La Municipalidad de Santa Fe acompañó en 1894 situaciones de violencia de género

Jueves 25.11.2021 - Última actualización - 10:02

10:00

En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia hacia las Mujeres, desde la Dirección de Mujeres y Disidencias remarcaron la importancia de combatir dicha problemática.

Este 25 de noviembre, en el que se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia hacia las Mujeres, la Municipalidad de la ciudad de Santa Fe recordó los canales de atención y modalidad de abordaje de la dirección a cargo de Soledad Artigas.

La Dirección de Mujeres y Disidencias brinda asesoramiento legal y acompañamiento permanente ante situaciones de violencia machista, al tiempo que impulsa distintas acciones para ampliar derechos y mejorar la calidad de vida de la población trans.

Trabajar en la prevención, acompañamiento y erradicación de la violencia de género es una de las tareas centrales que lleva adelante la Dirección de Mujeres y Disidencias.

“Nosotros somos el primer nivel de atención, entonces nuestra tarea es recibir a las mujeres que vienen de experiencias muy duras y difíciles de sobrellevar en la soledad, y en el servicio encuentran asesoramiento, acompañamiento, y un seguimiento de su situación”, manifestó Artigas.

“Además, nuestro trabajo es generar las primeras medidas de protección, desde poder ofrecer nuestra casa de protección que es un dispositivo muy importante en el sistema de protección integral de mujeres, niños y niñas víctimas de violencia y que permite resguardar la vida de las mujeres hasta asesoramiento jurídico, acompañamiento psicológico, una escucha atenta y activa de la situación es que las mujeres están viviendo”, detalló la funcionaria municipal.

Soledad Artigas, a cargo de la Dirección de Mujeres y Disidencias. Foto: Gentileza

La directora indicó además que desde el gobierno local “otorgamos el botón de alerta, que es un dispositivo más que colabora en la protección de las mujeres y no es el único. Nosotras siempre decimos que estos dispositivos en sí mismos no sirven si no hay un acompañamiento territorial y cuerpo a cuerpo, que es nuestra tarea”, afirmó.

En números

La Dirección de Mujeres y Disidencias registró hasta el 11 de noviembre:

1.894 casos de violencia de género

1004 corresponden al primer semestre del año

421 son consultas por primera vez

583 por seguimientos

890 corresponden al segundo semestre del año

352 son consultas por primera vez

538 por seguimientos

“Si bien los números no crecen sobredimensionadamente, se trata de una cifra elevada, porque indica la atención de cinco personas por día en promedio. Es un número que sigue siendo alto para la ciudad de Santa Fe”, alertó Artigas y aclaró que los datos “no representan el 100 % de las situaciones de violencia de género que se viven en Santa Fe, porque muchas veces no llegan a nuestro servicio o las mujeres llegan a una comisaría en su barrio, hacen la denuncia, y no tienen la necesidad de venir o no se les avisa que pueden contar con este servicio”.

La funcionaria destacó que “lo que las mujeres tienen que saber es que si están viviendo una actuación de violencia de género pueden acercarse al municipio, a Las Heras 2883 de lunes a viernes de 8 a 18, pueden llamar al 0800 777 5000 las 24 horas del día, o pueden acercarse a una comisaría en su barrio a contar lo que les pasa y desde las comisarías deberían poder asesorarlas a que se acerquen al municipio para poder tener un acompañamiento”.

Ampliando derechos

Otro eje de intervención clave de la Dirección de Mujeres y Disidencias municipal es el acompañamiento y atención a más de un centenar de personas de la comunidad LGBTIQNB+ con distintas acciones para ampliar sus derechos y mejorar su calidad de vida.

Así, se brinda asesoramiento legal y para la inscripción a programas sociales, además de asistencia alimentaria y de salud a personas en situación de consumos problemáticos, en articulación con distintas organizaciones sociales. Además, se realizan capacitaciones a agentes municipales sobre temáticas de diversidad para promover el buen trato y se trabaja para seguir garantizando el cupo laboral trans en el Ejecutivo municipal. Igualmente, en articulación con distintas áreas municipales se brinda apoyo e impulso a proyectos productivos de economía social y popular.

En números, durante 2021, se brindó asesoramiento y acompañamiento a 20 personas que realizaron el cambio registral de género, se asistió a 70 personas para la inscripción al programa nacional Potenciar y se asiste mensualmente a población muy vulnerable.

La agenda cultural de la comunidad LGBTIQNB+ también tiene su espacio en la Municipalidad de Santa Fe: cada mes se realiza la Varieté trans, evento que cuenta con la organización y participación de la propia comunidad para promover las expresiones artísticas. Este jueves, en el Mercado Progreso (Balcarce 1635) se realizará una nueva edición al cierre de la marcha convocada por la Mesa Ni Una Menos, a partir de las 19 horas.