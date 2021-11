Cuantioso robo en la casa del presentador Carlitos Román

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Delincuentes destrozaron la puerta de ingreso al inmueble. Se llevaron una importante suma de dinero en efectivo. Gran indignación en el popular animador.

Por segunda vez en poco tiempo el conocido animador y conductor Carlos Román fue víctima de la inseguridad. El último de los hechos ocurrió la tarde del sábado cuando delincuentes, previo destrozar una puerta, ingresaron a la vivienda del presentador (ubicada en el corazón de barrio María Selva) y sustrajeron una importante suma de dinero en efectivo.

Para consumar el golpe sus autores aprovecharon la ausencia del conocido animador que, al promediar la tarde, se encontraba en Alto Verde observando un partido de futbol donde jugaba un familiar suyo.

Pero mientras Román disfrutaba de ese evento recibió la llamada de un vecino que le transmitió el peor de los mensajes: "¡ Vení urgente porque la puerta de tu casa está destrozada!".

Minutos después el presentador llegó hasta su domicilio, ubicado en Alberdi y pasaje Parpal, donde se encontró con algunos policías que ya estaban en el lugar y que debieron escuchar las encendidas quejas del popular conductor.

"Esto es una vergüenza"

"Cuando vi lo que había pasado no lo podía creer. La puerta de mi casa estaba destrozada, la rompieron entera. Esto es una vergüenza... ¿Cómo puede ser que estos tipos hagan semejante desastre, a plena luz el día, y la policía no se entere de nada?, se preguntó Román en diálogo con El Litoral.

"Vinieron directamente a buscar dinero y lo lograron. Se llevaron cerca de cien mil pesos que había cobrado de una publicidad. Pensar que no quise llevarme la plata encima por el temor a que me roben en la calle", dijo con ironía.

"También se robaron unas zapatillas de mi mujer. Se ve que no tuvieron mucho tiempo porque desestimaron otras cosas. Por suerte no me llevaron las cámaras de filmación porque sino me arruinaban".

"Voy a comprarme un arma"

Lo ocurrido afectó seriamente el ánimo del conductor que hasta debió suspender una presentación que tenía programada para la noche del sábado en la localidad de San Benito (Entre Ríos).

"Tuve que llamar a esa gente que me contrató y decirles lo que había pasado. Les tuve que explicar que me había quedado sin la puerta de mi casa. Por suerte me ayudaron unos vecinos que me dieron unos palets de madera y con eso pudimos improvisar una puerta como para poder pasar la noche. No se puede vivir así... la verdad que estoy cansado",

"Soy un laburante... toda mi vida he trabajado a full y lo que tengo es producto de mi sacrificio. Pero la inseguridad de esta ciudad es insoportable. Aquí en este barrio la mayoría de los vecinos han sufrido robos. Esta zona de María Selva es una 'boca de lobo' por la oscuridad. Hicimos los reclamos y nadie nos dio bolilla. Los patrulleros jamás pasan por acá. Entonces la desprotección es total.

Yo ya estoy harto. Es la segunda vez que me roban en poco tiempo. Ahora lo que voy a hacer es comprarme un arma. Es mi decisión. Con esto no quiero decir que la gente se arme. Pero yo ya no doy más", sentenció.

Robo anterior

Hace exactamente un año (en noviembre de 2020) Román fue blanco de un robo en su casa de María Selva.

En esa ocasión los delincuentes barretearon la puerta e ingresaron a la propiedad donde, tras provocar un gran desorden (tiraron cajones y revolvieron todo) sustrajeron 23 mil pesos que el animador guardaba en un estuche de anteojos.