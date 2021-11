https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Martes 23.11.2021

Asamblea y sesiones en ambas cámaras

Última semana 'ordinaria' de la Legislatura

No hubo hasta el momento negociaciones entre autoridades de Senado y Diputados para acordar el tratamiento de un paquete de proyectos. Malestar en la Cámaras Baja con 151 proyectos que caducarán el 30 si no son respaldados por la Cámara Alta.

Crédito: Archivo



Crédito: Archivo

Por Mario Cáffaro SEGUIR El 139° Período Ordinario de Sesiones de la Legislatura languidece y si bien la Constitución lo extiende hasta el 30 de noviembre, todo parece indicar que finalizará este jueves con la Asamblea Legislativa y las reuniones semanales de ambas cámaras. Hasta ayer parecía una utopía algún entendimiento amplio entre Senado y Diputados para acordar el tratamiento de una serie de proyectos de leyes que perderán estado parlamentario a partir del 1 de diciembre. El 'clearing' aparece lejano de realizarse. Las relaciones políticas entre ambas cámaras no están en su mejor momento. El proceso electoral, más la situación generada a partir de la denuncia de dos fiscales de Rosario contra el senador Armando Traferri (PJ - San Lorenzo) no ayudaron al vínculo entre cuerpos, pero tampoco internamente en cada una de las cámaras. Ahora la denuncia del legislador sureño contra los fiscales resintió la situación. Entre los diputados circula una planilla solicitada por los jefes de bloques a la Secretaría Parlamentaria con los proyectos con media sanción de la Cámara Baja y que perderán estado parlamentario el 30 de noviembre. Son 30 páginas donde consta la situación de 151 proyectos de leyes en cajones del Senado. "No nos tratan nuestros proyectos y después quieren venir de apuro a que les tratemos los de ellos" era la queja que se escuchaba el jueves en los pasillos de Diputados. En términos parecidos opinaban desde diferentes bloques en la Cámara Baja. En Senado también se escuchan cuestionamientos hacia la otra cámara. En la lista de 151 proyectos hay iniciativas de todo tipo, entre ellas algunas muy caras para los principales bloques de la Cámara Baja como son la futura Ley de Educación y la Ley de Educación Sexual Integral (ESI), que también tienen opositores en Diputados. Además perderían estado parlamentario la creación por ley de la Junta Provincial de Seguridad, la creación de un cuerpo provincial de Guardaparques del que carece Santa Fe más allá de los graves problemas de incendios en islas; la reglamentación del Teletrabajo; la adhesión a la ley Yolanda (formación en temas ambientales de agentes públicos) o la creación de la Municipalidad de Monte Vera, entre algunos de los tópicos. De prosperar algún tipo de entendimiento entre los jefes de bloques, las cámaras podrían sesionar el viernes para lo cual están habilitadas las sesiones ordinarias. En cambio, no habría interés en hacer algún sesión especial el martes 30. La semana legislativa empezará a definirse este miércoles cuando vuelva a reunirse la Comisión de Acuerdos que entrevistó a trece de los catorces postulantes a jueces de primera y segunda instancia propuestos por el Poder Ejecutivo. Resta aún una candidata que no pudo asistir por un problema de salud la semana pasada y el director propuesto por los sindicatos de Obras Sanitarias para el Enress, Mario Mehaoud. En principio, en Acuerdos se escucharon objeciones a varios de los pliegos para la justicia, pero también se escucharon reclamos de los colegios de abogados que pretenden que se cubran las vacantes cuanto antes debido a las carencias que ocasiona la falta de magistrados. Rafaela y Reconquista son las voces más fuertes que escuchan los legisladores. En el Ejecutivo hay una marcada expectativa por el tratamiento de los primeros pliegos para el Poder Judicial que envió Omar Perotti en casi dos años de gobierno. Es que la oposición tiene el control de la Asamblea Legislativa y pretende ejercer un férreo control sobre las calidades y cualidades de los propuestos. De allí el interés en conocer los dictámenes y las firmas que tendrá cada uno de ellos en Acuerdos. Falistocco Este miércoles, en la Corte Suprema de Justicia, el presidente del cuerpo, Roberto Falistocco, recibirá al presidente de la Cámara de Diputados, Pablo Farías, y a los jefes de bloques. Falistocco fue encomendado por sus pares para conversar con actores institucionales de la provincia ante declaraciones de legisladores hacia miembros del Superior Tribunal. Reconocimiento a un Héroe de Malvinas Ramón Barrionuevo, reconocido por la Cámara de Diputados Foto: Archivo La Cámara de Diputados reconoció como "Visitante Ilustre de la Provincia de Santa Fe", al suboficial (RE) Ramón Barrionuevo, Héroe de Malvinas, por su heroico desempeño en combate en aquél conflicto bélico. Catamarqueño, Barrionuevo fue uno de los últimos tripulantes que abandonó el Ara General Belgrano cuando fue alcanzada por la artillería inglesa en mayo de 1982. A instancias de Gabriel Real (PDP) se reconoció su invalorable labor, desempeño y actitud heroica que tuvo este catamarqueño en el conflicto bélico. Cuando fue alcanzado por el fuego inglés, en el Belgrano había 1.093 tripulantes. El capitán Héctor Bonzo ordenó abandonar el barco y 770 hombres alcanzaron las balsas y 323 perecieron en el océano Atlántico. Bonzo relató lo ocurrido "en ese contexto y con todas las dudas estaba cuando apareció una figura fantasmagórica. Creí que la imaginaba, que era producto de mi estrés. Pero era el oficial Barrionuevo. Me dijo que si no saltaba él tampoco lo haría. Le ordené que abandonara el barco. Y se negó. Entonces le pedí: 'Ayúdeme a ver si hay alguien más, si quedó algún herido'. La cubierta del barco casi rozaba el mar, entraban toneladas de agua. Fui el último hombre que abandonó el Belgrano, persuadido por el acto heroico y valiente del Suboficial Ramón Barrionuevo". Barrionuevo le dijo a El Litoral que nunca olvidó el hecho como tampoco el abrazo que se dio con Bonzo en el aviso Francisco de Gurruchaga que los rescató de las aguas después de 47 horas. Unite con Milei La mesa federal de gobierno de la agrupación política Unite se reunió en Rosario y resolvió promover la candidatura presidencial de Javier Milei para el 2023. Del encuentro tomaron parte, entre otros, Lucía Montenegro (CABA y legisladora electa); Betina Florito (diputada provincial de Santa Fe), José Villena ( Córdoba), Antonio Montenegro (Tucumán), Gustavo Canteros (La Rioja), José Rubén Abdala (Santiago del Estero), Cristian Hoffmann (Santa Fe) y José Bonacci (presidente de Unite a nivel nacional). "Unite como herramienta política ha sido decisivo desde 2019 para que la corriente libertaria pueda obtener visibilidad y representatividad. Primero llevando como candidato a presidente a José Luis Espert y ahora a Javier Milei" señaló Bonacci. "Esa responsabilidad la asumimos por el imperativo de hacer entrar en crisis al decadente sistema político que se resiste a retirarse, estamos comprometidos con terminar con la casta. Primero en Santa Fe sin estructura y sin fondos logramos 15% de los votos y 6 diputados. Ahora en Capital Federal también 17% de votos, 2 diputados nacionales y 5 legisladores, en Buenos Aires Nahuel Sotelo fue el armador de Espert y fue electo como el diputado mas joven. No nos equivocamos. El camino es por acá", acotó. Edición Impresa El texto original de este artículo fue publicado en nuestra edición impresa.

