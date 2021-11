https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Jueves 25.11.2021 - Última actualización - 13:25

13:22

Por Comisión Comunal de Sauce Viejo Sembrando mentiras para cosechar excusas La burda falta a la verdad de las afirmaciones publicadas por el señor Papaleo a través de las redes sociales e importantes medios de comunicación mientras estaba sentado en la misma mesa con la actual Comisión Comunal, constituye una desagradable sorpresa.

Por Comisión Comunal de Sauce Viejo (*)

En el día de ayer, miembros de la comisión comunal mantuvimos una reunión con el intendente electo, Mario Papaleo, y parte de su equipo. La misma se desarrolló en buenos términos y pudimos comenzar a vislumbrar cómo será la transición ante el inminente cambio de mando en el gobierno local.

Por este motivo, y por la burda falta a la verdad de las afirmaciones publicadas, grande sería nuestra sorpresa al conocer que mientras estábamos sentados en la misma mesa, ya circulaba por redes sociales e importantes medios de comunicación un texto en el que el señor Papaleo denunciaba que esta comisión cesó sus funciones, retiró servicios de salud y suspendió pagos como represalia al pueblo sauceño por los resultados electorales.

El escrito estaba acompañado con fotografías de fechas imprecisas que mostraban carteles de turnos suspendidos en el centro de salud.

Nos cuesta comprender el porqué de tal actitud. Por qué no lo planteó en la reunión. Si su vocación es defender a los sauceños, ése era un ámbito y no Facebook. Pero es lógico, por otra parte, ya que cómo sostendría cara a cara semejantes mentiras.

Durante la campaña electoral soportamos similares agravios y, si bien tampoco se justifican, los terminamos considerando parte de la estrategia con la que decidieron aprovechar el descontento de muchos sauceños ante el año y medio de pandemia, los errores que pudimos haber acumulado en seis años de gestión y las cosas que no supimos ver. Pero ahora que ya lograron el cometido, qué los mueve a seguir mintiendo con respecto a nuestra gestión.

¿Será este un preludio de cómo gobernarán Sauce Viejo? Esperamos que no. Nuestro deseo es que aprovechen de la mejor manera las bases que dejamos, que continúen los proyectos en curso y que presenten otros nuevos, pero que no inventen un estado de situación para salir bien parados cuando tengan que explicar por qué no cumplen con lo prometido en la campaña, sembrando mentiras hoy para luego poner excusas ante la ineficiencia, la no preparación, la inexperiencia y la improvisación.

El pueblo elige y no se equivoca, sabemos de triunfos y derrotas, asumidos sin dramatismos, ni soberbia ante los primeros ni represalias ante las segundas. La Democracia es así y así la queremos.

Para finalizar, aunque demás esté decirlo, los miembros de esta comisión trabajaremos hasta el último día, y después también, ya desde otro lugar, pero siempre pensando y construyendo para mejorar Sauce Viejo.

(*) Presidente: Pedro Uliambre

Vicepresidente: José Aranda

Tesorera: Romina Rodríguez

Secretario de Actas: Fabián Romagnoli

Secretario de Gobierno: Gustavo López Torres

Durante la campaña electoral soportamos similares agravios. Consideramos que eran una estrategia con la que aprovechar el descontento de muchos sauceños ante la pandemia. Pero ahora que lograron el cometido, ¿qué los mueve a seguir mintiendo con respecto a nuestra gestión?

Nuestro deseo es que aprovechen de la mejor manera las bases que dejamos, que continúen los proyectos en curso y que presenten otros nuevos, pero que no inventen un estado de situación para luego poner excusas ante la ineficiencia, la no preparación, la inexperiencia y la improvisación.