Martes 16.11.2021

15:46

La dura respuesta de Gianinna Maradona a Nicki Nicole por sus críticas a Diego

"Hablar de una persona que no conocés te hace hablar más de vos que de él", manifestó una de las hijas del fallecido ex futbolista.

Gianinna Maradona, una de las hijas del fallecido ex futbolista, le advirtió este martes a la cantante Nicki Nicole que "hablar de una persona que no conocés te hace hablar más de vos que de él". En los últimos días el nombre de Nicki Nicole fue tendencia en las redes y no justamente por su crecimiento en el ambiente musical, que la llevó a dar shows en Europa, sino por su opinión negativa sobre Diego Armando Maradona. "Yo no nací en el tiempo de Diego Maradona y el fútbol no me interesa, pero conozco bastante de su pasado, así que no soy su fan. Mi padre y mi abuelo sí lo son, pero a mí me parece también controvertido el hecho de que se siga a una persona que tiene ese tipo de conducta. ¿Escucharías a un artista que es un maltratador? Yo no", manifestó la rosarina en una entrevista con El País. Tenés que leer La lapidaria frase de la santafesina Nicki Nicole sobre Diego Maradona Su opinión hizo que la cantante se convirtiera en el objetivo de elogios de personas que coinciden con su pensamiento, como Duki, quien no dudó en respaldarle públicamente. "Te quiero y te admiro, Nicki Nicole. Hay que tener valor para dar tu opinión y hay que sostener tu forma de pensar sabiendo el peso de la consecuencia. Y todos esos dolidos defensores, rebajándose a insultar y bastardear a una persona que dio su opinión me dan pena", expresó el trapero en su cuenta de Twitter. "Por qué se calientan en dividir y pelear, cada uno elige a quien respeta y a quien sigue, en un momento que estamos tan mal como país, ¿de qué sirve seguir tirando mierd...?", agregó. Y concluyó: "El fútbol siempre nos dio alegrías hermosas, desde el club de cada uno hasta la Selección, pero la música también. Tenemos músicos históricos de los mejores del mundo. Charly, el Flaco, Cerati. Deberíamos aprovechar la luz que nos está dando el deporte y la música, dos cosas que fueron de la mano y siempre fueron nuestras". Pero en la vereda del frente, cientos de fanáticos del ex futbolista atacaron a los cantantes por juzgar la vida de Maradona más allá de la cancha. "Hablen de Diego Armando Maradona cuando puedan cantar sin auto-tune", manifestó un usuario de Twitter y Gianinna Maradona no dudó en "likear" su comentario. Hablen de Diego Armando Maradona cuando puedan cantar sin auto-tune. pic.twitter.com/Rh2jMryjp4 — Lucas30 (@itsmeluga) November 13, 2021 Mientras, otro, que también contó con el apoyo de la hija de Claudia Villafañe, señaló: "Me gusta el comportamiento cuasi mafioso que tenemos cuando se meten con el Diego. Siempre así muchachada, abroquelados defendiendo el nombre del ser más hermoso que habitó está tierra DIEGO ARMANDO MARADONA". Me gusta el comportamiento cuasi mafioso que tenemos cuando se meten con el Diego. Siempre así muchachada, abroquelados defendiendo el nombre del ser más hermoso que habitó está tierra DIEGO ARMANDO MARADONA. — Lukas (@Lukit_az) November 13, 2021

