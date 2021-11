https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Lunes 15.11.2021 - Última actualización - 18:14

18:04

A partir del 10 de diciembre

El sur-sur santafesino se queda sin legisladores en el Congreso Nacional

Tanto la senadora María de los Ángeles Sacnun, como el diputado Esteban Bogdanich finalizarán su mandato el mes próximo. En el caso de la vecina de Firmat, no logró retener su banca, mientras que el dirigente oriundo de Chovet no formó parte de la lista del Frente de Todos.

Crédito: Gentileza



Crédito: Gentileza

El Litoral en en

A partir del 10 de diciembre El sur-sur santafesino se queda sin legisladores en el Congreso Nacional Tanto la senadora María de los Ángeles Sacnun, como el diputado Esteban Bogdanich finalizarán su mandato el mes próximo. En el caso de la vecina de Firmat, no logró retener su banca, mientras que el dirigente oriundo de Chovet no formó parte de la lista del Frente de Todos. Tanto la senadora María de los Ángeles Sacnun, como el diputado Esteban Bogdanich finalizarán su mandato el mes próximo. En el caso de la vecina de Firmat, no logró retener su banca, mientras que el dirigente oriundo de Chovet no formó parte de la lista del Frente de Todos.

Santiago Balague La senadora nacional María de los Ángeles Sacnun, oriunda de Firmat, y el diputado nacional Esteban "Chiche" Bogdanich, vecino de la localidad de Chovet, finalizarán su mandato el próximo 10 de diciembre y el sur profundo de la provincia de Santa Fe se quedará sin representantes en el Congreso.

La derrota del oficialismo provincial en estas elecciones generales hizo que perdiera una banca en la Cámara alta, justamente la que disputaba Sacnun, quien fue la compañera de fórmula de Marcelo Lewandowski, quien sí ingresará en el Senado.

La dirigente oriunda de Firmat ingresó hace seis años al Congreso, junto al actual gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, quien dejó su banca en manos de Roberto Mirabella. Durante estos años encabezó importantes gestiones para el sur provincial, como la obra de la autopista 33 y el Juzgado Federal de Venado Tuerto.

Por su parte, Esteban Bogdanich, asumió como diputado nacional en 2019 en reemplazo de Agustín Rossi, quien renunció a su banca por haber sido convocado para ocupar el cargo de ministro de Defensa de la Nación. Tenés que leer Sacnun en Firmat: "Cada vez que votamos reforzamos la soberanía popular y la democracia"

Si bien por orden de suplencia, el lugar de Rossi le correspondía al concejal santafesino Juan José Saleme, en los comicios provinciales de 2019 fue reelecto como concejal en Santa Fe y decidió continuar en ese cargo por los próximos cuatro años. De esa manera, el sexto integrante de la lista (Bogdanich) terminó ocupando la banca del "Chivo".





En esta oportunidad, el ex presidente comunal de Chovet no formó parte de las listas de candidatos a renovar su banca.

Cabe recordar que el primer representante que tuvo el departamento General López en el Congreso de la Nación fue Ricardo Spinozzi, quien cumplió su mandato desde el 2013 al 2017.

Cabe recordar que el venadense llegó a la Cámara baja luego de su polémico pase desde el Partido Justicialista (PJ) a Unión PRO Federal, donde fue el tercer candidato de la lista que encabezó Miguel Del Sel.

Ese año ingresaron a la Cámara Hermes Binner, Mario Barletta, Alicia Ciciliani y Pablo Javkin, por el Frente Progresista, Cívico y Social; Miguel Torres Del Sel, Gisela Scaglia y Ricardo Spinozzi, por Unión PRO; y Jorge Obeid y Josefina González, por el Frente para la Victoria.

En 2017 no fue convocado para renovar su banca y desde entonces la participación de Spinozzi en política se fue desvaneciendo.

El Litoral en en

Temas: