La hermana del joven asesinado en Cuesta del Ternero criticó a los mapuches: "Usan al más necesitado"

"Estamos muy dolidos como familia, mi hermano murió por una causa que tomó en carne propia como si fuera él que necesitaba un pedazo de tierra", expresó Mary Garay en una publicación en su perfil de Facebook.

La hermana de Elías Garay, el joven que murió por un disparo en la cabeza durante un enfrentamiento en el paraje Cuesta de Ternero enmarcado en el conflicto mapuche que se da en sur del país, criticó a la comunidad que integraba su hermano porque, según dijo, "negoció" con su cuerpo y "lo usó hasta último momento".

"Estamos muy dolidos como familia, mi hermano murió por una causa que tomó en carne propia como si fuera él que necesitaba un pedazo de tierra", expresó Mary Garay en una publicación en su perfil de Facebook, donde sostuvo además que su hermano "se inmoló por y para ayudar a esta gente que usa al más necesitado".

En el escrito, Garay afirmó que "esta gente negoció con el cuerpo" de su hermano y que "lo usó hasta último momento para su conveniencia" y señaló que por esa razón la familia no quiere participar en ninguna protesta relacionada con el caso. "Acá en Jacobacci no vamos a pedir justicia. ¿A quien? Si no sabemos quién lo asesinó. Nosotros no sabemos si lo mato la comunidad esa para que el no contara como vive esa gente como los usan para obtener ganancia los referentes", escribió la mujer al tiempo que consideró que "siempre pagan con su vida los que entran a compartir su lucha y la hacen propia".

En referencia a una protesta organizada para exigir justicia por el caso la hermana del joven opinó que "van a usarlo una vez más" y subrayó: "Los de su sangre no vamos a salir a la calle... Queremos justicia pero la pediremos a nuestra manera".

En el marco de la investigación del episodio dos hombres fueron detenidos este jueves por la Policía de Río Negro sospechados de haber herido de muerte al joven integrante de la comunidad mapuche Lof Quemquemtreu.

La muerte de Garay, de 29 años, se dio en momentos de una nueva escalada de violencia en la zona de Río Negro y en medio de la profundización del conflicto mapuche por las tierras. El fallecimiento se produjo por un disparo de arma de fuego en el predio ocupado de Cuesta del Ternero.