WhatsApp 3425 080710 - Mail: buzon@ellitoral.com Línea directa: "mitigación frente al cambio climático", "dosis de refuerzo" y otros mensajes Los lectores de El Litoral se comunican al WhatsApp 3425 080710 o al mail: buzon@ellitoral.com para dejar sus sugerencias, opiniones y reclamos.

Sistema de mitigación frente al cambio climático

PABLO GARCÍA

"Ante el cambio climático, evidenciado por ejemplo en la zona serrana o patagónica de nuestro país, urge implementar un sistema para paliar y contribuir al mantenimiento y desarrollo de zonas que lo sufren, a través de un sistema que combina la acumulación de lluvias, crecidas de ríos o fuentes de agua existentes, para su posterior uso, durante la época de sequía. Esto complementado con un programa sistemático de reforestación. Utilizando las mismas fuentes o reservorios de agua se pueden paliar inundaciones, evitar incendios forestales y reforestar zonas castigadas por sequía o por el accionar del fuego. Tengo un proyecto elaborado y si alguien encuentra interés, puedo enviarlo. Quedo a disposición. Saludos cordiales".

Dosis de refuerzo

LILIANA

"En el diario de la fecha 13/11 publicaron que a partir del martes 16 de noviembre arrancaba la aplicación de las 'dosis refuerzo'. Yo tenía dos Sinopharm y no habiendo cumplido los 6 meses de la segunda dosis, me mandaron turno y me vacunaron con la tercera dosis, de Astrazéneca. Tengo 71 años. Digo: si anuncian que comenzarán con personal de salud y mayores de 70, que hayan recibido su segunda dosis con 6 meses de antelación, me pregunto ¿por qué vacunaron con terceras dosis cuando todavía no había arrancado oficialmente? Agradecería si alguien supiera explicarme, porqué la recibí antes... Me alegra tenerla ¡pero me extraña! Muchas gracias por el espacio".

N. de R. La dosis de refuerzo y la tercera dosis son dos estrategias diferentes para mantener la inmunidad de la población. En esta nota podrá aclarar sus dudas: https://www.ellitoral.com/index.php/id_um/325833-adicional-o-de-refuerzo-las-variantes-del-tercer-pinchazo-contra-el-covid-19-tras-el-anuncio-de-nacion-area-metropolitana-tras-el-anuncio-de-nacion.html

Volverán a brillar los íconos turísticos

CARLOS LANZARO

"En la ciudad volverán a funcionar verdaderos íconos de Santa Fe 'La Cordial', tal el caso de la escalera mecánica eléctrica y el ascensor hidráulico del cruce peatonal de la avenida 27 de Febrero que permite acceder a la pasarela que cruza dicha avenida camino al Casino y al Shopping y que no funcionan desde hace años; también se pondrá nuevamente en marcha el Tren Urbano, de gran inversión al momento de su inauguración; se asfaltará la ciudad y otras obras de envergadura. Todo esto esperamos tras los comicios en los que ganó la lista del Ingeniero Mario Barletta. Gracias a Dios será Justicia".

Fuerzas de seguridad en la circunvalación

ALFREDO SALOMÓN

"Leí en el diario que Circunvalar Santa Fe es un gran peligro. Por los ataques, ladrillazos y todas las demás yerbas. ¡¡¿Qué espera el gobierno para tomar medidas efectivas?!! Por ejemplo, poner puestos policiales, con suficiente cantidad de miembros armados, como corresponde. Todo para impedir que torturen a los que viajan a Santa Fe por la curva de Circunvalación. Con nuestros impuestos les pagamos a los funcionarios públicos y no podemos permitir que esa gentuza barata nos torture mientras nosotros nos quedamos cruzados de brazos. ¡¡Hay que actuar!! ¡¡Por favor!!".

Peligrosa oscuridad

ALICIA MAZZOLA

"Vivo en Pje. Rodríguez al 3500. Quiero hacer un público reclamo al Sr. Intendente. Es por un reclamo realizado que tiene el n° 48758 y fue realizado el 28/10/21. Desde ese momento todos los vecinos llamamos por TE al 0800 'a diario' para que vengan a reponer dos luminarias colgantes que se quemaron al poco tiempo de haber sido colocadas. Y hasta la fecha no hemos tenido ninguna solución. Nos informaron que Alumbrado público recibe todos los reclamos pero que ellos no podían hacer nada más porque no atendían al público. Finalmente logramos que nos dieran el número de teléfono de Alumbrado público y allí nos dijeron que 'no tenían luminarias". La Vecinal Mariano Comas adquirió una y avisó para que por favor la vinieran a colocar, pero tampoco vinieron. Aclaro que la inseguridad en la zona es terrible, como en toda la ciudad. Y cuando cae el sol no se ve nada. Ni siquiera pasan los recolectores de residuos por miedo. Todos los vecinos pagamos en tiempo y forma la TGI y con lo que pagamos entre todos por mes, tendrían más que suficiente para comprar dos luminarias nuevas. Estamos realmente indignados. Sr. Intendente usted es el último responsable de esta situación. Y le exigimos urgente solución y resarcimiento económico del gasto incurrido por la Vecinal".

Llegan cartas

Burocracia y falta de respuesta

BEATRIZ BOCK

Quiero alertar a la gente sobre el uso de la tan promocionada Billetera Santa Fe. Es un recurso novedoso y útil para tratar de mitigar, aunque sea un poco, el asfixiante aumento de los precios en todos los rubros. Todo va sobre rieles, hasta que uno comete un error. Por ejemplo, algo tan común y fácil como equivocarse al colocar el monto de la compra. En mi caso, puse un cero de más. Y en décimas de segundo, una compra de $ 1.190 se convirtió en la friolera suma de $ 11.900. Inmediatamente, advierto el error y la empleada del comercio (una conocida librería de la peatonal) procedió a anular la compra y me lo mostró en su pantalla. Acto seguido, comenzó un calvario sin solución. Al instante se debitó en mi cuenta sueldo la suma de $ 11.900; pero hasta hoy, hace más de 40 días del hecho, no puedo lograr que se me restituya la suma de una compra que se anuló al instante y por lo tanto no existió.

Me dirigí a un teléfono que solo recibe Whatsapp y lo contesta un robot. El comercio, muy gentilmente, envió cuatro mails informando sobre la anulación de la venta y pidiendo que me devuelvan mi dinero. Viendo que pasaban los días sin obtener respuestas a mi pedido realizado a un robot, y no existiendo un ser humano y un lugar físico donde uno pueda ir a reclamar, concurrí en dos oportunidades al Banco de Santa Fe, en calle 25 de Mayo y Tucumán, donde nadie sabe nada ni tiene injerencia sobre la Billetera Santa Fe. Por esto, decidí dirigirme a la Oficina del Consumidor, en el Ministerio de la Producción, en donde una señorita, luego de haber tomado todos los datos pertinentes, me contestó que ellos derivan todo a las oficinas de Defensa del Consumidor a nivel nacional, en Buenos Aires.

Me resisto a perder mi dinero injustamente y no consigo que alguien me dé una respuesta. Espero que alguna persona de carne y hueso encuentre una solución a este inconveniente a la brevedad.