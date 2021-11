https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Domingo 14.11.2021 - Última actualización - 15.11.2021 - 0:54

23:44

En el bunker del Frente de Todos reconocieron la derrota en estas elecciones generales. El senador provincial Marcelo Lewandowski que pasará a ocupar una banca a nivel nacional habló de “trabajar con todos los santafesinos por la grandeza de toda la bota”.

Elecciones 2021 Marcelo Lewandowski: "Vamos a seguir por el mismo camino" En el bunker del Frente de Todos reconocieron la derrota en estas elecciones generales. El senador provincial Marcelo Lewandowski que pasará a ocupar una banca a nivel nacional habló de “trabajar con todos los santafesinos por la grandeza de toda la bota”. En el bunker del Frente de Todos reconocieron la derrota en estas elecciones generales. El senador provincial Marcelo Lewandowski que pasará a ocupar una banca a nivel nacional habló de “trabajar con todos los santafesinos por la grandeza de toda la bota”.

El último discurso oficial en el bunker peronista de la sede del Club Atlético Central Córdoba en Rosario fue el de Marcelo Lewandowski. El candidato a senador reconoció la derrota en las elecciones frente a Juntos por el Cambio, partido que postuló a Carolina Losada.



Los militantes corearon el nombre del ex comentarista de fútbol que seguirá su camino político ahora en la cámara alta nacional. “Jamás nos vamos a poner tristes porque estamos convencidos de lo que hacemos. Cuando apoyemos la cabeza en la almohada esta noche, vamos a dormir tranquilos sabiendo que dimos todo”, dijo como primeras palabras Lewandowski. “Vamos por esta Argentina que quiere el trabajo, que quiere recuperar las industrias cada vez, que quiere sacar a los jóvenes con futuro”, agregó. “No hay ánimo de chiquitos para ser narcos. Ellos (los jóvenes) quieren trabajar, estudiar y ser alguien en la vida”. En relación a María de los Ángeles Sacnun, que se quedó fuera del Senado nacional, comentó: “No me pone bien que una compañeraza como Marilin no haya podido entrar, pero la vamos a tener trabajando. Es alguien que aportó seriedad, conocimiento. Seguramente nos va a acompañar”.



Con respecto a Rosario, afirmó: “Mi ciudad está sufriendo. Mi ciudad está lastimada y sin embargo ha confiado nuevamente. No los vamos a dejar solos”. “Seré a partir del 10 de diciembre el senador de todo Santa Fe. Vamos a trabajar con todos los santafesinos por la grandeza de toda la bota que tiene que ser el corazón productivo de la Argentina”.







“Vamos a seguir por el mismo camino. Nuestras fábricas hoy producen. Queremos que nuestro campo produzca. Hace unos días inauguramos un frigorífico con un privado al que se le consiguió la posibilidad de exportación de carnes para que incorpore gente porque queremos que el campo y que la industria trabajen. Queremos que la pobreza se termine porque la seguridad también viene de la mano de oportunidades”, dijo también Marcelo Lewandowski en otro pasaje. “Mientras sigamos teniendo hermanos y hermanas argentinas que vivan en la miseria, que vivan en la pobreza, que vivan pisando m... no vamos a salir adelante”, agregó.



Por su parte, Roberto Mirabella, candidato a diputado nacional y que consiguió entrar a la cámara baja, aseguró: “Hemos crecido de las primarias a esta parte. Hemos achicado la diferencia. No nos alcanzó. Felicitamos a Juntos por el Cambio por haber ganado la elección”.



“Hemos hecho una excelente elección”, afirmó Lisandro Cavatorta, que ocupó el primer lugar en la lista de concejales en Rosario de este partido. “Escuchar a la gente, estar más cerca de sus problemas. Nos ha dicho que hay fuerzas equilibradas, que hay que dialogar para llegar a acuerdos”.