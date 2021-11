https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El día después de las elecciones, economistas advirtieron que el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional no se podrá concretar sin cambios en la política económica, que incluyen reducir el déficit fiscal.

Lo que viene Economistas advierten que la cuestión fiscal será clave para acordar con el FMI El día después de las elecciones, economistas advirtieron que el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional no se podrá concretar sin cambios en la política económica, que incluyen reducir el déficit fiscal.

El economista Claudio Loser dijo que le "llamaría mucho la atención que se llegue a un acuerdo rápido, a menos que haya un lineamiento muy claro entre el Fondo y el Gobierno" y explicó que "quizás el Fondo le pueda hacer a la Argentina una reducción, no de la reestructuración, sino del programa económico".

El ex director del FMI para el Hemisferio Occidental consideró que se debe tratar de un "programa donde la parte fiscal es un elemento central y donde la emisión monetaria, que tiene que ver con el déficit fiscal y con préstamos que se puedan haber estado dando por todos lados, tienen que controlarse".

Además, sostuvo que "se debe mirar el tipo de cambio. Esos son los elementos esenciales para ponerse a hablar y negociar".

También aclaró que "tiene que sentarse a negociar, porque no es que se presenta un programa y listo".

Advirtió que ese tipo de negociaciones "llevan mucho tiempo", y dijo que "debe haber una hoja de cálculo, pero hay que sentarse a darle vida a eso".

"Hay que ver cuán desordenada está la situación actual derivada del período preelectoral, donde se estuvieron entregando regalitos por acá y por allá, con un tipo de cambio muy complicado", advirtió.

Explicó que "todo eso hay que ponerlo adentro y tenerlo en cuenta. No es cuestión de imaginar números".

Correcciones al tipo de cambio

Por su parte, el economista Orlando Ferreres dijo no esperar que se llegue a una megadevaluación, pero estimó que el gobierno deberá aplicar correcciones al tipo de cambio.

Hizo notar el daño que provoca la brecha cambiaria alta entre el dólar libre y el oficial.

Pronosticó que las devaluaciones "podrían ser de hasta 5% a 6% por mes, entre diciembre y los primeros meses de 2022, para después normalizarse".

Pero advirtió que la inflación del año que viene sería similar a la de este año, de alrededor del 50% anual.

"La economía de los próximos 2 años será muy difícil, por el mal momento que estamos atravesando actualmente y la falta de perspectiva para el país que va tomando el gobierno en las diferentes medidas aplicadas, que van en realidad en contra de lo que un economista acostumbrado a prever la realidad puede establecer", señaló.

Dijo que eso "no significa que vamos a encontrarnos con una maxidevaluación e hiperinflación, pero si con 2 años de brechas cambiarias elevadas, con inflación alta, con crecimiento económico bajo y salarios reales que no van a crecer mayormente".

"En realidad, el salario real depende de la productividad del trabajo, la cual está estancada desde 2004 hasta ahora, con sus oscilaciones circunstanciales", explicó.

Sostuvo que "para que la productividad crezca no hay más remedio que invertir mucho, y eso es lo que no está ocurriendo".

Necesidad de cambios

En tanto, el economista Miguel Kiguel señaló que "el acuerdo con el Fondo no se puede hacer sin cambios en la política económica" y eso requiere definir "cómo se hace para reducir el déficit fiscal, cómo se hace para ganar reservas o cómo se hace para bajar la brecha".

Kiguel manifestó que para encaminar y cerrar las negociaciones con el FMI se debe tener un horizonte definido.

"La verdad es que el día después lo encuentra al Gobierno teniendo que resolver los mismos problemas que antes: inflación, brecha cambiaria, falta de reservas y de acceso al crédito, la pobreza, el crecimiento. Sin que haya un rumbo claro", señaló.

El economista consideró que el resultado de los comicios "confirma lo que fueron las PASO" y aunque "el Frente de Todos recuperó algo, eso no cambia la base de que hay un gran descontento sobre cómo viene la economía".

Además, consideró que el presidente Alberto Fernández "debe decidir si seguirá haciendo desajustes económicos, como lo está haciendo (Roberto) Feletti con los precios, o qué va a pasar con la economía".

"Yo creo que todavía no sabemos en qué camino se va", indicó, a la vez que añadió: "Se anunció que se quiere ir a un acuerdo con el Fondo, lo cual es positivo, pero no se dice cómo, porque ese acuerdo no viene gratis, y no viene en la dirección que está diciendo el gobierno, sino que va a implicar ajuste".