tiene todo el potencial para ser la orgullosa capital de la provincia. Trabajamos para llegar hasta aquí con mucho esfuerzo y perseverancia. Estoy muy satisfecha con el equipo que me acompaña. Y a la gente, decirle que participe de las elecciones", enfatizó la candidata.

De cercanía

Laura Mondino, del Frente Progresista Cívico y Social (FPCyS), llegó a su escuela de votación acompañada de su pareja y sus hijas. "Estamos con muchas expectativas por todo el trabajo que hemos hecho -declaró-. Vamos a estar todos juntos esperando los resultados. Fue una labor muy intensa la que hicimos. Realizamos una campaña muy de cercanía, tocando los timbres de todos los vecinos para explicarles nuestras propuestas", manifestó en declaraciones públicas.

"Creo que el FPCyS logró sus metas. Ahora veremos los resultados, pero no tengo dudas de que la ciudadanía nos va a acompañar. Las expectativas son muy buenas, lo percibimos en la gente. La ciudad se está transformando, y a eso el vecino lo ve. Queremos seguir afianzando este proyecto político", se mostró entusiasmada la candidata.

Ser parte de la historia

Maximiliano Puigpinos, del Frente Federal Vida y Familia, votó muy temprano por la mañana en la Escuela Nº 32. "Me toca por primera vez estar de este lado. Y nos toca ser parte de la historia", consideró, al tiempo que invitó a la ciudadanía a participar de la elección. "Le pido a la gente que no pierda las esperanzas, independientemente de a quién vaya a votar. A la ciudadanía le digo que no se quede en sus casas, que participe, porque de esa manera se puede decidir sobre el destino de la ciudad".

"Es como el primer examen al que te presentás a rendir", admitió, en declaraciones a la prensa. ¨Estoy con la paz interior de haber llegado a esta instancia, y por eso me siento muy contento. Entonces, paz interior, con un poco de ansiedad sobre todo por lo que pasará después de las 22 aproximadamente, que es cuando estarán las primeras tendencias. Pero desde ya muy satisfecho en lo personal por haber llegado a este momento", cerró.