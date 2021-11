Categórica derrota de Los Pumas frente a Irlanda

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El seleccionado argentino de rugby cayó en el Aviva Stadium, en Dublin, y cerró su gira por Europa con un saldo de dos tropiezos y un triunfo.

El seleccionado argentino de rugby, Los Pumas, sufrió una categórica derrota frente a su par de Irlanda por 53-7, en el marco de la última escala en su gira por Europa, con un saldo de dos tropiezos y un triunfo.

El partido disputado en el Aviva Stadium, en Dublin terminó con un parcial favorable para Irlanda por 24-7 y cerró de esa manera el periplo del equipo albiceleste en la gira internacional de la ventana de noviembre.

Argentina marcó un solo try conquistado por Mateo Carreras, que fue convertido por Emiliano Boffelli En tanto, Irlanda anotó siete tries por intermedio de Josh Van der Flier (2), Andrew Porter, Caelan Doris, Dan Sheenan Cian Healy y Tadhg Beirne. En tanto, Jeoy Carbery sumó dos penales y seis conversiones.

El conjunto irlandés, que venía de ganarle a los All Blacks neocelandeses en un amistoso de preparación, exhibió un juego contundente y dominó a voluntad. Además le propinó a Los Pumas la mayor diferencia de tantos en duelos entre si.

El tackle, el dominio en las formaciones fijas y la contundencia de los irlandeses agrandaron -una vez más- las diferencias existentes entre el equipo de Mario Ledesma y los rivales de alto nivel que existen en la disciplina.

En el comienzo del encuentro, en el único avance argentino, Mateo Carreras marcó el try, tras recibir un pase de Santiago Grondona, en una jugada de ataque. Posteriormente, Irlanda pasó a dominar y se erigió en protagonista, con un claro dominio en el line y scrum. Los tries fueron llegando casi por decantación por medio de Van der Flier, Porter y Doris, todos convertidos por Carbery, quien además sumó un penal.

Desde el otro lado, el propio Boffelli desperdició dos penales accesibles que hubieran permitido achicar las cifras. Pero todo hubiese sido un espejismo. En el complemento, la paliza fue más grande aún porque los irlandeses no aflojaron. Los tries de Van der Flier, Sheenan, Healy y Beirne no hicieron más que reflejar esa enorme superioridad en el juego.

Otro de los factores negativos de Los Pumas resultó la indisciplina a lo largo de la gira. El tercera línea Pablo Matera recibió amonestación, mientras que el segunda, Tomás Lavanini, fue expulsado por un golpe peligroso a un rival. En el equipo argentino se destacó apenas Grondona, quien luchó en el duelo del maul.

El seleccionado albiceleste abrió la temporada internacional en Europa en junio pasado en el que sumó dos triunfos frente a Rumania (24-17) y Gales (33-11), además de un empate frente al "Dragón" (20-20). Posteriormente, Los Pumas en su participación en el torneo Rugby Championship perdieron los seis encuentros que disputaron frente a los seleccionados de Nueva Zelanda, Australia y Sudáfrica, sin sumar puntos.

Finalmente, en la segunda gira por Europa cayeron frente a Francia por (20-29), en su segunda presentación derrotaron a Italia (37-16) y hoy cerraron su periplo con Irlanda (7-53) .

Los seleccionados de Argentina e Irlanda se enfrentaron en 19 oportunidades, Los Pumas se impusieron en seis oportunidades -tres en Mundiales- y el equipo del "Trebol" lo hizo en trece ocasiones.

Con el encuentro de este domingo finalizó el contrato del entrenador Ledesma, quien deberá esperar la decisión de la Unión Argentina de Rugby (UAR) sobre su continuidad al frente del equipo.