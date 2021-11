https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Más convencido que nunca El senador Enrico ya empieza a soñar con un "Primero Venado" a nivel provincial

Juan Franco

El legislador ratificó que la UCR quiere constituir un frente político más amplio en Santa Fe, al estilo de la victoriosa coalición venadense, que también incluya al PS, el PRO y el PDP, entre otras fuerzas. "No debe ser ni Frente Progresista ni Juntos por el Cambio", aclaró. La prioridad es acordar un programa de gobierno para 2023.



Mediodía de sábado y el senador Lisandro Enrico concluye la reunión de trabajo con sus colaboradores y recibe en los altos de sus oficinas de Alvear al 900 a Sur24 para dialogar, ya con una mejor perspectiva, sobre el balance electoral del 14N, el "frente de frentes" que se avecina en la provincia y la futura declaración de ciudad para Teodelina y Elortondo.



Sobre el triunfo de Carolina Losada-Dionisio Scarpin para senadores y la lista liderada por Mario Barletta en Diputados, manifestó que "nosotros veníamos advirtiendo un nivel de insatisfacción, frustración y cansancio de la sociedad con los gobiernos nacional y provincial, a la par de un creciente reclamo a la oposición para que se organice y enfrente estas expresiones kirchneristas, y está a la vista que el electorado hizo un llamado de atención en ambos niveles de gestión".

"En la Provincia hubo un castigo al gobernador (Omar) Perotti, que incluso se lanzó como candidato, al mismo tiempo que se enfrentaba con su vice (Alejandra Rodenas), generando una tensión dentro de su fuerza, que no sólo conspiró contra la gestión de gobierno, sino que una oposición dividida le ganó las elecciones por nueve puntos en el conjunto provincial", acentuó el legislador, acotando que en General López esa distancia entre Juntos por el Cambio y el Frente de Todos se extendió a 20 puntos.

Tras destacar la gran elección de Primero Venado, coalición de UCR, PS, PDP y PRO, que se impuso con el 55% de los votos, Enrico reflexionó: "No nos equivocamos cuando interpretamos que esa unidad era la que nos pedían los vecinos de la ciudad, como se mostró en las PASO y se ratificó en las generales".

Además, valorizó que el radicalismo local, aun cuando tenía la fuerza necesaria para imponer nombres propios, procedió con "generosidad" en el diseño de las listas, cediendo el segundo candidato al PRO y el tercero al PS, "privilegiando una construcción política que contribuyera al éxito del gobierno de Leonel Chiarella".

Más adelante, en cuanto a los resultados electorales del 14N en la región, observó que el sector creció en general en las ciudades, incluso en otros departamentos, y sufrió derrotas ajustadas en pueblos más pequeños, sobre todo en aquellos que hacía muchos años que gobernaba el Frente Progresista. "Era algo esperable resignar algunas comunas, porque el desgaste después de largos años de gestión es inevitable, incluso a pesar de presentar nuevos candidatos", consideró.

¿Primero Santa Fe?



Consultado sobre la expectativa de que el modelo venadense sea exportable a la provincia, como "Primero Santa Fe", por ejemplo, el legislador alegó: "Aún falta mucho camino por recorrer, pero la mayoría de la dirigencia radical coincide en la necesidad de conformar un espacio, rumbo a 2023, que no puede ser ni Juntos por el Cambio ni el Frente Progresista, Cívico y Social, sino un nuevo frente", sostuvo.

Más adelante, el caudillo boinablanca aclaró que "más allá de acordar una coalición provincial con nueva denominación, que integre las mismas fuerzas políticas que Primero Venado, entre otras, el mayor desafío, antes que un frente electoral, es construir un proyecto político que nos contenga a todos en un mismo programa de gobierno".

"Soy consciente de que no será sencillo diseñar esa nueva coalición, pero sí estoy seguro de que, al igual que se hizo en nuestra ciudad, donde tampoco fue fácil, desde la oposición debemos ser responsables y serios para aceptar sentarnos a una mesa de decisiones y buscar consensos en los temas que nos preocupan a todos. Un poco más de izquierda o un poco más de derecha, pero todas somos fuerzas democráticas, con la obligación de trazar un plan de gestión, para más adelante entrar en la discusión de candidaturas", exclamó.

"Si no somos tolerantes y pluralistas para la conformación de esta herramienta en nuestra provincia, vamos a tener kirchnerismo para rato", avisó, para señalar que ya existen experiencias exitosas en otros distritos, como Ciudad de Buenos Aires, Mendoza, Jujuy y Corrientes.

También se apoyó en la historia del Frente Progresista y sus antecedentes de la Alianza Santafesina, porque muchos descreían en sus orígenes de la convivencia entre radicales, socialistas y demócrata progresistas, "y el tiempo mostró, con tres gobiernos consecutivos, que no sólo era viable esa unidad, sino también gestionar en beneficio de la gente".

Teodelina y Elortondo siguen cerca del ascenso



En la provincia de Santa Fe hay unos 15 proyectos de transformación de comunas en ciudades y, a diferencia de otros departamentos, donde solo es una población la interesada en el nuevo estatus, en General López son tres las aspirantes: Teodelina, Elortondo y Wheelwright. Sobre todo las dos primeras, más populosas y con iniciativas de mayor recorrido, tanto en Senadores como en Diputados. Y el último jueves la cuestión se reinstaló en la Cámara alta santafesina.



"Nuestra intención era que las comunas de Teodelina y Elortondo fueran declaradas ciudad en simultáneo por su paridad en número de habitantes, potencialidades y gestiones de sus autoridades comunales e instituciones", justificó Enrico. Sin embargo, por el distinto ritmo de funcionamiento de ambas cámaras, no se pudo conciliar la estrategia de darle, casi al mismo tiempo, media sanción en favor de Teodelina en Senadores y media sanción para Elortondo en Diputados.

"Entonces, para evitar discordias, propuse en el Senado, a través de una misma ley, aprobar la declaración de ciudad para ambas localidades y que luego lo considere Diputados", simplificó el legislador, recordando que General López no tiene nuevas ciudades desde diciembre del '85, cuando se elevó de categoría a Villa Cañás.

Sin embargo, Enrico no contó con el aval necesario para esa declaración de ciudad por duplicado y ahora el asunto sigue en estudio en comisiones y con una sesión ordinaria por delante antes de fin de año. "Seguramente vamos a obtener la media sanción de una de las cámaras en beneficio de Teodelina y Elortondo", confió el senador. No obstante, como "hay varios proyectos similares en danza" y "a veces los mecanismos legislativos se complican", prefirió no arriesgar plazos.