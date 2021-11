Unión profesionaliza el área del derecho deportivo y gana en FIFA

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

No jugó en Unión. De manera profesional, nunca vio acción el "Melli", hermano de Franco, hoy titular en el Unión de Munúa. A pesar de ello, el reclamo en FIFA avanzó y el Tate percibirá por Pablo Calderón (foto) unos 50.000 dólares. Crédito: Prensa Unión de Santa Fe

Hace algunos unos meses, casi al mismo tiempo que se incorporó la figura del Staff Técnico (Roberto Battión, Ale Limia, el "Turco" Amut), el Club Atlético Unión, con el propio presidente Luis Sphan a la cabeza, tomó la decisión de profesionalizar el área legal vinculada al aspecto deportivo atento a la especificidad que ha tomado el amplio campo del derecho deportivo. Si bien en la actualidad muchos clubes ya se dieron cuenta que tener un área especializada en la materia no es un gasto, sino más bien una inversión, no todos cuentan con profesionales idóneos.

En el caso del Tate, se contrataron dos jóvenes profesionales (se trata del Dr. Cristóbal A. Casagrande y la Dra. Paula Marín), ambos egresados de la Universidad Nacional del Litoral (UNL). Se trata de abogados especializados en Derecho Deportivo, quienes a su vez son docentes de un curso de posgrado de derecho deportivo que imparte la mencionada UNL en Santa Fe. El Litoral logró reunir los antecedentes de cada uno de los reclamos:

- 1) Reclamo por Derecho de Formación del deportista Pablo Calderón (hermano de Franco). En este caso, Unión es el club Conmebol demandante, mientras que la institución demandada es el Jicaral Sercoba de Costa Rica (CONCACAF). Este caso es muy particular ya que Pablo Calderón llegó junto con el zaguero Franco Calderón: son hermanos mellizos. Franco actualmente está en el plantel de Primera División, pero su hermano Pablo no corrió con la misma suerte y quedo libre. A raíz de ello, consigue que un club de Primera División en Costa Rica, quien lo contrata de manera profesional. Como los derechos de formación no se pierden por el transcurso del tiempo, al haber firmado su primer contrato profesional se dieron los supuestos para activar la posibilidad de demandar al club de Costa Rica.

Unión inicia la demanda por el TMS (sistema de correlación de transferencias o Transfer Matching System por sus siglas en inglés) y luego de transcurrido los tiempos y etapas procesales, la FIFA termina resolviendo en favor del Club Atlético Unión y determinando que el club costarricense debe abonar a la entidad rojiblanca una cifra cercana a los 50.000 dólares entre capital e intereses. "Es una suma para nada despreciable por un jugador que nunca llegó ni siquiera a firmar una planilla de un partido oficial", comentaron a El Litoral.

- 2) Caso Franco Soldano (reclamo a Boca). La particularidad de este caso es que FIFA sanciona a Boca por ocultar información en el TMS relacionada al pase a préstamo de Franco Soldano, proveniente del Olimpiakos de Grecia. Boca Juniors lo que hace es simular mediante un andamiaje jurídico que el pase es gratuito y no oneroso. Pero la realidad es que Boca pagó por ese préstamo una cifra cercana a los 700.000 euros (en dos cuotas: la primera de 400.000 euros y la segunda de 300.000). Como el préstamo fue oneroso, se activó la posibilidad de reclamar por Mecanismo de solidaridad según los mecanismos FIFA; con lo cual Boca aceptó pagar en los próximos días una suma cercana a los 15.000 dólares entre capital e intereses.

- 3) Caso Lucas Pratto (de River al Feyenoord de Holanda). Se inició la demanda al club holandés por mecanismo de solidaridad en FIFA. "Entendemos que están dados los supuestos para que también se obtenga un resultado favorable", confiaron desde Unión a este diario.

- 4) Caso Sebastián Palacios (venta de Independiente al Panathinaïkós de Grecia). "Se inicia el proceso de iniciar demanda al club de Grecia por mecanismo de solidaridad FIFA y entendemos que están dados los supuestos para que también se obtenga un resultado favorable para Unión", afirman en López y Planes.

Por lo visto, los directivos de Unión vieron reflejados (en poco tiempo) los resultados de profesionalizar el área jurídica deportiva del club. Es un gran acierto, ya que en este campo no hay lugar para improvisaciones; por lo tanto se debe entender como un gasto sino como una inversión. "Se apunta al recupero que se le pueda generar al club como las previsiones de errores que pueden costar caro cuando no se cuenta con un asesoramiento específico", explican.