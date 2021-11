https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Jueves 18.11.2021 - Última actualización - 11:49

Línea directa: "pérdida de agua", "nuevo contrato pero sin sueldo" y otros mensajes Los lectores se comunican para dejar sus sugerencias, reclamos y opiniones al WhatsApp 3425 080710 - Mail: buzon@ellitoral.com

"Encuentro post pandemia"

Ex empleadas de Casa TIA

Las ex empleadas de Casa TIA, retomamos las habituales reuniones después de 2 años de no poder hacerlo. Nos volvimos a encontrar con la alegría y emoción de siempre. A pesar de que ya no somos tan jóvenes tenemos el mismo entusiasmo de antes, pues siempre se tienen 20 años en un rincón del corazón. En esa oportunidad asistimos 21 ex TIA y seguramente en la próxima reunión, que se realizará el 17 de diciembre, seremos más.

En la foto: Irene Tach, Elsa Llaudet, María Ferazzoli, Nora Morelli, Rosa Benelli, Gladis Gallardo, Luisa Tovelen, Clara Porta, Beatriz Guillen, Gloria Scarafia, Miriam Bearzot, Maria Luisa Grande, Gladis Canna, Elba Rufino, Amelia Costa, Stella Maris Pearson, Liana Caggiano, Cristina Handan, Viviana Villareal. Liliana Avigliano y Stella Maris Trentino participaron de la reunión pero no están en la fotografía.

****

Pérdida de agua

DANIEL DEL CENTRO

"Desde hace más de un mes hay una pérdida tremenda de agua en la calzada, en calle Mendoza, entre Av. Freyre y San Lorenzo. He hablado reiteradas veces a la Municipalidad, también a Assa. Han tomado nota del pedido; me han dicho incluso que ya ha habido otros reclamos pero seguimos con este problema. Repito: es una gran pérdida de agua, con lo que eso significa y sin solución hasta el momento. Realmente es vergonzoso. Gracias por el espacio".

****

Lenguaje inclusivo

ALFREDO SALOMÓN

"Escucho por televisión a una periodista conocida, de una radio famosa de Capital Federal, hablando de argentinos y argentinas. ¡¿Por qué no dice directamente de argentinos, y está incluyendo a ambos sexos?! ¿Por qué tanta redundancia gratuitamente? No hay necesidad. Muchas gracias por el espacio".

****

Llegan cartas

Control de natalidad

NATALIA SUSANA LÓPEZ

"Apoyo totalmente la opinión de la señora Lidia de Av. Caputto, con su mensaje de control de natalidad. No el aborto, sino el atado o corte de trompas. Lo hace la gente de clase media, con trabajos, que tienen como mucho dos hijos. Algunos se quedan con solo uno, porque se dan cuenta de lo que representa criar y formar a un niño, para que el día de mañana tenga un porvenir. La gente de las villas, que recibe planes por hijo, cada vez tienen más. Para ellos es una felicidad enorme tener un hijo, es como lo único que los satisface, pero también sacan provecho de eso y tienen hijos para tener un plan más.

Yo vivo cerca de una villa y veo cómo están los chicos, descalzos, sucios, pidiendo, la mayoría no sé si va a la escuela, y sus madres siguen quedando embarazadas, con más y más hijos. Sé de un caso de una mujer que ya tiene 4 chicos, que los descuida muchísimo. Uno de ellos tiene problemas psicológicos, porque tiene 9 años y se orina en la cama; el padre se droga y ella, embarazada, duerme todo el día. Los más chiquitos andan deambulando, todos sucios. Da una pena terrible ver a esas criaturas en ese estado. Entonces, no se puede permitir que esta espiral continúe y se haga cada día más grande. Esta gente (todos) necesita trabajo, pero además tomar la decisión de no tener más niños. Tienen que darse cuenta de lo mal que viven sus hijos y que tienen un futuro muy triste, de mendigos para siempre. Aunque algunos digan que voy contra los derechos humanos, más inhumano es traer un hijo al mundo para que sufra.

Creo que tiene que haber un programa, un plan para controlar la natalidad a través la prevención, pero NO el aborto. Necesitamos que quienes estén en el gobierno analicen esta situación. Es tremendo lo que pasa. Los pobres se multiplican y los que trabajamos tenemos que mantenerlos con los impuestos, retenciones, Impuesto a las Ganancias que nos cobran. A quienes ponemos el hombro y todo nuestro esfuerzo para tener una casa y un auto, se nos hace una misión imposible. No es por discriminarlos, pero al menos que no se multipliquen con tantos hijos. Como máximo que tengan dos.

****

Nuevo contrato pero sin sueldo

RESIDENTES MÉDICOS DE SANTA FE

Nos comunicamos en representación de los jefes de residentes y residentes de primer año de los hospitales Iturraspe y Cullen de la ciudad de Santa Fe. Queríamos poner en conocimiento a la comunidad de la situación que estamos atravesando.

Actualmente no estamos cobrando, y no sabemos cuándo vamos a cobrar.

No sólo los residentes de primer año, que se están insertando en un mundo laboral en la vorágine de la post pandemia -cada uno con su historia personal-, no van a cobrar los sueldos correspondientes a sus nuevos cargos este mes (y tampoco tienen respuesta de cuándo cobrarán ni si lo harán en diciembre) sino que los jefes de residentes -independientemente de la especialidad y el hospital- hemos dejado de percibir haberes (que veníamos recibiendo hace 3 años y medio en condición de trabajo con "Exclusividad" para la provincia de Santa Fe) con la excusa de que "se trata de un nuevo contrato".

¿De dónde se supone que personas que trabajan de "manera exclusiva" (ya que así se especifica en el contrato) obtengan fondos para mantenerse si no se les paga el sueldo… por más nuevo contrato del que se trate? ¿Se supone que en la situación de un país que atraviesa una crisis post pandemia y con precios que suben permanentemente debido al proceso inflacionario, estamos obligados a tener ahorros para uno o dos o más meses sin sueldo?

Gracias por difundir nuestra situación. Saludos cordiales. Contamos con la difusión.