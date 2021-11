https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Martes 16.11.2021 - Última actualización - 16:54

Polémico

Nick Kyrgios: "Deberían eliminar Roland Garros, es la mayor basura que vi"

El tenista australiano habló de todo y generó polémica: The Big Three, el próximo Australian Open, la vacunación y más.

Fiel a su estilo, Nick Kyrgios hizo una serie de declaraciones que despertaron la polémica en el mundo del tenis: Roland Garros, The Big Three (Roger Federer, Rafael Nadal y Novak Djokovic), el próximo Australian Open y la vacunación en su país.

"Roland Garros deberían sacarlo del calendario. Es la mayor basura de Grand Slam que he visto. A mí me encanta Wimbledon. Hasta las personas que no siguen el tenis conocen ese torneo. Es el más prestigioso", aseguró el australiano en un podcast.

A la hora de referirse al Big Three, Kyrgios eligió a Roger por sobre Novak Djokovic y Rafael Nadal. "Para mí, Federer es el Michael Jordan del tenis por lo que consiguió por el deporte con los aficionados y niños. De los tres, creo que los niños admiran más a Federer. Y a nivel global es el que más ha hecho para cambiar el deporte. Su retiro le hará mal al tenis, para los patrocinadores y demás. Sin Federer, no habría Djokovic y Nadal porque ellos le estaban persiguiendo", manifestó.



El australiano dejó en claro quién es su elegido, al menos ahora. "Federer", afirmó y agregó: "Es el jugador más influyente. Su juego ha sido copiado. En el circuito hay chicos, como Dimitrov, que literalmente le han copiado su juego. Incluso yo imito su gesto al saque a veces. Si Djokovic gana otro Grand Slam, creo que (Roger) seguirá adelante".

El 90 del ranking ATP también se refirió al Major que se hará en su país y lo vivido por la pandemia del Covid-19. "Creo que está mal obligar a uno a vacunarse. Yo ya tengo puestas las dos dosis de la vacuna, pero no puedo forzar a nadie o decirle 'No podés jugar acá porque no estás vacunado'. Hay otras soluciones, como hacer test todos los días. Han llegado a Australia test de Estados Unidos que tienen una eficacia del 85% y tienes los resultados. No creo que se deba celebrar el próximo Open de Australia. Hay que enviar un mensaje a los habitantes de Melbourne que han estado confinados durante 275 días".

