Joe Biden prepara un boicot de Estados Unidos para los Juegos de Invierno de Pekín

Sin embargo, la cuestión no fue tratada en la cumbre virtual que mantuvieron el lunes Biden y su colega chino Xi Jinping.

La administración del presidente de EE UU, Joe Biden, piensa cómo abordar los próximos Juegos Olímpicos de Invierno que tendrán lugar en Pekín, lo que incluye la posibilidad de promover un boicot diplomático, aunque aún no ha tomado una decisión definitiva al respecto, informan medios locales.



La cuestión que genera polémica no fue tratada en la cumbre virtual que mantuvieron el lunes Biden y su colega chino Xi Jinping, dijeron funcionarios estadounidenses tras la reunión.



Medios locales indican que se espera que Biden apruebe pronto una recomendación para no enviar funcionarios estadounidenses a los Juegos. Normalmente, la Casa Blanca envía una delegación a las ceremonias de apertura y clausura.





Los legisladores demócratas y republicanos, incluida la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, han abogado por ese boicot diplomático en protesta por los abusos contra los derechos humanos en China. De hecho, incluso algunos republicanos han insistido en este tema y han defendido que tampoco acudan a los Juegos de Invierno atletas estadounidenses.



La Casa Blanca, sin embargo, se negó el martes a pronunciarse sobre si estaba previsto boicotear los próximos Juegos chinos, los segundos que se celebran en Pekín. "No tengo nada que agregar sobre ese tema. Pero puedo decirles que no fue parte de la conversación (de Biden y Xi)", dijo el subsecretario de prensa Andrew Bates a los periodistas a bordo del Air Force One.



La semana pasada, el Secretario de Estado norteamericano, Antony Blinken, precisó que Estados Unidos y sus aliados están en "conversaciones activas" sobre cómo abordar los próximos Juegos Olímpicos de Invierno en China. Los juegos se celebrarán entre el 4 y el 20 de febrero próximos en la capital china.