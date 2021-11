https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Miércoles 17.11.2021 - Última actualización - 12:27

10:59

Iapos no atenderá al público jueves y viernes en la ciudad de Santa Fe

La obra social informó que los días 18 y 19 de noviembre no atenderá al público en la sede del Puerto debido al traslado de las oficinas a la remodelada sede de Rivadavia 3452.

Jueves y viernes se realizará la mudanza al edificio remozado. Crédito: Luis Cetraro



Con motivo del traslado definitivo de las oficinas del IAPOS a su remodelado edificio en la ciudad de Santa Fe, el Instituto informa que el 18 y 19 de noviembre no habrá atención al público en la sede del Puerto (ubicada en Francisco Miguens 200 / 240), retomando la atención habitual a partir del martes 23 de noviembre en Rivadavia 3452. Los trámites de afiliaciones continuarán realizándose con normalidad en la sede de San Martín 3145 de la ciudad Capital. En tanto, se recuerda a los afiliados que en la página web del Instituto, www.iapossantafe.gob.ar, se encuentran detallados los trámites que se pueden realizar de manera digital, recordando, además, que la obra social cuenta con distintos canales para la adquisición de ordenes de consulta y bonos asistenciales, como también diversos centros de atención en la ciudad de Santa Fe, los cuales pueden consultarse en dicho sitia web . Por consultas, los afilliados podrán comunicarse al 0800 444 4276, los días hábiles de 8 a 16 horas., o por correo electrónico a iapos_consultas @santafe.gov.ar.

