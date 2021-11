https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Delito informático

"Everest Ransomware gang" hackeó datos del Gobierno argentino y pide u$s 200.000 de recompensa

El Poder Ejecutivo aún no se expidió sobre la cuestión. La organización realizó un ataque similar al Ministerio de Economía y Finanzas de Perú

Un grupo de hackers asegura que accedió a documentos oficiales del gobierno argentino y ofrece acceso a ellos a cambio de 200 mil dólares. A través de la cuenta de Twitter ‘DarkTracer: Darkweb Criminal Intelligence’, habitualmente especializada en publicar alertas sobre movimientos de hackers en la Deep Web, se anunció que en un foro se puso a la venta una base de datos oficial de la Argentina. El elemento más alarmante del ataque es que los presuntos cibercriminales no sólo ofrecen acceder a datos públicos, sino también editarlos. [ALERT] Everest ransomware gang has announced "Argentina Government" on the victim list. pic.twitter.com/WAwVn3ttAy — DarkTracer : DarkWeb Criminal Intelligence (@darktracer_int) November 23, 2021 Como suele suceder en estos casos, se desconoce la identidad de los autores de la oferta. Se identifican como integrantes del grupo ‘Everest Ransomware gang’, el cual ya ha sido noticia esta semana porque luego de anunciar un ataque similar al Ministerio de Economía y Finanzas de Perú, ofertando el acceso a bases de datos relacionadas por 100.000 dólares. Felipe Gómez, director de Seguridad, Data Center y experto de Lumen Technologies explicó que el ransomware se trata de una de las amenazas cibernéticas predominantes en materia de seguridad, que si bien puede afectar a cualquier computadora de la red, ha sido aprovechada por grupos de ciberdelincuentes para atacar a grandes organizaciones. Un ransomware es un tipo de virus o malware que se envía a través de correos no deseados y otros métodos, esta táctica tiene como finalidad engañar al usuario para que haga click en links maliciosos que terminan facilitando el acceso de estos ataques cibernéticos, normalmente, estos grupos de hackers secuestra o bloquea archivos o sistemas completos, evitando que el usuario acceda a ellos. “El ransomware es un secuestrador. Utiliza la encriptación, manteniendo archivos y sistemas como rehenes. En teoría, cuando la víctima paga el monto del rescate, recibe la clave de desencriptación, liberando los archivos o sistemas bloqueados” dijo Gómez. Según un informe de la empresa de antivirus Kaspersky, entre 2019 y 2020, la cantidad de empresas que sufrieron una tentativa de ataque de ransomware dirigido aumentó un 767% Según Felipe Gómez, estos ataques no son perpetrados por bandas delictivas, el panorama actual está conformado por muchos grupos, cada uno especializado en una función determinada.

