Desde Alem, mirar al río y disfrutar la ciudad

La cartelería provoca que espontáneamente se nombre al edificio como CAM 100. No solo identifica un emprendimiento sino que, a la vez, sintetiza una empresa y un hito. Pero en verdad es la “Torre Santa Fe de la Vera Cruz” nacida el 15 de noviembre de 2020, el día de la fundación de la ciudad. Pensada para homenajear y desarrollada para maravillar.

El edificio se ubica en el borde de la avenida Leandro N. Alem, ya se advierten las líneas que muestran el diseño elegido para “dialogar” con su entorno inmediato: el puerto, el río y la zona de islas. Pero también a las puertas de un barrio tradicional de la ciudad, como lo es Candioti Sur.

La Torre Santa Fe de la Vera Cruz tendrá 21 pisos y estará coronado con una piscina y otros amenities que harán que la visuales y la posibilidad de disfrutar, se conjuguen de manera singular. Una vista única de la ciudad, como para quedar arrobado.

CAM se preparó especialmente para que el edificio 100 corone muchos años de trabajo en la ciudad de Santa Fe. Y se nota. El Litoral dialogó con Aby Arditti, quien brindó los detalles de un emprendimiento que, con seguridad, dejará su impronta en la ciudad.

Vista desde el edificio. Foto: El Litoral

“Estamos a un año del lanzamiento del Edificio que arrancó el 15 de noviembre de 2020 y hoy ya se encuentra en la loza número 13 sobre un total de 21 pisos. Y se empieza a notar la impronta del edificio, ya se observa la estética exterior que conmemora el puente Colgante y se observa la transformación que va a tener ese lugar y una gran zona”, sostuvo Arditti.

Evaluó que el emprendimiento “en realidad este es otro paso más de los que empezamos a dar allá por 2010 cuando comenzamos con todas las obras en el Puerto, que han tenido un alto impacto en el Dique 2 del Puerto y que -sin dudas- se va continuar sobre la avenida Leandro N. Alem”.

Recordó que “cuando advertimos que estábamos llegando al edificio número 100 nos propusimos que no solamente fuese un edificio emblemático sino que también lo sea por su ubicación. Este es un lugar nuevo que se desarrolla en la ciudad y considero que al observar el edificio uno se puede imaginar el desarrollo que, en unos años, tendrá esta zona de Santa Fe. Porque el corredor de Alem ya es y se consolidará como una de las arterias más importantes y más anchas que, poco a poco, irá perdiendo la condición de vía rápida para integrarse al ejido urbano con conexiones muy próximas al Puente Colgante, al centro de la ciudad y hasta de bulevar Gálvez”.

Foto: El Litoral

Y agregó: “Es una ubicación que conecta con muchos emprendimientos como lo son Puerto Plaza; Puerto Ribera; el Casino y las muchas opciones que se ofrecen el Puerto pero también conserva esa alternativa de tranquilidad propia del barrio”.

Arditti remarcó que “es un edificio de más o menos de 70 departamentos distribuidos en 21 pisos con diferentes tipologías que van desde un dormitorio hasta pisos exclusivos. Estas son las elecciones de los clientes -dentro de un muy buen marco de ventas- con opciones que van desde 55 metros cuadrados hasta más de 300 metros cuadrados. Además cuenta con una pileta en el último piso con una vista panorámica de toda la ciudad donde no solamente se podrá disfrutar de la piscina y del sol sino el poder apreciar a Santa Fe desde otras perspectiva. Además a un año de comenzar los trabajos hay un buen número de unidades vendidas aunque quedan algunas para la venta. Hay que evaluar que esta es una obra de unos 40 meses para completar el edificio y estamos en el primer año, con lo cual se puede apreciar la marcha de la construcción”.

Vista desde el edificio. Foto: El Litoral

El 100

Nos planteamos que fuera el mejor edificio de la ciudad, buscamos la ubicación para que fuese la más propicia, buscamos dentro de nuestra historia el mejor estudio de arquitectura con el que hubiésemos trabajado cómodamente como para hacer este proyecto y por eso fue que trajimos al estudio de Dujovne - Hirsch y Asociados con quien desarrollamos Amarras Center. Queríamos un edificio de excelencia que pudiera estar ubicado en cualquier lugar del mundo, desde Punta del Este a Miami. Siempre hemos buscado elevar la vara y generar los mejores productos a partir de generar empleo e inversión local además de embellecer a la ciudad.

El río, un valor

Arditti explicó a El Litoral que “lo que nosotros siempre buscamos revalorizando la ciudad sino también buscando nuevos lugares que antes no eran aprovechados por los santafesinos. Con la inundación del 2003 se vivió al río como una amenaza pero según como lo trate se puede disfrutar o ver como enemigo. En realidad el río es una cualidad muy linda más aún como la que tiene Santa Fe que, de estar disfrutando al borde del río, en cinco minutos se está en el centro de la ciudad. Esta es una cualidad muy apreciada y que muy pocos pueden exhibir”.

“El ladrillo es un reguardo de valor”

Aby Arditti recuerda un concepto importante: “La construcción, el ladrillo, es un resguardo de valor. Con las propiedades puede haber, en algún momento, altibajos, pero cuando se mira la serie histórica en nuestro país no hay nada que le haya ganado con tanta claridad a la inflación como lo es el caso de la construcción. Creo que así es como lo ven un sector de nuestros clientes que han comprado para consolidar su inversión mientras que otros compran para vivir en un lugar que consideran ajustados a sus deseos. Pero en la Argentina no hay muchas alternativas de inversión. Es cierto también que hay quienes plantean las opciones de las acciones en bolsa, bonos o compra de criptomonedas, pero aquí hay un riesgo enorme que no es nuestro caso”.