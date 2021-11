https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Media sanción en Diputados

Microbiólogos: cerca de incorporarse al ámbito de los profesionales de la salud

Hasta el momento no eran tenidos en cuenta como tales. Algunos, desde hace tiempo están categorizados de otro modo y no tenían como ingresar al escalafonamiento de sanidad. Tuvieron un rol fundamental en la pandemia a la hora de identificar el virus de COVID-19. El proyecto surge de reclamos y reuniones entre la diputada Ciancio y trabajadores del sur provincial.

La Cámara de Diputadas y Diputados de Santa Fe, dio media sanción este jueves a un proyecto presentado por la doctora Silvia Ciancio, con el cual se pretende incorporar en la categoría de profesionales de la sanidad a los microbiólogos y microbiólogas santafesinas. De tratarse y aprobarse en el Senado provincial, se incorporarían en el escalafonamiento de la ley Nº 9282, junto a médicos, odontólogos, bioquímicos, farmacéuticos, psicólogos, dietistas, nutricionistas, kinesiólogos, entre otros. “Me parece justo este proyecto. Entendiendo que es una de las disciplinas más prometedoras a futuro para entender por ejemplo los mecanismos de resistencia que estamos viendo a la hora de tratamientos farmacológicos o para entender como estos microorganismos se empiezan a defender de los abusos de medicamentos. Son también los responsables de mantener y vigilar la asepsia de los quirófanos de nuestras clínicas y hospitales. En definitiva, les ponen ‘nombre y apellido’ a virus, bacterias y hongos”, explicó la legisladora. Para Ciancio, “es una deuda que tenemos con ellos” porque “estudiaron carreras universitarias y se formaron durante muchos años”. Además, recordó que la Ley de Educación Superior contempla a la microbiología como una disciplina. Aportes a futuro

Es para mencionar que la microbiología es la ciencia que se ocupa del estudio de los microorganismos, que pueden clasificarse en virus, bacterias, hongos y parásitos que dan origen así a las diferentes áreas de esta disciplina que son respectivamente la virología, bacteriología, micología y parasitología. Por lo tanto, sus aportes a diferentes sectores del desarrollo humano son fundamentales. "En salud, el aislamiento e identificación de gérmenes patógenos, agentes etiológicos de diferentes enfermedades, es indispensable para el tratamiento y prevención, encontrando vectores, reservorios y formas de transmisión", explicó Ciancio, quien además preside la Comisión de Salud en la cámara Baja. "En cuanto a la prevención, participan de equipos en elaboración de vacunas donde el profesional microbiólogo es de fundamental importancia. O con enfermedades infecciosas, el microbiólogo tiene un papel destacado ya que identifica los mecanismos de resistencia de un aislamiento en particular o de una institución", aclaró. "Lo que yo propongo es la recategorización de sus funciones sin afectar derechos adquiridos. Resulta fundamental que a quienes ya están desempeñándose en la gestión pública se les respete la carga horaria que poseen y que eso no sea un obstáculo", cerró Silvia Ciancio.

