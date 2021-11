https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Domingo 21.11.2021 - Última actualización - 8:36

8:34

El actual jefe del Ejecutivo fue reelecto en las pasadas elecciones y, tras la recategorización de la localidad a ciudad, el 10 de diciembre se convertirá en el primer intendente del flamante Municipio.

Elecciones 2021 Gonzalo Aira, el presidente comunal que marcará la historia de San Vicente El actual jefe del Ejecutivo fue reelecto en las pasadas elecciones y, tras la recategorización de la localidad a ciudad, el 10 de diciembre se convertirá en el primer intendente del flamante Municipio.

Rodrigo Pretto | region@ellitoral.com

La ciudad de San Vicente eligió por primera vez intendente el pasado 14 de noviembre y la ciudadanía quiso que Gonzalo Aira siga gobernando – desde hace seis años es jefe comunal y entre 2013 y 2015 ocupó la vicepresidencia de la comisión comunal –. Y a partir del 10 de diciembre estará al frente del Municipio. Con un aval rotundo, casi el 74% de los votos totales, el dirigente del Frente Progresista arrasó en los comicios para dirigir durante los próximos cuatro años los destinos de la localidad. “No puedo dejar de agradecerle a la población por permitirme llevar adelante estas políticas a largo plazo porque, sin dudas, son ellos los que fueron partícipes de la recategorización a ciudad. Acá no se transforma una comisión comunal, sino todas las instituciones, la ciudadanía, el sudor de trabajo de todo un pueblo”, le dijo a este medio.

Sin lugar a dudas que habrá una transformación en el organigrama de gobierno y el paso de Comuna a Municipio se sentirá. La transformación institucional dirá que el intendente tendrá secretarios, sub secretarios y nuevas direcciones. Más allá de eso, Aira avizoró que proyecta un Ejecutivo austero pero eficaz a la hora de impulsar políticas estatales. “Vamos a tratar de mantener la estructura que tenemos sin destinar mucho al gasto público. Estoy analizando si pondré dos o tres secretarios, no más”, adelantó.

A su vez, el flamante jefe de la Municipalidad aseguró que los nuevos recursos coparticipables – superiores a los actuales tras la recategorización – se volcarán a mejoras de servicios para que los vecinos sientan la transformación. “La intención es visualizar las redes a las cuales como Comuna, por presupuesto, no podíamos llegar como, por ejemplo, profesionales para quienes los necesiten. En este caso, en localidades intermedias como la nuestra, casi siempre debemos viajar a buscarlos. Hay una planificación a cuatro años concreta que abarca temas de interés para nuestra comunidad. Es algo que lo vamos a hacer entre todos y, por supuesto, incluyendo al Concejo como nuevo organismo”.

De cara al futuro cercano, Aira adelantó que no planea la creación de nuevas dependencias, considerando que las que actualmente funcionan en la Comuna abarcan las necesidades de la ciudadanía y mantienen un funcionamiento correcto para responder a las demandas actuales. A pesar de eso, no descartó contar con secretarías que actualmente no tienen existencia. “San Vicente está bien preparada con todo lo que cuenta. Pero el tiempo va a dirimir si necesitamos nuevas direcciones. Pero este no es el momento de abocarnos a sumar cargos, sino a fortalecer los servicios y las instituciones”.

En tanto, razonó sobre las causas cruciales que le dieron el rotundo y contundente triunfo en los comicios últimos. “Tenemos una fortaleza como equipo de trabajo que entiende que los problemas de los vecinos se deben resolver rápidamente. Este mismo grupo me permitió ir por obras utópicas que generan arraigo y son difíciles de conseguir pero trascienden gestiones. A eso se le sumala transparencia que damos en los números, en las obras que prometemos y hacemos en plazos prometidos. Son algunas herramientas que un dirigente tiene y la gente valora”, indicó.

Nuevo Concejo, nuevos aprendizajes

El flamante intendente sostuvo que en los próximos días convocará a los seis concejales electos para entablar diálogo y generar una comunión necesaria para abrir las relaciones con las diferentes fuerzas. Para los ediles serán tiempos de aprendizaje y por delante vendrán momentos de la formación de cero de un nuevo Concejo, inclusive su reglamento interno. “Es gente que se fue capacitando, reuniéndose con representantes de otros cuerpos legislativos de la región para ser prácticos y resolutivos ante la comunidad”, concluyó Aira.